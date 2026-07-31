Jüngstes „Sicherheitsargument“ des WEF – Gehirnchips für Kinder

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Das Argument von „Schutz und Sicherheit“ sollte allerspätestens seit den „Corona-Zwangsimpfungen“ ad absurdum geführt worden sein, dem ist offenbar keineswegs so. Der WEF lässt nunmehr mit dem Argument „soliden, rationalen Gründen“ für das Implantieren von Gehirn-Chips bei Kindern zum Zweck einer „Ortungsmöglichkeit“, aufhorchen.

WEF – „Aufgeben ist nicht“

„Sollten Sie Ihrem Kind einen Ortungschip implantieren? Dafür gibt es solide, rationale Gründe, wie etwa die Sicherheit“, schrieb jüngst das WEF.

Im Rahmen ihrer Werbung für eine neue erweiterte und virtuelle Realität der Kybernetik und der Implantate hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Sache nun noch einen Schritt weitergetrieben. Man befürwortet kühn, wie man es von „ebendort“ gewohnt ist, allen Ernstes, Kindern Mikrochips in ihre Gehirne zu implantieren, wie auch WinePress dazu geschrieben hatte.

Die WEF- „Agenda Zuständige“ Kathleen Phillips erläuterte dazu wie folgt.

Sollten Sie Ihrem Kind einen Ortungschip implantieren? Dafür gibt es solide, rationale Gründe, wie etwa Sicherheit. Viele Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit haben in der Schule Schwierigkeiten. Im besten Fall erhalten sie sonderpädagogische Förderung oder Unterrichtsanpassungen. Mit zusätzlicher visueller und auditiver Führung, die übermäßige Reize ausblendet, kann ein ansonsten fähiges Kind jedoch mit einer normalen Schulumgebung zurechtkommen. Und wenn der Unterricht vorbei ist und die Spielzeit beginnt, können sie die Hilfsmittel einfach abnehmen.

Die erweiterte Realität endet hier nicht. Ihr Telefon fühlt sich vielleicht wie ein Teil Ihres Körpers an, aber es wird nicht durch eine Operation eingesetzt. Die Technologie wird sich in Form von Implantaten stärker mit dem Körper verbinden, aber sie wird sich auch nahtlos in die Umgebung integrieren, sie könnten zum Beispiel Sensoren in einem Stuhl haben.

Bereits vor Jahren im Kinderfernsehen „prognostiziert“

Interessanterweise befürwortet das WEF etwas, das bereits vor Jahren im Kinderfernsehen gezeigt worden war. In einer Folge der erfolgreichen Nickelodeon-Sendung iCarly verirrte sich die Freundesgruppe in Japan. Die verrückte Mutter einer der Hauptfiguren, Freddy Benson, verriet jedoch, dass sie ihren Sohn schon in sehr jungen Jahren gechipt hatte, weil „ich ihn liebe“, rief sie aus. Über ein Ortungsgerät, das auf ein Ortungssystem namens „Global Net“ zugriff, konnte Bensons Mutter ihren Sohn und seine Freunde schließlich ausfindig machen.

Nachstehend ist der vollständige Wortlaut des WEF dazu nachzulesen.

Superhelden dominieren seit einiger Zeit die großen und kleinen Leinwände, aber es findet ein subtiler Wandel statt. Viele Kinder erwarten, selbst Superkräfte zu entwickeln.

Diese Erwartungen mögen unerreichbar klingen, aber wir machen bereits die ersten Schritte in Richtung einer „erweiterten Gesellschaft“. Auf Messen werden erweiterte Realität (AR)-Brillen vorgeführt, die Technikern zeigen, wo eine bestimmte Schraube hingehört. Ihr eigenes Telefon gibt Ihnen Echtzeit-Informationen über Ihre Fitness oder erzählt Ihnen vom neuesten Trend.

Erweiterung (Augmentation) kann als die Ausweitung der Rehabilitation definiert werden, bei der technische Hilfsmittel wie Brillen, Cochlea-Implantate oder Prothesen entwickelt wurden, um eine verlorene oder beeinträchtigte Funktion wiederherzustellen. Fügt man sie völlig gesunden Menschen hinzu, kann solche Technologie erweitern (augmentieren). Nachtsichtgeräte, Exoskelette und Gehirn-Computer-Schnittstellen vervollständigen das Bild. Die erweiternde Technologie wird in allen Lebensphasen helfen: Kindern in einer Lernumgebung, Berufstätigen bei der Arbeit und ehrgeizigen Senioren. Es gibt viele Möglichkeiten.

Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Sie unterhalten sich mit jemandem in einer lauten Umgebung, in einer Bar, auf einer Party. Obwohl Ihr Gehör in Ordnung ist, macht die Situation es äußerst schwierig, Ihren Gesprächspartner zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach eine Brille oder Ohrstöpsel aufsetzen, die dieselbe Schallrichtungs-Gebung bieten wie ein Hörgerät.

Oder ein anderes Beispiel: Viele Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit haben in der Schule Schwierigkeiten. Im besten Fall erhalten sie sonderpädagogische Förderung oder Unterrichtsanpassungen. Mit zusätzlicher visueller und auditiver Führung, die übermäßige Reize ausblendet, kann ein ansonsten fähiges Kind jedoch mit einer normalen Schulumgebung zurechtkommen. Und wenn der Unterricht vorbei ist und die Spielzeit beginnt, können sie die Hilfsmittel einfach abnehmen.

Die erweiterte Realität endet hier nicht. Ihr Telefon fühlt sich vielleicht wie ein Teil Ihres Körpers an, aber es wird nicht durch eine Operation eingesetzt. Die Technologie wird sich in Form von Implantaten stärker mit dem Körper verbinden, aber sie wird sich auch nahtlos in die Umgebung integrieren – Sie könnten zum Beispiel Sensoren in einem Stuhl haben.

Bewegen wir uns auf eine „schöne neue Welt“ zu? So beängstigend Chip-Implantate auch klingen mögen, sie sind Teil einer natürlichen Entwicklung, die Wearables einst durchliefen. Hörgeräte oder Brillen tragen kein Stigma mehr. Sie sind Accessoires und gelten sogar als Modeartikel. Ebenso werden sich Implantate zu einer Massenware entwickeln. Wenn das unwahrscheinlich klingt, dann bedenken Sie die Alternativen, die wir derzeit verwenden. Medikamente zeigen oft unerwünschte Wirkungen, weil sie mehrere biologische Prozesse gleichzeitig beeinflussen. Jemand, der langfristig Medikamente einnimmt, möchte vielleicht ein Implantat ausprobieren, das stattdessen sehr präzise elektrische oder optische Impulse sendet.

Ein Implantat zu bekommen ist offensichtlich invasiver, als eine Brille aufzusetzen. Im Allgemeinen werden Implantate mit medizinischen Zuständen verbunden sein. Das Ausmaß, in dem ein bestimmtes Gerät üblich wird, hängt von der Funktionalität der Technologie ab und davon, wie stark sie in Ihren Körper und Ihren täglichen Lebensstil integriert ist.

Das Tragen eines Äquivalents einer Hundenase in einem Gerät wie Ihrem Telefon oder einem Wearable wie einer Halskette kann praktisch sein, um COVID-19 oder Lebensmittelallergene aufzuspüren. In diesen Fällen reicht es normalerweise aus, dass Ihr Telefon piept, wenn Sie sich in der Nähe von dem befinden, wovor Sie sich schützen möchten. Es gibt keinen unmittelbaren Grund, diesen zusätzlichen Sinn in Ihren Körper zu implantieren. Eine tödliche Erdnussallergie könnte jedoch eine dauerhaftere Lösung rechtfertigen.

Gehirnimplantate führen uns einen Schritt weiter und ermöglichen es uns, direkt in das „Betriebssystem“ des Körpers einzudringen. Wir haben bereits begonnen, mit dem Gehirn über neuronale Sonden zu kommunizieren, um Symptome von Epilepsie, Parkinson oder Depressionen zu mildern. Die meisten Anwendungen werden weiterhin auf medizinischer Notwendigkeit basieren und nicht als Gedankenlesewerkzeug. Zwar ist es wahr, dass Unternehmen wie Neuralink von Anfang an auf das Gehirn abzielten, aber Gehirnimplantate könnten in unserer erweiterten Gesellschaft nicht die erste Wahl sein.

Ein unverzichtbares Wearable könnte als erster Ansatz unter die Haut implantiert werden oder bei Bedarf in den Bauch. Zum Beispiel stellt ein kleines Stimulationsgerät, das im Beckenbereich platziert wird, für Patienten, die unter Harnverlust leiden, eine elegantere und komfortablere Lösung dar, als Inkontinenzvorlagen zu tragen. Als nächstes könnte es andere Implantate geben, die die Nerven des peripheren Nervensystems oder die Informationsautobahnen beeinflussen, die Rückenmark und Gehirn mit Organen und Gliedmaßen verbinden.

Die elektrische Stimulation des Vagusnervs, der Autobahn, die im Gehirn entspringt, gilt als Wundermittel gegen therapieresistente Depressionen, ein ständig wachsendes Problem. Trotz all dieser Optionen werden einige Therapien nur im Gehirn wirksam sein, aber würden Sie mit einem Chip im Kopf herumlaufen?

Genau wie bei Wearables dreht sich heute niemand mehr nach medizinischen Notwendigkeiten wie Hörgeräten oder Pulsmonitoren um. Selbst in einem Bildungs- und Berufsumfeld sind intelligente Brillen, Telefone, Armbänder und Ähnliches alltäglich. Gaming ist das nächste Ziel. Die Frage ist, ob Implantate eine ähnliche Entwicklung durchlaufen werden. Gesundheit? Plausibel. Bildung und Beruf? Potenziell.

Wir möchten vielleicht Kindern mit Legasthenie durch Implantate, die in Echtzeit übersetzen, neue Möglichkeiten eröffnen. Andererseits ist Legasthenie ein persönliches Merkmal. Wollen wir das ändern? Als Gesellschaft müssen wir eine Wahl treffen: Wollen wir menschliche Grenzen im Zusammenhang mit Lernen oder Altern akzeptieren? Die letzten Anwendungsbereiche, Gaming und sogar Intelligenzsteigerung, mögen weit hergeholt erscheinen, aber nur die Zukunft kann es zeigen.

Wenn Ihnen der Gedanke an einen Chip in Ihrem Körper Unbehagen bereitet, denken Sie an all die Medikamente, die Sie ohne zu zögern einnehmen. Die Kunstinstallation „Cradle to Grave“ im Britischen Museum konfrontiert uns visuell mit unserem Pillen-Konsumverhalten. Sie zeigt ein 13 Meter langes Stoffstück, das mit 14.000 Pillen durchwirkt ist – die geschätzte durchschnittliche Menge, die einem Briten im Laufe seines Lebens verschrieben wird. Etwa 65 % der amerikanischen Kinder und Jugendlichen mit ADHS erhalten hingegen stimulierende Medikamente verschrieben.

Wir vergessen oft, dass diese Medikamente mit Amphetaminen verwandt sind. Sie beeinflussen das Gehirn und haben (langfristige) Nebenwirkungen. Wir könnten „Elektrozеutika“ in Betracht ziehen – kleine Implantate, die Symptome verschiedener Erkrankungen durch Aussendung kleiner elektrischer Impulse mildern. Ein überzeugendes Argument für die bioelektronische Medizin ist, dass die Reize mit einem Fingerschalter gestoppt werden können, während Arzneimittelwirkungen länger im Körper verbleiben.

Die Grenzen für Implantate werden eher durch ethische Argumente als durch wissenschaftliche Kapazitäten gesetzt werden. Sollten Sie zum Beispiel Ihrem Kind einen Ortungschip implantieren? Dafür gibt es solide, rationale Gründe, wie etwa Sicherheit. Würden Sie es tatsächlich tun? Ist das zu weit gegangen? Ein weiteres wichtiges Element ist die Sicherheit. Erinnern Sie sich, als der Herzschrittmacher des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney modifiziert wurde, um Hacking zu verhindern? Selbst bei lebensrettenden Technologien sind eine angemessene ethische Beratung und rechtliche Rahmenbedingungen unerlässlich.

Ethik sollte nicht von einem akademischen Elfenbeinturm aus gepredigt werden. Vielmehr sollten übergeordnete oder unabhängige Institutionen politische Entscheidungsträger und Forscher in der erweiterten Gesellschaft über Gebote und Verbote leiten und beim Aufbau des ethischen Rahmens für gesellschaftliche Aspekte der Technologie der erweiterten Realität helfen.

Diesbezüglicher Aktionsplan des Europarates bereits gestartet

Der Europarat hatte erst kürzlich einen strategischen Aktionsplan gestartet, der sich mit Fragen befasst, die durch die Anwendung von Neurotechnologien aufgeworfen werden. Ein weiteres Beispiel dafür ist, dass das von der niederländischen Regierung gegründete Rathenau-Institut bereits als unabhängige Institution arbeitet, die über Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Technologie auf unser Leben reflektiert.

Auch Chile ist bereits einen wichtigen Schritt weiter. Im letzten Jahr hatte das Land als Vorreiter einen Gesetzentwurf zur Änderung seiner Verfassung eingebracht, um persönliche Gehirndaten zu schützen. Mehrere Länder prüfen nun, wie sie diese Fragen rund um (Gehirn-)Implantate in Angriff nehmen können. Diese Aufgabe ist fraglos gewaltig, denn Ethiker werden nicht nur die aufblühende Technologie, sondern auch mögliche zukünftige Anwendungen unter die Lupe nehmen müssen.

Wann jedoch betreten wir hier die Grauzone? Die Ethik sollte uns zweifelsfrei hierzu beraten.

Es geht hierbei fraglos um Technologie, die als Unterstützung und Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität verkauft werden soll.

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