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Mutmaßliche ukrainische Wehrdienstflüchtlinge in Rumäniens Bergen gefunden.Rumänische Grenzpolizisten und Rettungskräfte fanden einen Ukrainer tot. Zwei seiner Landsleute wurden lebend gefunden.

Ein ukrainischer Staatsbürger ist ums Leben gekommen, nachdem er sich in den Bergen der Maramureș im Norden Rumäniens verirrt hatte. Zwei weitere Ukrainer wurden von rumänischen Grenzpolizisten und Rettungskräften gefunden. Das teilte Alina Petraru, Sprecherin des regionalen Grenzpolizeiinspektorats in Sighetu Marmației, nach Angaben der Nachrichtenagentur Agerpres mit.

Petraru zufolge erhielt die Grenzpolizei durch einen anonymen Anruf den Hinweis, dass drei ukrainische Staatsbürger unerlaubt aus der Ukraine nach Rumänien eingereist seien. Daraufhin leiteten die Behörden einen Such- und Rettungseinsatz ein.

„Zwei ukrainische Staatsbürger wurden nahe der Staatsgrenze bei der Ortschaft Repedea gefunden. Später fanden die Einsatzkräfte auch den dritten Mann, der leider keine Lebenszeichen mehr zeigte“, sagte Petraru. Der Einsatz fand nach starken Schneefällen in schwer zugänglichem Berggelände statt.

Früheren Berichten zufolge griff die rumänische Grenzpolizei im ersten Halbjahr 2026 rund 2.500 ukrainische Staatsbürger auf, die in den Gebirgsregionen unerlaubt die Grenze überquert hatten. Vom 1. Januar bis zum 30. Juni waren es rund 1.200 im Kreis Maramureș, etwa 1.000 im Kreis Suceava und mehr als 300 am Grenzabschnitt des Kreises Satu Mare zur Ukraine.

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