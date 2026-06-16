Neuer Auslandseinsatz in Sicht? Merz prescht bei Hormus-Mission vor- ohne breite Debatte

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Ohne öffentliche Debatte in den nächsten Auslandseinsatz? Merz’ Vorstoß zur Straße von Hormus wirft Fragen auf. Die Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, Deutschland könne sich künftig an einer internationalen Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen, verdient eine deutlich kritischere Betrachtung, als sie bislang in Teilen der politischen Debatte erfährt.

Von REDAKTION | Ein möglicher Einsatz der Bundeswehr komme laut Merz zwar nur nach einem Ende der Kampfhandlungen, mit einem Mandat des Bundestags und auf Grundlage internationalen Rechts infrage. Man fragt sich, warum signalisiert die Bundesregierung bereits jetzt militärische Einsatzbereitschaft, bevor überhaupt eine breite gesellschaftliche und parlamentarische Diskussion über Sinn, Risiken und Folgen eines solchen Engagements stattgefunden hat?

Vorfestlegung statt Debatte

In einer parlamentarischen Demokratie sollten Auslandseinsätze der Bundeswehr zu den sensibelsten politischen Entscheidungen überhaupt gehören. Sie betreffen nicht nur erhebliche finanzielle Ressourcen, sondern im Ernstfall auch das Leben deutscher Soldaten.

Wenn der Bundeskanzler bereits auf internationaler Bühne die grundsätzliche Bereitschaft Deutschlands erklärt, entsteht der Eindruck einer politischen Vorfestlegung. Der Bundestag besitzt zwar formal weiterhin das letzte Wort, doch politisch wächst der Druck, einer bereits angekündigten internationalen Mission später zuzustimmen. Eine offene Diskussion über Alternativen wird dadurch erschwert. Gerade nach den Erfahrungen aus Afghanistan, Mali oder anderen Auslandseinsätzen sollte die Bundesregierung besonders sorgfältig begründen, weshalb ein neuer militärischer Einsatz notwendig sein soll und welche konkreten Ziele damit erreicht werden können.

Schutz von Handelswegen – aber zu welchem Preis?

Die Straße von Hormus ist zweifellos ein strategisch wichtiger Seeweg. Ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gastransporte passiert diese Meerenge. Störungen können erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Doch die Frage lautet nicht nur, ob die Route wichtig ist, sondern ob militärische Mittel die richtige Antwort darstellen. Die Geschichte zeigt, dass internationale Militäroperationen in Krisenregionen häufig neue Risiken schaffen: Eskalationen, unbeabsichtigte Zwischenfälle und eine zunehmende Verwicklung in regionale Konflikte sind keineswegs auszuschließen.

Deutschland müsste klar beantworten, wo die Grenzen eines solchen Einsatzes liegen. Aus einer Mission zur Minenräumung oder Aufklärung kann schnell eine umfassendere militärische Verpflichtung entstehen, insbesondere wenn sich die Sicherheitslage verschlechtert.

Steigende Rüstungsausgaben und neue Einsatzbereitschaft

Die Kombination aussteigenden Rüstungsetats und der Bereitschaft zu weiteren Auslandseinsätzen wirft deshalb die Frage auf, ob Deutschland sich zunehmend von seinem traditionellen Ansatz einer eher zurückhaltenden militärischen Rolle entfernt. Es verwundert schon, dass Deutschland im „Nachgang“ nach von den USA losgetretenen Kriegen immer einzuspringen hat.

Eine solche strategische Neuausrichtung wäre zwar legitim – sie müsste jedoch offen diskutiert und demokratisch legitimiert werden, statt schrittweise durch einzelne Entscheidungen vollzogen zu werden.

Friedenspolitische Alternativen sollten nicht fehlen!

Besonders problematisch ist, dass in der bisherigen Debatte vor allem über militärische Optionen gesprochen wird. Diplomatische Initiativen, vertrauensbildende Maßnahmen oder internationale Verhandlungen zur Entspannung der Lage im Persischen Golf erhalten deutlich weniger Aufmerksamkeit. Wer militärische Sicherheit schaffen will, sollte zuerst darlegen, welche nichtmilitärischen Mittel bereits ausgeschöpft wurden und warum sie nicht ausreichen. Andernfalls droht eine politische Schieflage, bei der militärische Instrumente zur Standardantwort auf internationale Krisen werden. Wäre das nicht Sache der völkerrechtswidrigen Angreifer wie im konkretem fall die USA und Israel?

Demokratie braucht auch bei uns eine öffentliche Diskussion

Unabhängig davon, wie man einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus bewertet, sollte Einigkeit darüber bestehen, dass eine Entscheidung dieser Tragweite nicht hinter verschlossenen Türen vorbereitet werden darf. Bevor Deutschland neue Verpflichtungen im Nahen Osten eingeht, braucht es eine umfassende öffentliche Debatte über Ziele, Risiken, Kosten und mögliche Alternativen. Der Bundestag darf dabei nicht nur formell zustimmen, sondern muss die politische Richtung aktiv mitbestimmen.

Die Sicherung internationaler Handelswege ist ein legitimes Interesse. Doch die Frage, ob dafür deutsche Soldaten in eine der angespanntesten Regionen der Welt entsandt werden sollen, verdient mehr als eine beiläufige Zusage auf internationalem Parkett. Sie verdient eine demokratische Debatte, bevor politische Tatsachen geschaffen werden. Auch in „unserer Demokratie“!

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