+ Iran-Krieg eskaliert: USA und Saudi-Arabien greifen im Irak an + Brandanschlag auf Wallfahrtszentrum in Medjugorje: Altar in Flammen + Glaube an Partei verloren: Brandenburger JU-Chefin rechnet mit CDU ab und tritt aus + ÖSTERREICH: Nur jede 4. Frau aus Syrien, Afghanistan, Irak arbeitet + Fauci verweigert 111 Mal die Aussage zu seiner Corona-Politik

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Keine Zurückweisungen erlaubt nach Gerichtsurteil: 1.500 marokkanische Migranten schwimmen zur spanischen Exklave Ceuta

Derzeit schwimmen am Tag 200 marokkanische Migranten zur spanischen Exklave Ceuta. Lokale Behörden sehen darin die Folge eines Urteils des Obersten Gerichtshofs. Demnach sind direkte Zurückweisungen verboten, wenn Migranten nach Ceuta schwimmen.

Rund 1.500 marokkanische Migranten haben in knapp anderthalb Wochen die spanische Exklave erreicht. Das teilte der dortige Regierungschef Juan Jesús Vivas am Mittwoch mit. Es handele sich um Erwachsene und Minderjährige, die über das Meer geschwommen seien.

„Die Aufnahmezentren sind zusammengebrochen und ausgelastet.“

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Iran-Krieg eskaliert: USA und Saudi-Arabien greifen im Irak an

Der Iran feuert Raketen auf US-Truppen. USA und Saudi-Arabien greifen im Irak an, während Drohnen saudische Ölanlagen bedrohen. Der Krieg gegen den Iran erfasst erneut mehrere Länder und wichtige Schifffahrtsrouten im Nahen Osten. (…)

Der Konflikt reicht inzwischen bis ins Rote Meer. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz erklärte, sie habe Raketen auf den saudischen Öltanker „NCC Ghazal“ abgefeuert und das Schiff zur Umkehr gezwungen. Die Miliz hatte bereits in der vergangenen Woche eine Blockade saudischer Schiffe angekündigt. Damit gerät neben der Straße von Hormus auch die Route durch die Meerenge Bab al-Mandab unter Druck. (…) Die Ölpreise reagierten umgehend. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg am Mittwoch zeitweise um mehr als drei US-Dollar auf 87,39 US-Dollar. Via berliner-zeitung.de

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Brandanschlag auf Wallfahrtszentrum in Medjugorje: Altar in Flammen

Anschlag auf einen der bekanntesten Marienwallfahrtsorte der Welt: Ein Täter beschmierte die Marienstatue auf dem Erscheinungsberg Podbrdo in Bosnien-Herzegowina mit Farbe, hinterließ blasphemische Graffiti wie „Devil in a skirt“ und weitere Schmähungen. Am Außenaltar hinter der Pfarrkirche St. Jakobus (Sveti Jakov) legte der Mann gezielt Feuer.

Überwachungskameras filmten mit, wie der Täter den kürzlich renovierten Altar mit einer brennbaren Flüssigkeit – mutmaßlich Benzin – übergoss und anzündete. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden und griff nicht auf die Kirche über, es sorgte jedoch für einen erheblichen Sachschaden, berichtet dazu Vatican News.

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Glaube an Partei verloren: Brandenburger JU-Chefin rechnet mit CDU ab und tritt aus

Rücktritt und Abrechnung: Die Brandenburger CDU-Jugend steht plötzlich ohne ihre bisherige Vorsitzende da. Die 29jährige Laura Strohschneider kann die Politik der Partei nicht mehr vertreten. „Ich glaube nach allem leider nicht mehr daran, dass die CDU die Partei ist, die Deutschland ‘wieder nach vorne’ bringen kann.“

BERLIN. Die Vorsitzende der Jungen Union in Brandenburg, Laura Strohschneider, hat ihren Rücktritt angekündigt. „Heute habe ich mein Amt als Landesvorsitzende der Jungen Union Brandenburg und alle weiteren Funktionen in CDU und JU niedergelegt und meinen Austritt erklärt“, heißt es in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung der 29jährigen. Via jungefreiheit.de

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ÖSTERREICH: Nur jede 4. Frau aus Syrien, Afghanistan, Irak arbeitet

Arbeitslosigkeit unter weiblichen Flüchtlingen: Neue ÖIF-Zahlen zeigen niedrige Erwerbsquote bei Frauen aus Syrien, Afghanistan und Irak.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich lag im Vorjahr bei 7,4 Prozent. Deutlich höher war sie bei Personen aus Syrien mit 33 Prozent, Somalia mit 30 Prozent und Afghanistan mit 23 Prozent.

Noch dramatischer ist die Situation bei Frauen. So lag die Arbeitslosenquote bei Syrerinnen rund 43 Prozent, bei Somalierinnen 40 Prozent und bei Afghaninnen 37 Prozent. Diese Daten gehen aus dem Factsheet „Flüchtlinge und Schutzberechtigte in Arbeit“ des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hervor. Via msn.com

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„Wie ein Suppentopf“ – Zu viel Urin! Stadt Wien warnt jetzt alle Badegäste

Die Stadt Wien warnt vor einer wachsenden Belastung der Alten Donau. Urin und Sonnencreme könnten das Gewässer langfristig zum Kippen bringen.

Die Alte Donau zählt an heißen Tagen zu den beliebtesten Badeplätzen Wiens. Doch ausgerechnet das Verhalten vieler Badegäste bereitet der Stadt zunehmend Sorgen. Nach aktuellen Messungen stammen bereits 80 Prozent der belastenden Einträge im Gewässer vom Menschen. „Und nur 20 Prozent Einträge von Laub, Wasservögeln und allem anderen sind“, erklärte Gerald Loew, Chef der Wiener Gewässer (MA45), gegenüber dem ORF.

Vor allem Urin und Sonnencreme setzen dem stehenden Gewässer zu. „Ein Naturgewässer ist kein WC“, mahnte Loew. Badegäste sollten außerdem darauf verzichten, sich unmittelbar vor dem Sprung ins Wasser mit Sonnencreme einzuschmieren.

Warnung vor Kippen des Gewässers

Die Belastung könne langfristig schwerwiegende Folgen haben. „Wir haben naturnahe Gewässer, die halten viel aus. Aber alles, was zu viel hineinkommt und nicht verarbeitet werden kann, das wird gespeichert. Und irgendwann ist es halt zu viel und dann kippt es.“ Via heute.at

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Fauci verweigert 111 Mal die Aussage zu seiner Corona-Politik

Es ist ein Erfolg, wie man ihn sich für Deutschland oder die EU wünschte. Die privaten Aufzeichnungen eines Gesundheitsfunktionärs aus der Coronazeit wurden losgeeist und sind nun dank Vorladungen aus dem zuständigen Ausschuss des US-Senats Gegenstand der öffentlichen Diskussion. (…)

In Wahrheit hingen aber nur zwei von zwölf beteiligten Forschern der Theorie eines natürlichen Corona-Ursprungs an: Christian Drosten und Ron Fouchier. Ron Fouchier war, so schreibt Fauci, zusammen mit anderen „der ursprüngliche Gain-of-Function-Pionier“

(…) Aber Fauci war sogar Chef der Covid-Taskforce im Weißen Haus. Tatsächlich hat sich in der Corona-Zeit erwiesen, wie empfindlich dieses System aus Politik und (vermeintlicher) Wissenschaft sein kann. Politiker hatten zum Teil eine eigene Agenda, die sie wissenschaftlichen Akteuren aufzwangen, aber letztlich stammten die Signale für das Agieren von einigen quasi auserwählten Individuen, wie die des Immunologen und NIAID-Direktor, Anthony Fauci. (…)

Rand Paul, das muss man diesem politischen Überzeugungstäter lassen, hat sich in seinen Gegner verbissen und ein Sündenregister gesammelt, das explosiv ist und die Geringfügigkeitsgrenze schon lange überschreitet. Doch Paul ist auch nicht allein. Neben ihm saßen einige Senatoren, die nicht weniger aufgebracht waren über die katastrophalen Fehlentscheidungen der Politik in Folge der schlechten Beratung Faucis. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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