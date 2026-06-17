Iran an USA – „Ihr wollt unser hochangereichertes Uran, kommt und holt es euch!“

Bild: APA/AFP/Satellite image Ìâå©2026

Im Zentrum der „Friedensgespräche“ im Iran-Konflikt stehen zweifellos die 450–500 kg hochangereichertes Uran, das tief unter dem Isfahan-Nuklearkomplex verborgen ist. Der Iran ist hierbei offen dafür, das Material im Austausch gegen umfassende Sanktionslockerungen zu verdünnen.

Trump sollte diplomatisch vorgehen – das liegt ihm nicht

Sollte Trump jedoch den Fehler machen, eine Bodenoperation zu starten, um das Material zu beschlagnahmen, würde er zweifellos mehr bekommen, als er erwartet hatte. Der US-Geheimdienst hat nämlich ihrem Lieblingssprachrohr, den Medien, mitgeteilt, dass das Material im Grunde absolut unzugänglich sei.

Fünf unterschiedliche Quellen hatten dazu gegenüber CNN erklärt, dass der Iran im vergangenen Monat die Eingänge zum Gelände mit Minen bestückt hat.

Weiters hatte man seitens des Iran, absichtlich Tunnel innerhalb der Anlage zum Einsturz gebracht, sowie ️“neue Befestigungen“ rund um das Gebiet hinzugefügt.

Vorschau was noch kommen kann

Die Benny-Hill-ähnliche (chaotische, temporeiche Verfolgungsjagd, ein wildes Durcheinander) Pilotenrettungsmission, die die USA im April im Südwesten Irans durchgeführt hatten, zeigte die mangelnde Weitsicht, selbst einen stundenlangen Bodeneinsatz innerhalb des Land zu riskieren. Die USA hatten dabei innerhalb von zwei Tagen ein F-15E-Jet, vier Spezialhubschrauber, ein A-10 Thunderbolt Bodenangriffsflugzeug, zwei Hercules-Transportflugzeuge und einen MQ-9 Reaper, verloren.

Neben der IRGC und der regulären iranischen Armee waren abgeschossene US-Soldaten sowohl von bewaffnetet Zivilisten, wie auch von nomadischen Stammesangehörigen gejagt worden. Sie waren nur mit knapper Not uns sehr viel Glück, Berichten zu Folg nur in ihrer Unterwäsche, entkommen.

Betrachtet man also dieses Fiasko und multiplizieren es mit dem Hundertfachen, und man erhält das Ergebnis einer Operation 600+ km im Landesinneren, in einer der bestgesichertsten Einrichtungen des Irans, die ausdrücklich im Voraus so konzipiert worden war um US-Truppen in eine Falle zu locken.

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