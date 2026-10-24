Ukraine bekennt sich zu Hack-Angriff auf AfD

+ Sacharowa kommentiert Selenskyjs Milliarden-Forderungen + USA: Sieben Bundesstaaten rufen Treibstoff-Notstand aus + EU-Parlament will Ausnahmen bei PPWR schaffen (Verpackungsverordnung) + US-Techkonzerne wollten den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren geheim halten + So werden Soldaten auf Linkskurs gedrillt +

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Sacharowa kommentiert Selenskyjs Milliarden-Forderungen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat den ukrainischen Machthaber Wolodymyr Selenskyj ein „unersättliches Monster“ genannt.

Hintergrund ist die jüngste Forderung über 70 Milliarden Euro und die damit verbundene Drohung, die EU mit 20 Millionen illegalen ukrainischen Migranten zu fluten.

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USA: Sieben Bundesstaaten rufen Treibstoff-Notstand aus

Laut US-Journalist Mike Adams haben sieben US-Bundesstaaten inzwischen Treibstoff-Notstände ausgerufen – Texas, North Dakota, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan und Nebraska. (…)

Es ist ein Eingeständnis, dass die Treibstoffversorgungskette in Echtzeit zusammenbricht. Die leeren Zapfsäulen in Omaha und LaVista sind das erste sichtbare Symptom eines Versorgungsschocks, der sich seit Monaten aufbaut. (…)

Der Krieg gegen den Iran, den Trump begonnen hat, hat einen globalen Energieschock ausgelöst, der nun amerikanischen Boden erreicht, und kein fröhliches Gerede aus dem Weißen Haus kann diese Realität ändern. Was wir erleben, ist das Eröffnungskapitel des größten Energieversorgungsschocks in der Geschichte der globalen Ölindustrie. (…)

Die Vereinigten Staaten produzieren nicht genug Diesel für sich selbst, und uns fehlt sowohl die Raffinerie-Kapazität als auch die richtige Rohölsorte, um das schnell zu beheben. (…)

Diesel ist das, was Lebensmittel, Medizin, Baumaterialien und jedes physische Gut in der Wirtschaft bewegt. Wenn Diesel knapp und teuer wird, wird alles knapp und teuer. Die Wirtschaft läuft auf Diesel, nicht auf Öl – Rohöl ist nur ein Rohstoff. Via naturalnews.com

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Unfassbar: Ukraine bekennt sich zu Hack-Angriff auf AfD

Nord-Stream-Anschlag, millionenfache Einwanderung ins deutsche Bürgergeld und jetzt auch noch das: Ukrainische Hacker bekennen sich zum Mega-Angriff auf die AfD-Mailkonten.

Ein aus der Ukraine stammender Softwareentwickler und Datenwissenschaftler, der unter dem Pseudonym „Ver“ auftritt und in den USA lebt, hat in einem Interview mit der “Zeit” den großangelegten Diebstahl von über 421.000 E-Mails der AfD eingeräumt.⁠ Wohlwollend gesinnt und stets generös räumt die Hamburger Postille dem Kriminellen, der für diesen seit Nordstream wohl gravierendsten politischen Sabotageakt mit Auswirkungen auf die deutsche Innenpolitik verantwortlich zeichnet und damit selbstgefällig prahlt, Raum für seine Rechtfertigungslehre ein. Der Angriff war im September 2026 auf einen Hosting-Dienstleister der Partei erfolgt, die Hackergruppe “Hexane” veröffentlichte den rund 280 Gigabyte großen Datensatz nunmehr öffentlich.

Die AfD bestätigte den Vorfall und betonte, dass überwiegend alte, seit Jahren ungenutzte Postfächer betroffen gewesen seien; aktuelle Konten des Bundesverbands seien verschont geblieben. Im Leak finden sich unter anderem Finanzunterlagen, Mitgliedsdaten, Protokolle zu Ausschlussverfahren und interne Kommunikation, aber auch reine Infomails und längst öffentlich bekannte Dokumente. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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EU-Parlament will Ausnahmen bei PPWR schaffen (Verpackungsverordnung)

Das Europaparlament hat sich in der Diskussion um Verpackungs- und Versandregeln für Erleichterungen für kleine Unternehmen aus der EU ausgesprochen. (…)

Gemeint sind laut Parlament Unternehmen aus der EU, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von unter 10 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von unter 10 Mio. Euro haben. Unternehmen von außerhalb der EU müssten weiterhin Bevollmächtigte benennen. Die Aussetzung soll nach Vorstellung der Abgeordneten automatisch enden, sobald umfassende Kreislaufwirtschaftsregeln in Kraft treten. Quelle

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Enthüllt: Diese US-Techkonzerne wollten den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren geheim halten

US-Technologiekonzerne versuchten, wichtige Details über den Energieverbrauch ihrer Rechenzentren geheim zu halten, als sie Genehmigungen für den Betrieb von Notstromgeneratoren an ihren irischen Standorten beantragten. (…)

Dokumente zeigen, dass Google und Microsoft erfolglos versucht haben, den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren vor der Öffentlichkeit zu verbergen, als sie bei der irischen Umweltbehörde Environmental Protection Agency, EPA, Genehmigungen für Industrieemissionen beantragten. Die Anträge auf vertrauliche Behandlung wurden von den Unternehmen damit begründet, dass eine Veröffentlichung des Energieverbrauchs ihrer Rechenzentren „geschäftlich sensibel“ sei. Die EPA lehnte diese Forderungen jedoch ab. (…)

In beiden Fällen kam die Behörde zu dem Schluss, dass Informationen über den gesamten Stromverbrauch der Rechenzentren nicht vertraulich seien und veröffentlicht werden müssten. (…) Die Meldepflicht gilt grundsätzlich für Rechenzentren mit einer installierten IT-Leistung von mindestens 500 Kilowatt. Allerdings werden die Daten auf europäischer Ebene grundsätzlich nur zusammengefasst veröffentlicht. Via deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

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So werden Soldaten auf Linkskurs gedrillt

Wie politisch neutral muss die Bundeswehr sein? Diese Frage stellt sich wohl seit Gründung der Truppe im Jahr 1955. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg sollte der deutschen Armee ein Antlitz „uniformierter Bürger“ verliehen werden. (…)

Wie die JUNGE FREIHEIT aus hochrangigen Bundeswehrkreisen erfuhr, beschaffte die Truppe im Zuge einer aktuellen Jahresweisung des Verteidigungsministeriums zur Persönlichkeitsbildung 800 Print-Exemplare und eine unbegrenzte Anzahl von Digitalversionen zweier Bücher eines Grünen-nahen Autors. (…)

Verantwortlich für die Beschaffung waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums „die fachlich zuständigen Stellen innerhalb des Zentrums Innere Führung“. Schon früh galt dieses Teilen der Generalität als politisch zu einseitig. Weiterlesen auf jungefreit.de

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Entwicklung des Prozesses für Impfopfer in den Niederlanden

Die Anwälte von Bill Gates haben erklärt, dass die Kläger nicht nachgewiesen hätten, dass sie durch die „sicheren und wirksamen“ Covid-19-Impfungen körperlichen Schaden erlitten hätten, und dass Gates und die anderen daher keine Klage zu beantworten hätten.

Drei der Kläger sind bereits an den Folgen des Schadens gestorben, den sie, wie sie behaupten, vor Gericht nicht nachgewiesen haben.

Sie als böse zu bezeichnen, wird der Sache nicht gerecht. Quelle X

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