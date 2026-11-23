Europäische Gas-Futures verteuerten sich um 8,6 Prozent. Die Speicherstände liegen weiterhin unter dem saisonüblichen Niveau. Lieferengpässe bei Flüssigerdgas infolge des Krieges zwischen den USA und Iran sowie ein Kälteeinbruch in Asien treiben die Preise zusätzlich.

Die europäischen Erdgaspreise sind nach einer Korrektur der Wetterprognosen deutlich gestiegen. Demnach dürfte die Kälte in Nordwesteuropa bis Anfang Dezember anhalten. Das begrenzte Angebot an Flüssigerdgas (LNG) vor dem Hintergrund des Krieges zwischen den USA und Iran setzt den Markt zusätzlich unter Druck, berichtet Bloomberg.

Am Montag stieg der europäische Referenzpreis für Gas im Terminhandel um 8,6 Prozent auf 96,075 Euro (105,54 US-Dollar) je Megawattstunde. Das war der stärkste Anstieg im Tagesverlauf seit mehr als einer Woche. Vor dem winterlichen Nachfragehöhepunkt liegen die Füllstände der europäischen Gasspeicher laut Bloomberg deutlich unter dem saisonüblichen Niveau.

Dem Wetterdienst Atmospheric G2 zufolge dürften die Temperaturen in Nordwesteuropa in dieser Woche 3 bis 5 Grad unter dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre liegen. Anfang Dezember könnten sie den Durchschnitt um 5 bis 8 Grad unterschreiten. In Deutschland, Dänemark und den Niederlanden wird zudem mit schwächerem Wind gerechnet, was die Stromerzeugung aus Windkraft drosseln könnte.

Die Lieferengpässe bei LNG halten den Weltmarkt laut Bloomberg weiter unter Druck. Die Ölexporte aus dem Persischen Golf wurden zwar wieder aufgenommen, doch angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten bleiben die Lieferungen von Flüssigerdgas begrenzt.

Ein Kälteeinbruch in Asien könnte den Wettbewerb um LNG-Lieferungen verschärfen. Für Japan, Südkorea sowie den Osten und Süden Chinas werden in dieser Woche unterdurchschnittliche Temperaturen erwartet. Den Prognosen zufolge soll es in der Region ab Mitte der Woche bis Anfang Dezember wieder wärmer werden.

Wegen der niedrigen Gasvorräte gehe Europa schlechter gewappnet als üblich in den Winter, sagte Anders Opedal, Chef des norwegischen Energiekonzerns Equinor, Anfang November. „Die Gasvorräte in Europa sind so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr“, sagte Opedal.

Ihm zufolge bemühen sich europäische Unternehmen zunehmend um langfristige Lieferverträge für norwegisches Pipelinegas.

Nach Angaben von Gas Infrastructure Europe (GIE) lag der Füllstand der europäischen Untergrundspeicher Ende Oktober zwischen 74,6 und 74,9 Prozent. Die „Financial Times“ berichtete unter Berufung auf amtliche Daten, dass die deutschen Gasspeicher zu rund 62 Prozent gefüllt seien. Der gesetzlich festgelegte Zielwert liegt bei 80 Prozent.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse