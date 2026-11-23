NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat bei einer Rede in Berlin Nord- und Südkorea verwechselt, als er über die Partner des Bündnisses sprach. Der Versprecher sorgte für Gelächter im Saal. Der britische Fernsehsender Sky News veröffentlichte die Rede auf seinem YouTube-Kanal.

„Wir arbeiten eng zusammen, etwa mit Australien, Neuseeland, Nord… nein, nicht Nord… Süd, Südkorea und Japan. Das sind die vier indopazifischen Partner, vier Länder, die zusammenarbeiten“, sagte Rutte am Rednerpult.

Die NATO baut ihre Zusammenarbeit mit vier Partnern im Indopazifik aus: Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea. Japan beteiligt sich unter anderem an Cybersicherheitsübungen des Bündnisses und unterstützt die Ukraine im Rahmen des umfassenden NATO-Hilfspakets.

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