+ FBI gehackt – Angriff auf Kriminalitätsdatenbank + Deutscher Expertenrat: Energiewende kann Land zerstören + Deutsche Bank-Aktie: Geldhaus im Skandalsumpf + EU-Verfahren gegen Österreichs Steuerprivileg für Pensionskassen + Grünes Massaker: Windräder töten Millionen Fledermäuse +

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FBI gehackt – Angriff auf Kriminalitätsdatenbank

Das FBI untersucht einen mutmaßlichen Sicherheitsvorfall beim „National Crime Information Center“ – einer landesweiten Datenbank, die Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene miteinander vernetzt. Dies berichteten zwei mit den Ermittlungen vertraute Personen.

Die Polizei nutzt die Datenbank, um Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen auszutauschen. Es handelt sich bereits um den zweiten Sicherheitsvorfall bei der Behörde in den vergangenen Monaten; zuvor hatte es im September einen Angriff gegeben, bei dem persönliche Daten von Mitarbeitern ins Visier gerieten.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie aufsehenerregender Ausfälle ein, von denen unter anderem Banken, die NSA und die Flugsicherung betroffen waren. Nachdem die Behörden am Donnerstag von dem Vorfall erfahren hatten, betonte FBI-Direktor Kash Patel die Cybersicherheit seiner Behörde: „Wir sind der Entwicklung einen Schritt voraus.“ Via disclose.tv

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Putin erteilt Berliner Ukraine-Plan eine Absage: Nach Angriff auf Krim-Brücke droht Eskalation

Europa fordert in Berlin Sicherheitsgarantien und eine Winter-Waffenruhe für Kiew. Doch Kreml-Chef Putin lehnt ab und lädt europäische Staaten direkt nach Moskau ein.

Berlin / Shenzhen – Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges gestalten sich schwierig. Während die europäischen Staats- und Regierungschefs in Berlin eine Waffenruhe für den Winter fordern und konkrete Sicherheitsgarantien für Kiew vorantreiben, lehnt der Kreml ein solches Moratorium ab – und sprach parallel direkte Gesprächseinladungen an europäische Staaten nach Moskau aus.

Nach dem Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ in Berlin haben Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Wie die „Kyiv Post“ sowie die offizielle Mitteilung des ukrainischen Präsidialamtes dokumentieren, fordern die vier Staaten eine sofortige Waffenruhe für die Energieinfrastruktur über den Winter sowie ein Sicherheitsabkommen für das Schwarze Meer. Weiterlesen auf yahoo.com

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Merkelpoller als Kräuterbeete

190 Tonnen Stahl sollen den Augsburger Christkindlmarkt vor Fahrzeuganschlägen schützen. Jetzt bepflanzt die Stadt die Barrikaden mit mediterranen Kräutern: Deutschland hat sich in seiner Sicherheitskrise so gründlich eingerichtet, dass es die Zeichen der Kapitulation bereits als Stadtverschönerung behandelt.

Augsburg hat eine neue Adventsdekoration. Sie besteht aus 190 Tonnen Stahl, verteilt auf neunzehn massive Blöcke, die den traditionsreichen Christkindlmarkt vor möglichen Fahrzeuganschlägen schützen sollen. Jeder Block wiegt zehn Tonnen, die Anschaffung kostet knapp 800.000 Euro. Weil solche Konstruktionen auf einem historischen Rathausplatz wenig festlich wirken, werden sie bepflanzt: mit Thymian, Oregano, Salbei und kleinen Fichten. Die Weihnachtszeit erhält damit eine neue botanische Note. Via anonymousnews.org

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Deutscher Expertenrat: Energiewende kann Land zerstören

Der Expertenrat der liberal-konservativen Denkfabrik Republik 21 (R21) urteilt dramatisch über Deutschlands Energiewende. Sie würde bis zu 13,8 Billionen Euro kosten, und Wirtschaft und Gesellschaft würden sie „nicht überleben“.

Der vollständige Bericht von R21 ist noch nicht öffentlich zugänglich. Die Springer-Presse Bild berichtet allerdings bereits exklusiv darüber. Die Warnung fällt dramatisch aus:

Gesellschaft und Wirtschaft würden die derzeitige Politik „nicht überleben“, heißt es in dem Bericht.

Nach den Berechnungen des Expertenrats belaufen sich die Kosten der Energiewende bis 2045 auf 10 bis 13,8 Billionen Euro. Diese Summe entspricht dem Zwei- bis Dreifachen der jährlichen Wirtschaftsleistung, verteilt auf etwa zwei Jahrzehnte. Prof. Joachim Weimann, Ökonom an der Universität Magdeburg und Vorsitzender des R21-Expertenrats für Klima und Energie, wird mit den Worten zitiert: „Die Energiewende nimmt uns immer mehr unseres Einkommens, ohne uns etwas zu geben.“ Weiterlesen auf tkp.at

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Deutsche Bank-Aktie: Geldhaus im Skandalsumpf – was wusste CEO Christian Sewing?

Zwei Whistleblower haben mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank an eine Gruppe von Journalisten weitergegeben. Laut der „Financial Times“ dokumentieren sie Fehlverhalten, systematische Fehler, Inkompetenz, gebrochene Versprechen zur Reform der Bank und einige Geheimnisse ihrer milliardenschweren Kunden und Oligarchen.

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Die Enthüllungen haben eine besondere Bedeutung. Die Deutsche Bank ist nicht nur das größte Kreditinstitut des Landes, sondern auch ein zentraler Akteur bei der Finanzierung deutscher Unternehmen und deren internationalem Geschäft. Ein erneuter Vertrauensverlust könnte den Druck auf das Management erhöhen und Fragen nach der Wirksamkeit der internen Kontrollen sowie der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aufwerfen.

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Die Enthüllungen stellen die Reformbilanz von Christian Sewing erneut infrage. Zwar hat der Vorstandschef die Deutsche Bank wirtschaftlich stabilisiert und ihre Geschäftsergebnisse verbessert, doch die internen Dokumente werfen Zweifel daran auf, ob die grundlegenden Probleme tatsächlich beseitigt wurden. Via deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

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Brüssel greift durch: EU-Verfahren gegen Österreichs Steuerprivileg für Pensionskassen

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Der Vorwurf: Heimische Pensionskassen und Lebensversicherer werden steuerlich bevorzugt, ausländische Anbieter benachteiligt.

Das Vertragsverletzungsverfahren wurde eingeleitet, da die Steuerbefreiung für Kapitalerträge heimischer Pensionskassen und Lebensversicherer sowie deren exklusive steuerliche Abzugsfähigkeit den freien Kapitalverkehr im Binnenmarkt verletzen. Das Verfahren, das auch sechs andere Mitgliedstaaten betrifft, gibt Wien zwei Monate zur Stellungnahme, andernfalls droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Entscheidung könnte mittelfristig zu einer Ausweitung der Begünstigungen (mit Wettbewerbs- und Einnahmeverlusten) oder einer Restriktion für alle Anbieter (mit Renditeverlusten für Kunden) führen, was dem Finanzminister in Zeiten der Haushaltssanierung entgegensteht, obwohl das Pensionsvermögen der acht heimischen Kassen Ende 2025 rund 30,6 Mrd. Euro betrug. Weiterlesen auf exxpress.at

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Russlands Antwort zur Beschädigung der österreichischen Botschaft in Kiew

Kommentar des Botschafters Russlands in Österreich, Andrej Grosow, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti

„Am 20. November wurde ich in das österreichische Außenministerium einbestellt. Anlass hierfür war die Beschädigung der österreichischen Botschaft in Kiew infolge der am vorgehenden Tag gegen militärische Einrichtungen auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt geführten Angriffe. Zuvor hatte die Führung der Republik Österreich Russland für diesen Vorfall verantwortlich gemacht.

Ich wies die ungerechtfertigten Vorwürfe gegen die russische Seite entschieden zurück. Ich wies darauf hin, dass zivile Infrastruktur niemals Ziel der russischen Streitkräfte gewesen ist, die ausschließlich militärische und strategisch bedeutsame Objekte angreifen. Besonders betonte ich, dass ausländische diplomatische Vertretungen und ausländische Staatsbürger wiederholt Empfehlungen der russischen Seite erhalten hatten, die Hauptstadt zu verlassen und von Reisen in die Ukraine abzusehen.

Unsere Erklärungen werden demonstrativ ignoriert. Die gesamte Verantwortung für mögliche negative Folgen liegt voll und ganz auf der österreichischen Seite.“ Via RussiaDaily

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Grünes Massaker: Windräder töten Millionen Fledermäuse

Für die grüne Energiewende werden Wälder gerodet, Landschaften mit Windparks zugepflastert und ganze Ökosysteme verändert. Angeblich alles im Namen des Klima- und Umweltschutzes. Dass die riesigen Rotoren dabei unter anderem auch Millionen Fledermäuse töten, scheint die Befürworter dieser Energiepolitik jedoch weit weniger zu beschäftigen. (…)

Fledermäuse sind allerdings weit mehr als irgendwelche nachtaktiven Tiere. Sie vertilgen gewaltige Mengen an Insekten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur natürlichen Schädlingsbekämpfung. Ihre Bedeutung reicht von der Landwirtschaft bis zum Schutz ganzer Waldökosysteme. Weiterlesen auf report24.news

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