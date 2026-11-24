Ein Kind kommt während eines kurzen Aufenthalts seiner Eltern in Österreich zur Welt und erhält sofort die Staatsbürgerschaft. Ein anderes wird im Ausland geboren, wächst aber in Österreich auf und geht hier jahrelang zur Schule. Für dieses Kind bleibt der Weg zur Einbürgerung aufwendig. Genau diesen Unterschied würde ein bedingungsloses Geburtsortsprinzip schaffen.

Wer damit die Zugehörigkeit von Kindern aus Zuwandererfamilien stärken will, sollte sich fragen, warum der Ort der Entbindung mehr zählen soll als der Ort, an dem ein Kind tatsächlich aufwächst.

Für Kinder, die hier aufwachsen, braucht es einen klaren Weg

Österreich knüpft den Erwerb der Staatsbürgerschaft bei der Geburt grundsätzlich an die Abstammung von einem österreichischen Elternteil. Bei der Verleihung gilt im Regelfall eine Frist von zehn Jahren rechtmäßigen und ununterbrochenen Aufenthalts, davon fünf Jahre als niedergelassene Person. Wer in Österreich geboren wurde, kann bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen bereits nach sechs Jahren rechtmäßigen und ununterbrochenen Aufenthalts eingebürgert werden.

Hier liegt der Reformbedarf. Ein Kind, das seit Jahren in Österreich lebt, hier zur Schule geht und Deutsch spricht, braucht einen verlässlichen Weg zur Staatsbürgerschaft. Das gilt auch für Kinder, die erst nach ihrer Geburt nach Österreich gekommen sind. Ein einfacheres Verfahren, das den langjährigen rechtmäßigen Aufenthalt und den Schulbesuch berücksichtigt, würde diese Familien gezielter erreichen als ein Automatismus im Kreißsaal.

Was die Straßenumfrage zeigt

In der Beschreibung zur Straßenumfrage von ARGE Meinungsvielfalt kommen unterschiedliche Vorstellungen von Fairness zum Ausdruck. Einige Befragte halten einen automatischen Erwerb für ungerecht gegenüber Menschen, die seit Jahren in Österreich leben und Steuern zahlen. Andere wollen Kindern, die hier aufwachsen, früh die volle Zugehörigkeit ermöglichen. Ein Befragter verweist auf das Geburtsortsprinzip in den USA. Auch Deutschkenntnisse und der Zugang zu Sozialleistungen kommen zur Sprache.

Bei der Sozialhilfe kommt es auf die konkreten Anspruchsvoraussetzungen an. Dazu zählen unter anderem die Bedürftigkeit und der Aufenthaltsstatus. Für Drittstaatsangehörige gilt grundsätzlich eine Frist von mehr als fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts, für anerkannte Flüchtlinge gelten eigene Regeln. Aus der Staatsbürgerschaft eines Kindes ergibt sich kein pauschaler Sozialhilfeanspruch seiner Eltern.

Österreich sollte auf einen bedingungslosen Erwerb der Staatsbürgerschaft allein durch Geburt im Land verzichten. Wer seit Jahren hier aufwächst, soll wissen, unter welchen Voraussetzungen die Einbürgerung möglich ist und wann darüber entschieden wird. An dieser Aufgabe sollte sich die Politik messen lassen.

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Vollständige Straßenumfrage auf YouTube ansehen

Die Straßenumfrage hat der YouTube-Kanal ARGE Meinungsvielfalt durchgeführt. Auf dem Kanal können Sie die vollständige Umfrage ansehen.

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