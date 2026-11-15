Angriff auf russisches Kriegsschiff: Helsinki warnt Ukraine

Nach einem Angriff auf ein russisches Kriegsschiff warnt Helsinki die Ukraine davor, den Krieg auf den Finnischen Meerbusen auszuweiten.

In einem seltenen Fall, bei dem der Ukraine-Krieg weit über seine bisherigen Grenzen hinaus in den Norden übergreift, teilte das finnische Militär am Donnerstag mit, dass es einen Angriff auf ein russisches Marineschiff in der Ostsee registriert habe.

Ein Sprecher der finnischen Streitkräfte erklärte gegenüber Reuters, man habe „einen Angriff auf ein russisches Kriegsschiff im Gebiet des Finnischen Meerbusens festgestellt“ und verfolge die weitere Entwicklung der Lage. Er fügte jedoch – in einem etwas ominösen Unterton – hinzu, dass für Finnland derzeit „keine unmittelbare militärische Bedrohung“ bestehe.

Zu der mysteriösen Warnung wurden keine weiteren Angaben gemacht – etwa zum genauen Ort eines Einschlags, zum Ausgangspunkt oder zum exakten Zeitpunkt des Geschehens. Auch liegen keine Informationen über Opfer oder Schäden vor.

Drohnenaktivitäten im Ostseeraum

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete jedoch von einer Zunahme der Drohnenaktivitäten im Ostseeraum:

Estland, Lettland und Litauen forderten ihre Bürger am frühen Mittwoch dazu auf, Schutz zu suchen, da Drohnen in ihren Luftraum eingedrungen waren; die NATO ließ daraufhin Kampfflugzeuge aufsteigen.

Der Finnische Meerbusen ist ein schmaler Arm der Ostsee zwischen Finnland und Estland, der sich in östlicher Richtung bis nach St. Petersburg erstreckt. Während es im Schwarzen Meer zu einer Eskalation des Krieges mit gegenseitigen Angriffen auf russische und ukrainische Schiffe gekommen ist, hat eine solche Krise die Ostsee – und damit Nordeuropa – bislang noch nicht erreicht.

Der Finnische Meerbusen ist ein bedeutender Exportweg für russisches Öl und Getreide – was erklären könnte, warum er zum Ziel ukrainischer Langstreckendrohnen werden könnte.

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