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US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social ein Foto veröffentlicht, auf dem er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Hand schüttelt. Dazu schrieb er „Mein Freund“.

Trump veröffentlichte weitere Fotos mit Putin sowie eine Reihe von Bildern des Dreiertreffens der Staatschefs Russlands, der USA und Chinas. Es fand am 19. November am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen statt.

Putin und Trump hatten sich vor den trilateralen Gesprächen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu einem bilateralen Gespräch getroffen, das rund 40 Minuten dauerte. Schon bei der Begrüßung bezeichnete Trump Putin als seinen Freund und sagte, er freue sich, ihn zu sehen.

Anschließend kamen die Staatschefs Russlands, der USA und Chinas erstmals in diesem Dreierformat zusammen. Die Gespräche dauerten rund anderthalb Stunden und drehten sich um den Krieg in der Ukraine, nukleare Sicherheit und internationale Stabilität. Zum Abschluss verabschiedeten die drei Staatschefs eine gemeinsame Friedenserklärung, in der sie sich zur Wahrung der strategischen Stabilität und zur Verringerung nuklearer Risiken bekannten.

Am folgenden Tag zog Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus Bilanz. Er bewertete sein persönliches Verhältnis zu Putin und Xi positiv und erklärte, der russische Präsident sei an einer diplomatischen Beilegung des Krieges in der Ukraine interessiert.

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