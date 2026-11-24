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Bereits US-Präsident Donald Trump hatte gewarnt, der Ukraine-krieg könne sich ausbreiten, nachdem russische Raketen und eine Drohne in der Nähe europäischer Truppen in Polen niedergingen.

Irrläufer während großer russischer Angriffe

Während der ersten groß angelegten Übung der Koalition der Willigen in Nowa Dęba gingen ein Kh-101-Marschflugkörper in Nowy Lipowiec nieder, ein weiterer in Rudnik nad Sanem – etwa 35 Kilometer vom Übungsplatz entfernt – und eine Drohne in Mołodycz, wie der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bestätigte. Die Vorfälle ereigneten sich während eines der größten russischen Angriffe auf die Ukraine mit über 400 Drohnen und mindestens 110 Raketen.

Der polnische Premierminister Donald Tusk bezeichnete das Geschehen als „eine absichtliche Provokation“ Russlands. NATO-Generalsekretär Mark Rutte nannte es eine „schwerwiegende Verletzung“ des polnischen Luftraums und „eindeutig gefährlich“. Das Institute for the Study of War bewertete, Russland habe die Raketen und die Drohne absichtlich in den polnischen Luftraum geschossen, um die Unterstützung für die Ukraine abzuschrecken und die Reaktion der NATO zu testen.

Die NATO Übung der Koalition der Willigen

Die Übung, Koalicja 26.2 lief vom 9. bis 22. November auf dem Trainingsgelände Nowa Dęba in der polnischen Subkarpatenprovinz, etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Großbritannien und Frankreich lieferten bei der Übung etwa 2.800 Soldaten, Frankreich schickte 1.100 Soldaten und Großbritannien 300. Die Koalition plant, die Truppe nach einem Waffenstillstand in die Ukraine zu entsenden, um das Land zu stabilisieren.

Moskau verurteilte die Übung, bevor sie begann. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nannte es die Vorbereitung auf eine inakzeptable militärische Intervention der NATO-Länder und eine Bedrohung für Russland, so das polnische Zentrum für Oststudien. Sie sagte, dass alle europäischen Streitkräfte, die in der Ukraine stationiert sind, legitime Ziele sein würden. Moskau beschuldigte auch die westlichen Länder, Russlands „legitime Sicherheitsbedenken“ zu ignorieren und „die Spirale der Eskalation anzuheizen“.

Präsident Donald Trump hatte im Februar 2025 gewarnt:

„Es wird einen Punkt geben, an dem es nicht bei diesen beiden Ländern aufhört.

Schon jetzt gibt es eine Beteiligung anderer Länder, und es könnte wirklich zu einem sehr großen Krieg, zum Dritten Weltkrieg, führen.“

Die Ausbreitung des Ukraine Krieges zeigt sich auch darin, dass ukrainische Marinedrohnen in Libyen die russische Korvette Merkury versenkten und der Konflikt damit über die Ukraine und Polen hinausreicht. Quelle

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