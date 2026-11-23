Unsere beliebten KLIMA-HYSTERIE KLEBER mit prophetischer Aussagekraft.

Greta Thunberg lacht über die Deutschen, die noch an das Klima-Märchen, wie Kinder an den Osterhasen glauben. Ihr Gelächter [1] bedeutet möglicherweise mehr als nur die Reaktion einer unreifen jugendlichen Göre, die erst dabei ist, sich selbst zu finden.

Von FRANZ FERDINAND | Als Kind wurde sie von ihren Eltern wie ein Zirkusaffe für den Klimaschwindel dressiert. Jetzt beginnt sie selbstständig zu denken und steht mit Sicherheit in Opposition zu ihren Eltern. In den Kreisen, in denen sie sich bewegt, erfährt sie unter Umständen mehr, als irgendein Normalbürger, was so auf dieser Welt vor sich geht. Es kann gut sein, dass sie weiß, das auch „unsere“ Eliten an den Klimaschwindel nicht mehr glauben, aber jetzt Gefangene der eigenen Propaganda sind. Dieser Betrug wird mehr und mehr zu einem Klotz am Bein des Wertewestens, von dem man sich nicht ohne totalen Gesichtsverlust befreien kann!

Die Welt löst sich langsam vom Klimabetrug

Erstens: Eigentlich hat sich schon im Juli 2023 mit der Wahl von James Skea zum neuen Chef des Weltklimarates [2] eine dramatische Änderung angebahnt. Seither sind die Prognosen des IPCC wesentlich weniger dramatisch ausgefallen. James Skea erklärte beispielsweise:

„Die Welt wird beim Verfehlen des 1,5 Grad Zieles nicht untergehen“, oder

„Wenn man nur ständig die Botschaft aussendet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, dann lähmt das die Menschen und hält sie davon ab, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden“ und weiter

„Engagiert euch! Sitzt nicht auf dem Sofa und schaut den Debatten über den Klimawandel zu. Jeder einzelne kann etwas tun!“.

Das sind wohl ganz andere Töne, als unsere Klima-Weltuntergangspropheten hierzulande ständig verbreiten.

Zweitens: Auch die Verwalter großer großen Kapitalsammelbecken wie beispielsweise BlackRock haben sich eines Besseren besonnen [3, nachdem sie erkannt hatten, dass der CO2-Schwindel nur mehr Nachteile bringt.

Drittens: Sultan Ahmed al-Dschaber, Präsident der Klimaschutzkonferenz 2023 in Dubai erklärte anfangs ganz zum Entsetzen der Teilnehmer aus der westlichen Blase, dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen die Welt zurück in die Steinzeit bringen würde! Er erklärte weiter, es gebe „keine wissenschaftlichen Beweise“ dafür, dass eine schrittweise Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe die Erderwärmung verringern würde. [4]

Viertens: Seit Donald Trump Präsident ist, nimmt die USA an den Klimakonferenzen nicht mehr teil.

Fünftens: Der gigantische Energiebedarf der „Künstliche Intelligenz“ wird dem Klimahype das Genick brechen. Die westlichen Eliten setzen in dem Ringen um globale Dominanz mit dem „Globalen Süden“ ganz auf diese Technologie und werden sich durch nichts davon abbringen lassen. Die Stromnot in den USA ist dramatisch [5] (siehe https://www.unser-mitteleuropa.com/210615). Mit Windrädern und PV-Anlagen kann der Strombedarf der Datenzentren nicht gedeckt werden!

Sechstens: Die aktuelle Klimakonferenz in Antalya wird für die Klima-Hysteriker offenbar in einem Desaster enden. Die große Mehrheit der Konferenzteilnehmer wollen sich nicht vom Wertewesten einen Verzicht auf fossile Energieträger aufoktroyieren lassen. EU-Vertreter sprechen sogar schon von einem Fossil-Gipfel!

Siebentens: Wurde uns noch vor nicht allzu langer Zeit pausenlos medial eingehämmert, dass wir alle demnächst verglühen werden, wenn wir nicht unseren CO²-Verbrauch drastisch reduzieren, so herrscht jetzt Schweigen im Blätterwald, wenn die lieben Ukrainer neuerdings Öltanker und sogar Raffinerien ständig unter Beschuss nehmen. Kilometerhohe schwarze Rauchsäulen steigen dann auf. Das alles scheint die Funktionseliten nicht zu stören, beweist allerdings, dass der Kampf gegen Russland über den Kampf für das Klima von diesen Leuten gestellt wird. [6]



Ukraine-Drohnen treffen russisches Öl-Depot – Videos zeigen riesigen Feuerball © X

Ein Verzicht auf die „fossilen“ Energieformen hätte für die Länder des Globalen Südens zur Folge, dass ihr Wohlstandsrückstand gegenüber den Ländern des Westens zementiert werden würde. Umgekehrt würde der Westen hinter den Globalen Süden unvermeidlich zurückfallen, wenn er seine Wirtschaft alleine mit Windrädern und Solarpaneele versorgen wollte, während der Süden weiterhin auf fossile Energie setzt. Die verrückten Klimaziele speziell der EU würden zu einem wirtschaftlichen Selbstmord führen!

Der Wertewesten scheint in seiner Klimablase keinen Ausweg zu finden:

Natürlich können jetzt die verrückten, geistig abnormen westlichen Politiker jetzt nicht plötzlich einen Rückzieher machen und sich von diesem Jahrhundertschwindel distanzieren. Niemand würde diesen Gaunern noch irgendetwas glauben. Sie müssen also jetzt wider besseres Wissen an diesem Schwachsinn festhalten.

Obendrein gibt es Interessensgruppen, die einen derartigen Schwenk einfach nicht akzeptieren würden. Man denke nur an die vielen Pseudowissenschaftler, die sich dem Klimaschwindel verschrieben hatten und jetzt nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Es ist nicht einfach auf irgend ein anderes Forschungsgebiet umzusteigen. Es würde Jahre dauern und die Damen und Herren „Wissenschaftler“ könnten keine Forschungsvorhaben einwerben und hätten somit auch keine Einkünfte. Das Ergebnis wäre, ausgehend von den Universitäten, eine gewaltige Randale.

Die gesamte Windradindustrie könnte zusperren, ebenso die vielen Installationsunternehmen, die PV-Anlagen montieren. All die Besitzer von PV-Anlagen würden plötzlich nicht mehr gefördert werden. Die E-Autobesitzer würden sich noch mehr mit der umständlichen Aufladung ihrer Batterien ärgern. Die Autoindustrie hätte ihre Milliarden-Investitionen in die E-Mobilität umsonst getätigt. Die bisherigen Gesamtausgaben in die Energiewende von ca. einer Billion Euro in Deutschland wären sinnlos gewesen.

Man kann diese Endphase des Klimawahns in der EU mit der Endphase des Dritten Reiches vergleichen. Auch damals wussten alle wesentlichen Akteure schon ab 1943, dass der Krieg verloren war. Trotzdem predigte man den Endsieg. Jetzt ist es ganz ähnlich. Die Betreiber des Klima-Irrsinns versuchen sogar sich selbst zu toppen, um die Dekarbonisierung noch früher als geplant zu erreichen, nur um ja keinen Zweifel an ihrer eigenen Überzeugung aufkommen zu lassen!

Ein solches Eingeständnis würde zweifellos einen politischen Umsturz zugunsten der AfD in Deutschland und der FPÖ in Österreich nach sich ziehen. Trotzdem wäre ein Stopp der Energiewende auch zum jetzigen Zeitpunkt ein Vorteil, weil die weiteren Gesamtkosten der Energiewende mit bis zu fünf Billionen Euro in Deutschland veranschlagt werden!

[1] Greta Thunberg lacht schallend über die Klimabewegung (VIDEO)

[2] IPCC-Chef Jim Skea: Welt wird beim Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels nicht untergehen

[3] Klima-Märchen vor dem Aus

[4] Gibt es ein Perpetuum Mobile?

[5] Das KI-Evangelium verdrängt die Klima-Apokalypse mit Rekord-Geldvernichtung

[6] Wenn der Umweltschutz Pause macht: Flammenmeer vor Sotschi

Wenn der Umweltschutz Pause macht: Jetzt auch Öltanker unter Beschuss (Video)

Wenn die „Klima“-Hysterie Pause macht – „Kampf gegen Putin“ geht vor

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