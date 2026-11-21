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Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach eigenen Angaben bei Angriffen auf die US-Militärstützpunkte Riffa und Awali in Bahrain zwei Radaranlagen des Flugabwehrsystems Patriot angegriffen. Das meldete das Portal Sepahnews.

Nach Darstellung der Revolutionsgarden setzten ihre Luft- und Weltraumstreitkräfte bei der Operation sowohl Raketen als auch Drohnen ein. Die Revolutionsgarden bezeichneten den Angriff als Reaktion auf die aus ihrer Sicht anhaltende Aggression und die Verletzung des iranischen Luftraums.

Analysten gehen davon aus, dass sich der Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite voraussichtlich bis ins Jahr 2027 hinziehen wird. Sie rechnen damit, dass die groß angelegten Angriffe auf die Islamische Republik wieder aufgenommen werden.

US-Präsident Donald Trump erklärte unterdessen, der Iran sei bislang nicht bereit, eine Vereinbarung zu schließen, die für die Vereinigten Staaten akzeptabel wäre.

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