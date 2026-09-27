Caritas verleiht Merkel Preis und spricht über erneute Kanzlerkandidatur!

+ Machtkampf im Golf: Iranische Revolutionsgarden kapern zweite US-Drohne + Jugendorganisation der Linkspartei nennt Polizei „kriminellen Clan“ + SPANIEN: Massive Proteste – Zehntausende fordern Rücktritt der Sánchez-Regierung + Verbot von Sanktionen? Neutralität: Schweizer gegen strengere Auslegung + uvm …

Caritas verleiht Merkel den Elisabeth-Preis für Solidarität und spricht über erneute Kanzlerkandidatur

Die Caritas zeichnet Angela Merkel für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Laudatorin Sarah Bosetti erklärt die Kritik an der Altkanzlerin mit deren Mitmenschlichkeit – und schlägt ihre Rückkehr ins Kanzleramt vor.

Die Satirikerin Sarah Bosetti hat Angela Merkel bei einer Preisverleihung für ihren Umgang mit der Migration gelobt und als Kandidatin für die nächste Bundestagswahl vorgeschlagen. „Wir haben es jetzt eine Weile mit einem Mann als Bundeskanzler versucht – ganz ehrlich: Hat nicht geklappt“, sagte sie am Freitag bei der Verleihung des Elisabeth-Preises der Caritas an die frühere CDU-Regierungschefin.

In ihrer Laudatio stellte Bosetti einen Zusammenhang zwischen Merkels Einsatz für andere und der Ablehnung ihrer Person her.

„Frau Merkel bekommt diesen Preis für ihren Einsatz für Solidarität, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander. Frau Merkel bekommt diesen Preis also für das, wofür sie am meisten gehasst wird.“ Die Menschen hätten Merkel sowohl ihre Losung „Wir schaffen das“ als auch ein tief ausgeschnittenes Kleid übelgenommen, erklärte Bosetti. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anmerkung: Siehe dazu am Ende unerer SHORT NEWS das Video des Tages, welches uns Merkel zeigt bevor sie erpresst oder bestochen wurde. Caritas-preiswürdig war sie damals noch nicht – eher ein Fall für den Verfassungschutz aus heutiger Sicht.

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Machtkampf im Golf: Iranische Revolutionsgarden kapern zweite US-Drohne

Spannungen im Golf von Hormus. Die Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben am Sonntag im Golf von Hormus ein zweites unbemanntes US-Unterwasserfahrzeug vom Typ „Zehpad“ übernommen.

Nach einer Mitteilung der Öffentlichkeitsarbeit der Marine der Revolutionsgarden behauptet die Truppe, sie habe das hochentwickelte Unterwasserfahrzeug bei einem „koordinierten nachrichtendienstlichen und elektronischen Kriegseinsatz“ während einer Aufklärungsmission in der Straße von Hormus aufgebracht.

Bis zur Veröffentlichung dieses Berichts haben das Zentralkommando der US-Streitkräfte, Centcom, und das Verteidigungsministerium die Angaben weder bestätigt noch dementiert.

Es ist die zweite Behauptung Teherans in den vergangenen Tagen über die Festsetzung von Unterwasser-Ausrüstung der USA.

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Saudi-Arabien hat Atomwaffen nicht ausgeschlossen, sagen US-Geheimdienste

Einem dem Kongress vorgelegten geheimen Bericht zufolge hat Riad laut US-Beamten ein Waffenprogramm nicht ausgeschlossen. Der Gesetzgeber prüft derzeit ein ziviles Atomabkommen, das letztendlich eine Urananreicherung von bis zu 20 % zulassen könnte. Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hat Saudi-Arabien die Entwicklung eines Atomwaffenprogramms nicht ausgeschlossen, wie aus Kreisen hervorgeht, die mit den dem Kongress vorgelegten geheimen Dokumenten vertraut sind. Diese Erkenntnis hat die Kritik am zivilen Atomabkommen von Präsident Donald Trump mit Riad verschärft. Die Einschätzung besagt nicht, dass Saudi-Arabien beschlossen hat, eine Atomwaffe anzustreben. Sie hat jedoch die Bedenken der Gesetzgeber hinsichtlich eines Abkommens verstärkt, das es dem Königreich letztendlich ermöglichen könnte, Uran auf fast 20 % anzureichern, berichtete die „Washington Post“.

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Jugendorganisation der Linkspartei nennt Polizei „kriminellen Clan“ Nach einem Berliner Schülerprotest gegen die Wehrpflicht sorgt ein Instagram-Post der Linksjugend für Aufsehen. Die Polizei wird darin als „krimineller Clan“ bezeichnet.

Die Jugendorganisation der Berliner Partei Die Linke hat die Polizei im Zusammenhang mit einer Demonstration verbal angegriffen und als „kriminellen Clan“ bezeichnet. Bei der Demonstration von Schülern und anderen Teilnehmern gegen die Wehrpflicht am Freitag habe „ein krimineller Clan, mit Pistolen, Quarzhandschuhen, Knüppeln und Pfefferspray ausgestattet“, die Demonstranten schikaniert, gemeint sei „die Berliner Polizei“, heißt es in einem Instagram-Beitrag von Linksjugend Solid Berlin. Weiterlesen auf welt.de

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Verbot von Sanktionen? Neutralität: Schweizer gegen strengere Auslegung Die Schweizer haben mit großer Mehrheit gegen eine strengere Auslegung der politischen Neutralität ihres Landes gestimmt. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. Das Bundesamt für Statistik meldete am späten Sonntagnachmittag 70,2 Prozent Nein-Stimmen.

Damit kann die Schweiz auch weiterhin Sanktionen der EU etwa gegen Russland übernehmen. Die Schweizer Neutralität geht auf das Jahr 1516 zurück und ist seit 1848 in der Verfassung verankert. Die Initiative „Wahrung der schweizerischen Neutralität“ kritisierte aber, die Regierung habe den Nichteinmischungsgrundsatz durch die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs aufgeweicht. Die Initiative wollte daher mit einem neuen Verfassungsartikel eine „immerwährende und bewaffnete“ Neutralität in der Verfassung verankern. Weiterlesen auf krone.at

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SPANIEN: Massive Proteste – Zehntausende fordern Rücktritt der Sánchez-Regierung

Der Kontrollverlust an den Grenzen fordert seinen politischen Preis. Die Opposition bündelt den Unmut des Volkes, um Ministerpräsident Pedro Sánchez zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Unmut über die fatale Migrationspolitik der linken Regierung in Madrid entlud sich in einem gewaltigen Straßenprotest. Unter dem lautstarken Ruf „Ceuta muss verteidigt werden“ und dem Meer spanischer Flaggen machten die Demonstranten gestern, Samstag, ihrem Ärger Luft. Der Regierung wird vorgeworfen, die Landesgrenzen eklatant zu vernachlässigen. Die Kundgebung, zu der die Organisation Sociedad Civil Española aufgerufen hatte, versammelte nach Angaben der Veranstalter rund 180.000 Menschen, während die Regierungsstellen die Zahl auf 20.000 herunterzuspielen versuchten. Weiterlesen auf unzensuriert.at

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942,2 Kilogramm: Der Super-Kürbis in Brandenburg bleibt unter einer Tonne

Beelitz – Ein Kürbis-Gigant, aber keine Tonne: Bei der Kürbis-Wiegemeisterschaft in Brandenburg brachte der schwerste Kürbis 942,2 Kilogramm auf die Waage. Die magische 1000-Kilo-Marke blieb unerreicht.

Sieger Oliver Grafe war enttäuscht. „Mein Ziel selbst bleibt bestehen, die 1.000 Kilo zu knacken. Und so lange werde ich auch das Hobby nicht aufgeben.“ Seit elf Jahren nimmt der Züchter am Wettbewerb auf dem Spargelhof Klaistow im Landkreis Potsdam-Mittelmark teil.

Quelle: bz-berlin

+++ VIDE DES TAGES +++

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