Abschied vom Rechtsstaat: Drohung Abiturzeugnisse aus AfD-Bundesland nicht anzuerkennen

Um gegen die AfD zu mobilisieren, ist inzwischen jedes Mittel recht. Ganz tief in die Trickkiste griffen nun Sachsen-Anhalts ehemaliger CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff und Thüringens linker Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow. Sie drohen mit Entzug von Geldern, sollte die AfD in einem Bundesland regieren oder gar mit der Abwertung von Zeugnissen und Qualifikationen.
Aus unserer Kooperation mit derstatus.at
Offene Erpressung – Haseloff droht Wählern:
Abiturzeugnisse aus AfD-Bundesland nicht anerkennen
Kein Tag, an dem die Parteien der selbsterklärten sogenannten demokratischen Mitte nicht gegen die Oppositionspartei AfD zu Felde ziehen. Und dabei ist jedes Mittel recht. Auch Versuche, die unbotmäßigen und widerspenstigen Wähler, die sich weigern, die Richtigen zu wählen, mit Drohungen dazu zu bringen, ihr Kreuz gefälligst doch an der richtigen Stelle zu machen, sei es mit Berufsverboten, Waffenverboten und anderen Schikanen. In einem Spiegel-Interview, zusammen mit dem thüringischen Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linkspartei), wartet nun der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), mit neuen, besonders kreativen Warnungen an die Bürger auf.
Abiturzeugnisse nicht anerkennen
Besonders tat sich Haseloff hervor, der 15 Jahre in Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident regierte und Anfang des Jahres dieses Amt niederlegte. Da dort ein Wahlsieg der AfD bei den Landtagswahlen droht, wurde auch Haseloff mit seinen Drohungen deutlicher: „Man muss auch klarmachen, was eine AfD-Landesregierung bedeutet. Beispielsweise bei der Bildungspolitik. Dass etwa Abiturzeugnisse und andere Qualifikationen aus einem solchen Bundesland von Hochschulen anderswo nicht mehr wie selbstverständlich akzeptiert würden. Auch der Austausch der Sicherheitsbehörden sowie Transfergelder von EU, Bund und dem Finanzausgleich wären in Gefahr.“ Eine Maßnahme, für die es schon einer besonderen Dynamik von Bund und anderen Bundesländern benötigt.
Knallharte Erpressung der Wähler
Denn um Bildungsabschlüsse nicht anzuerkennen, bedarf es schon eines besonderen politischen Willens. Und auch die Blockade von Geldern aus EU, Bund oder Finanzausgleich, die bisher mehr oder weniger problemlos auch an Bundesländer mit Regierungsbeteiligung oder gar Ministerpräsidenten der SED-Nachfolgerin Linkspartei flossen, müsste erst politisch „gewollt“ werden. Was die Worte Haseloffs jedoch deutlich machen, ist eine unverhüllte Erpressung und Bedrohung der Wähler, des eigentlichen Souveräns. Denn wird nicht so gewählt, wie es in Berlin und anderswo gewünscht ist, dann wird einfach der Geldhahn zugedreht – und auch zu Not andere Druckmittel ausgepackt. Was die EU etwa gegen Ungarn, die Slowakei oder Polen jahrelang exerzierte, indem man Geldmittel aus allerlei Gründen strich oder einfror, soll nun als Blaupause dienen.
Bildung als Dauerbaustelle
Dabei ist es kein Geheimnis, dass Bildung in Deutschland eine Dauerbaustelle ist. Und auch Haseloff wäre gut beraten, hier etwa zurückzufahren und keine Drohung wegen eines AfD-Sieges auszusprechen. Denn vergleich man Erhebungen, fällt auf: 2010 war Sachsen-Anhalt beim Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) noch auf Platz 7 von alles 16 deutschen Bundesländern. Auch wenn sich die Kriterien der Erhebung und die Gewichtung inzwischen geändert haben sollten, reichte es 2025 in Sachsen-Anhalt noch für den 13. Platz – nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für die Bildungspolitik der Haseloffschen Jahre. Aber es käme wohl niemand auf die Idee, dafür die Schüler zu bestrafen und deren Abschlüsse in anderen Bundesländern nicht anzuerkennen, ebenso wie für die anderen Schlusslichter Nordrhein-Westfalen, Brandenburg oder Bremen.
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30 Gedanken zu „Abschied vom Rechtsstaat: Drohung Abiturzeugnisse aus AfD-Bundesland nicht anzuerkennen“
Das sind DIE Faschisten, astrein. Diejenigen, die andere als nazis bezeichnen, sind deren selbst. Ihre kruden faschistischen Gedanken und Äußerungen bringen das zum Vorschein. Ein normaler, gebildeter und von Achtung vor dem Souverän geprägter Mensch in Verantwortungsposition handelt niemals so wie diese ekelerregenden Kreaturen. Uns beschimpfen, bedrohen und die höhere Bildung von vielen Menschen aberkennen wollen; unsere Steuergelder nehmt ihr aber gern, nicht wahr, ihr schmarotzenden Widerlinge?!
Vorsichtshalber setze ich mal „allerhöchstwahrscheinlich“ dazu wegen Stichwort „Bademantel“. 😉
Meiner Ansicht nach.
Daran erkennt man die fortgeschrittene Verrohttung der CoronoiaDiktaturUnholde: Nach dem Vorwurf der Kontaktschuld reicht nun sogar der Wohnsitz um in Sippenhaft gesteckt zu werden.
Aber das ist vor allem in der altbuntesdeutschen Landeshälte nix Neues, da mußten sich schon mehrere Generationen die nichts damit zu tun hatten jahrzehntelang die Schuldkultindoktrination einhämmern lassen.
Ging mir auch so und ich habe mir schon damals in jugendlichem Alter diesen Schuh nicht anziehen lassen. Gut, ich musste mit Widerwillen diese Filme in der Schule mitansehen, aber ich hab‘ dabei regelmäßig abgeschaltet. Hatte und habe ich nix mit zu tun.
Meiner Ansicht nach.
Der Abschied vom Rechtsstaat hat schon bei Merkel begonnen, die Auswüchse machen es jetzt nur deutlicher. In diesem Fall wäre es jedoch wegen der Abitursnoten eher erforderlich die leistungsschwachen und anspruchsloseren Länder wie z.B. Berlin abzustrafen, da dort das Niveau bodenlos ist. Den politischen Dreckspatzen fällt immer wieder was neues ein um ihre Sicht der Schein-Demokratie zu demonstrieren.
Wozu Schulzeugnisse abwerten, wo sie doch ohnehin schon nicht mehr viel wert sind, weil Schulen so viele Schüler wie möglich durchschleusen. Professoren beklagten schon vor Jahrzehnten, als Ergebnis von sog. roter Schulpolitik seien immer weniger Studenten qualifiziert für eine Universität. Mittlerweile sind solche unbegabten „Studenten“ selber Professoren …
Bei einem Jura-Staatsexamen, so war jüngst zu lesen, seien die Kandidaten nicht fähig gewesen, die Fragebogen handschriftlich auszufüllen, weil die ganzen Semester hindurch nur Computer zum Schreiben verwendet worden waren. In Grundschulen wird Schreibschrift nicht mehr gelehrt, Schönschreiben, eine uralte harmonisierende seelische Übung, ist ebenfalls abgeschafft.
Hhmm,… wenn nun jemand ein hellblaues Hemd / T-Shirt / Jeans trägt, kommt er/sie/es/*?+-
dann bald in präventive U-Haft mit gleichzeitigem De-Banking?
Leute wie dieser Haseloff und Konsorten haben in einer echten Demokratie nichts verloren!
Ihr Platz sollte in der Klapse oder im Arbeitslager sein …..
Guckt dem Typen doch mal in seine Visage. Der kann sich vermutlich selbst nicht leiden und projeziert nun seinen ganzen Selbsth.ss auf die Bev.lkerung und missbraucht m. A. n. seine Ma cht wie m. A. n. all diese Superl.gen und ihre VasällenInnen.
Meiner Ansicht nach.
Aber von unseren Steuern hat der Vogel immer gern gelebt und fürstlich schmarotzt. Wo waren resp. sind die Gegenleistungen dafür? Nicht der souverän ist der Sklave der Politversager, sondern andersherum wird ein Schuh draus!! Das gilt auch und insbesondere für die Judikative. Das muss allerdings erstmal in die Hirne des Michels hinein und dort fruchten…
„DIE“ h.ssen alle die Dait schen, aber nehmen nur allzugerne und mehr als üppigst das Gäld der Dait schen, vor allem auch gegen deren Willen aufgrund ihrer M.chtposition. Modernes Räubrittertum könnte man es auch nennen.
Meiner Ansicht nach.
Demokratiefeind Hasselhoff verbreitet wieder Hass und Hetze gegen die Blauen Demokraten und erzählt wirre Schauermaerchen in der Hoffnung die dümmsten Schafe moegen darauf reinfallen. Die Sachsen sind aber (ziemlich) helle. Der Typ ist völlig durch, hoffentlich haelt er einmal Wort und packt die Koffer und haut ab wenn die Blauen in Sachsen gewinnen und mit ihnen wieder die Demokratie und die Politik für Deutsche Einzug haelt.
WENN – mögen alle guten Maechte der Erde und des ganzen Alls dafür sorgen und nicht nur in Sachsen.
Meiner Ansicht nach.
Es nimmt Ausmaße an!
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Die Stiftung Bauhaus Dessau warnte mit anderen Kulturinstitutionen vor dem Kulturprogramm der AfD.
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https://www.mz.de/lokal/dessau-rosslau/nach-offenem-brief-gegen-afd-kulturpolitik-so-begrunden-bauhaus-und-kulturstiftung-unterschriften-4245590
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Das sind die Richtigen, stammen die doch meist nicht einmal aus unserem Ort?
Dr. Barbara Steiner
Direktorin und Vorstand
direktorat@bauhaus-dessau.de
+ 49 340 6508 – 300
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Die Hetzerin stammt aus Wien!
Barbara Steiner (geboren 1964 in Dörfles, Niederösterreich) ist eine österreichische Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin und Herausgeberin. Sie ist seit 2021 Direktorin und Vorständin der Stiftung Bauhaus Dessau. Von 2001 bis 2011 war sie Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig und von 2016 bis 2021 Direktorin des Kunsthauses Graz.
Bauhaus? Ein klotziger und kantiger Baustil! Er gefällt vermutlich nur groben Klötzen und seelenlosen Oberbürokraten.
Bauhaus, zu DDR-Zeiten Berufschule, dazu kommt noch das neugebaute Bauhausmuseum auch aus Glas, sicher ein Bratofen im Sommer und ein Eisstall im Winter, im Stadtzentrum.
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Nicht zu vergessen die Meisterhäuser, als Museen, die Kosten explodieren? Wo soll das Geld herkommen?
Wir erleben hier in Sachsen-Anhalt, das Gleiche, wie es der Literaturprofessor Dirk Oschmann in Sachsen, in seinem Buch beschrieben hat, die aus den Westbundesländern bzw. die 2 Frauenzimmer aus Wien wollen ihre Plätze nicht mehr abgeben, für diese Art Kultur gab es bisher sicher viel Geld?
Die 2. Wienerin ist/ war zuständig für die Dessauer/Wörlitzer Gartenreich, nachdem ihre befristete Stelle abgelaufen war, hat sie geklagt, die Klage wurde anerkannt, was daraus geworden ist?
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Ganz groß wird immer das Kurt Weill Fest gefeiert, wir haben auch eine Kurt Weill Straße im Ort, in Dessau Nord, die Umbenennung wurde schon Ende der 60iger Jahre vollzogen, die Straße hieß bis dahin Wilhelmstr. .
Auch die Heinrichstraße wurde zu dieser Zeit umbenannt, in die Bertolt Brecht Str.
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So wie es hier abläuft, stelle ich mir vor, so muß es in den 30iger Jahren auch abgelaufen sein, die Intellektuellen kamen von Weimar nach Dessau und von hier gings nach Amerika???
Als Amerikaner und Befreier zurück?
Soviel zum Ossiland. Was können die SchülerInnen für irgendeine welche auch immer Landesrä GIER ung?
Böse Zungen würden behaupten, das sei Dämonkratur.
Meiner Ansicht nach.
Berlin, Bremen und Hamburg haben das Sitzenbleiben weitgehend abgeschafft. In Hamburg rücken Schüler der Klassen 1 bis 10 automatisch auf, unterstützt durch Förderangebote. Das ist natürlich viel besser als ein AfD – Abi.
Wie hoch ist der Anteil derer mit M.gr.tionshintergrund insbesondere aus isse läm ischen Ländern/Kontinenten?
Frage ja nur mal so. 😉
Meiner Ansicht nach.
Wenn man Morgens wach wird, kann man sich in diesem putzigen Land der „angeblichen DEMOKRATIE“ es sich nicht vorstellen, welche „AUSGEBURTEN“ die sog. „BRD-PARTEIEN der MITTE“ sich einfallen lassen um endlich diese angeblich doch soooo geliebte DEMOKRATIE „untergehen zu lassen“?
Baden-Württemberg hat kürzlich beschlossen, die Einspruchsmöglichkeit einer Partei nur bei 40% der Stimmen zuzulassen. Minderheiten haben folgedessen keine RECHTE mehr ?. Das würde der AfD unmöglich machen, normale Rechte einer Opposition durch EINSPRÜCHE unmöglich zu machen ? Sind das jetzt plötzlich auf einmal alle NAZIS geworden, oder wollen die diese plötzlich „ungeliebte“ DEMOKRATIE selbst abschaffen ? Da man ja in BERLIN ohnehin in den Gebäuden eines Herrn Architekten Speer residiert, könnte man ja auch gleich die damaligen Gesetze und Regeln beibehalten ?
Aber bitte nicht den Herrn Speer in ein negatives Licht rücken! Dieser Herr hatte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ungleich mehr Anstand, Bildung, Wissen und Leistungsbereitschaft als die heutigen politschmarotzerversager!
Erich+Erich
Es hat sich später leider herausgestellt, dass Speer der größte LÜGNER der Nürnberger IMT-Prozesse war ! Er war für die RÜSTUNG und auch für die ZWANGSARBEITER-BESCHÄFTIGUNG „verantwortlich“, was er aber wahrheitswidrig betritten hat ?
Zur Erinnerung, ich war einst in Bremen bei 2 ausgereisten Ärzten in Behandlung, sie wollten damals gern nach Bayern, aber Bayern kannte ihre Ausbildung in der DDR nicht an???
Herr Heseloff und Herr Ramelow, dann hätten „Ihre“ Abschlüsse, sofern Sie welche haben, auch nicht anerkannt werden dürfen ! Erstens, der Haseloff ist aus dem Osten, durfte in der BRD sogar Ministerpräsident werden und zweitens ist der dumme Ramelow aus dem Westen und hätte dann in Thüringen auch kein Miniasterpräsident werden dürfen aber eine Merkel hievte diesen xxx ja, obwohl verlorener Wahl, wieder unberechtigter Weise ins Amt.
In meinen Augen gehören aufgrund ihrer Äußerungen, eingesperrt !
,es läuft genauso wie in Ungarn, dieses Unterprivilegierte und gemeingefährliche, geistig unterbelichtete Politikerpack hat Angst vor einen der alles wieder aufrichten KANN.
Seit dem WK II ist das Völkerrecht sowieso außer Kraft gesetzt, und so kann die auf auf das Deutsche reich geklebte bRD kein Rechtsstaat sein. Die USA und ihre Vasallen fallen in andere Staaten ohne Kriegserklärung ein und besetzen sie ohne Friedensvertrag wie 1945 teile des ehemaligen Deutschen Reiches. Die Welt sah zu und sieht sich nun einer Handvoll Verbrecherstaaten gegenüber. Die brD als US-Vasall muß dabei mithelfen.
Die ehemalige DDR war allem Anschein nach mehr DEUTSCHES REICH, als der mittlerweile stinkende, verreckende Wertewesten. Schon allein die Existenz der Deutschen Reichsbahn beweist das. Diese wurde unter mehr als fragwürdigen Umständen von der achso schönen und leistungsfähigen Bundesbahn aufgefressen. Man lese dazu bitte das Tatsachenbuch „Auf neuen Gleisen“ von Autor Wolfgang Scherz. Sehr interessant, auch Aussagen zur sog. Treuhand, einer korrupten Wertewesteninstitution mit sehr bezeichnenden Taten und „Maßnahmen“. Viel Spaß bei der geistigen Erhellung, liebe Zeitgenossen jenseits der ehemaligen Demarkatationslinie, überwiegend xfach geboostert.
‘Deutsche Post’ verschwindet am 1.9.2026 – das ist der Nachfolger
Ende einer Ära: Deutsche Post AG ist ein Name, den jeder kennt. Doch diese Konzernbezeichung verschwindet am 1. September 2026 und macht Platz für DHL AG.
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https://www.pcwelt.de/article/3134334/deutsche-post-verschwindet-am-1-9-2026-das-ist-der-nachfolger.html
Lorena
Frag mal die POST-BEDIENSTETEN was DHL bedeudet ? Stilles Schweigen im Wald ?
Es ist die Abkürzung von den drei Amerikanern deren FIRMA die sog. deutsche Post“ gekauft hat !