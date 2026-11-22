Bild: UNSER MITTELEUROPA

Wien rühmt sich seiner Kultur, seiner prächtigen Fassaden und seiner Lebensqualität. Doch wer heute durch die Innenstadt geht, dem kann zwischen Schaufenstern und Gründerzeitbauten ein befremdliches Detail auffallen: Mistkübel, die mit Kette und Vorhängeschloss an Masten befestigt sind. Offensichtlich will man bereits im Vorfeld auf Nummer sicher gehen, falls Randalierer, äh, wissbegierige Schüler ihre Forderungen brandschatzend in der Innenstadt zum Ausdruck bringen wollen. Da kann es schon mal vorkommen, dass der eine oder andere Mistkübel durch die Auslage in ein Geschäft fliegt.





Hunderte Dosensammler auf den Straßen der österreichischen Hauptstadt, das wirkt abschreckend und zeigt, wie es um Europa steht. Die Städte gleichen einem „kranken, hinkenden Patienten“, der dringend operiert bzw.therapiert werden muss.

Viele Touristen, die nach Wien kommen, um das besondere Flair der Stadt zu genießen, spüren inzwischen, wie schwer das bunte und vielfältige europäische System auf Österreich lastet. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass mitten in Wien selbst die Mistkübel angekettet werden.

Einst gemütliche Gassen in den Wiener Außenbezirken, geprägt von österreichischer Kultur und Wiener Charme. Heute reihen sich dort Kebabläden und Barbershops aneinander. Man könnte meinen, sie hätten genug Friseurstühle, um ganz Europa die Haare zu schneiden. Wo junge Wiener früher in einer Buchhandlung zusammenkamen und in Büchern schmökerten, stehen heute Baklava und Ayran in der Auslage.

Auch manche Wiener U-Bahn-Station, die einmal einladend wirkte, ist inzwischen auf manchen Linien ein Ort, an dem man sich abends unwohl fühlt. Manche Eltern überlegen sich zweimal, ob sie ihre Kinder spätabends noch allein rauslassen.

Wer Wien von früher kennt, merkt von Jahr zu Jahr deutlicher, wie sehr sich der Charakter verändert.

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