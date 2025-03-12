Verhöhnung der Christen: Maria als Transfrau und das Kruzifix als Fetischobjekt

Italien will Gold vor EZB schützen + Venezolanischer Präsident Maduro hat sich öffentlich Präsident Trump ergeben + China geht gegen christliche Gemeinschaften vor + 13-Jährige überfallen Kiosk-Besitzer mit Machete – Daumen abgehackt! + Österreich: Fünf Geschlechter an katholischer Ordensschule + Ehemalige Antifa-Aktivistin bricht ihr Schweigen

+++

Italien will Gold vor EZB schützen

Italien sorgt sich um das eigene Gold und fürchtet, dass die EZB nationale Reserven verlangen könnte. Ein Gesetz soll das Gold in Staatseigentum überführen, was EU-Verträge brechen würde.

Von der Öffentlichkeit bisher noch unerkannt, beginnt ein Streit zwischen der EZB und EU-Staaten auszubrechen. Schauplatz ist zunächst Italien, das seine 300 Milliarden Euro an Gold, das in der römischen Zentralbank liegt, vor der EZB schützen will. Ein Gesetzesvorschlag der Meloni-Partei Fratelli d’Italia betont, dass das Gold „dem Staat im Namen des italienischen Volkes“ gehöre und es zum Staatseigentum machen soll. Die EZB kritisiert dies scharf, da es die Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken verletze und gegen EU-Verträge verstoße.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Venezolanischer Präsident Maduro hat sich öffentlich Präsident Trump ergeben

Maduro hat nun Beweismaterial gegen die Biden-Regierung vorgelegt und veröffentlicht Beweise dafür, dass Biden die venezolanische Regierung gebeten hat, Drogenbanden aus Aragua in die USA zu schicken.

In den letzten Tagen hat der US-Präsident den Druck auf Maduro erhöht, indem er davor warnte, dass Streiks auf dem Land gegen Drogenhandelsnetzwerke „sehr bald“ kommen könnten und Fluggesellschaften, Piloten und kriminelle Netzwerke auffordern könnten, den venezolanischen Luftraum zu vermeiden.

Via truthsocial.com

+++

Verhaftungswelle: China geht gegen christliche Gemeinschaften vor

Im kommunistischen China ist kein Platz für christliche Kirchen – wenn sie sich nicht komplett unterwerfen. Dies zeigt eine Verhaftungswelle bei einer protestantischen Hauskirche. Die Repressionen nehmen immer weiter zu.

Einer Meldung der Organisation Christian Solidarity Worldwide zufolge haben die chinesischen Behörden insgesamt 18 Leiter der Zion-Kirche in der Provinz Guanxi verhaftet. Dies ist Teil einer kommunistischen Druckkampagne gegen christliche Gemeinschaften im Land. Demnach hätten die Kirchenführer “Informationsnetzwerke illegal genutzt” und befinden sich auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft. Ihnen drohen Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren. Die Leiter der Hauskirchen sehen sich demnach Anklagen wegen Betrugs, Organisation illegaler Versammlungen und Führung illegaler Geschäfte gegenüber.

Weiterlesen auf report24.news

+++

13-Jährige überfallen Kiosk-Besitzer mit Machete – Daumen abgehackt!

In Dortmund ist es in der Nacht zu Samstag zu einem extrem brutalen Überfall auf einen Kiosk gekommen. Zwei Tatverdächtige, beide erst 13 Jahre alt, griffen den 37-jährigen Inhaber mit einer Machete und Pfefferspray an. Er verlor seinen Daumen, wurde schwer verletzt. Sein Laden wurde verwüstet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Jugendlichen den Kiosk schwer bewaffnet. Ohne Vorwarnung sprühten sie dem syrischen Inhaber Pfefferspray ins Gesicht und gingen unmittelbar mit einer Machete auf ihn los. Der Mann hob laut Bild reflexartig die Hände, um seinen Kopf zu schützen. Dabei wurde ihm der Daumen der linken Hand vollständig abgetrennt, an der rechten Hand wurden mehrere Finger nahezu durchtrennt. Der Angriff setzte sich mit massiven Hieben gegen Brust und Bein fort. Erst danach flohen die Täter mit Bargeld.

Weiterlesen auf nius.de

+++

ÖSTERREICH: „Divers“ bei Schüler-Anmeldung? Fünf Geschlechter an katholischer Ordensschule

Wer an einem katholischen Schulcampus ein Kind anmeldet, rechnet mit Werten, christlicher Orientierung und klarer Pädagogik. Am Sacré Coeur Riedenburg – bis vor Kurzem noch eine reine Mädchenschule – erleben die Eltern schon beim Anmeldeformular die erste Überraschung: Sie sollen ankreuzen, ob ihr Kind „divers“, „inter“ oder „offen“ ist.

Die längste Zeit war das Sacré Coeur Riedenburg im Westen die letzte Bastion der klassischen Mädchenschule. (…) Erst 2018 erfolgte die Öffnung der Mädchenschule für Buben.

Von da an standen im Anmeldeformular zwei Geschlechter zur Auswahl: männlich und weiblich. Punkt. Ende. Dachte man. Doch der Blick in die aktuellen Anmeldeformulare zeigt: Mittlerweile haben sich die Kategorien nochmals vermehrt.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Maria als Transfrau und das Kruzifix als Fetischobjekt: Steuergeld-finanzierte Kunstschau empört Christen

Die Ausstellung „Du sollst dir ein Bild machen“ im Wiener Künstlerhaus löst derzeit einen Sturm der Entrüstung unter Christen aus. Für viele Gläubige ist die Schau nichts als eine dreiste, verächtliche Verhöhnung ihres Glaubens.

Zu sehen sind unter anderem eine Maria als Transfrau, ein Kruzifix aus Latexnoppen und ein ans Kreuz genagelter Frosch. Jan Ledóchowski von der Meldestelle Christenschutz betont: Eine vergleichbare Ausstellung über den Islam oder das Judentum wäre absolut undenkbar. „Eine geschmacklose Herabwürdigung des Heiligen. Einige Werke wären im Kontext des Islam oder Judentums so nicht denkbar“, sagt er.

Der eigentliche Skandal für viele: Die Stadt Wien finanziert diese Provokation auch noch mit Steuergeldern der Bürger.

Via @auf1tv

+++

Ehemalige Antifa-Aktivistin bricht ihr Schweigen

Endlich spricht eine Frau offen aus, die jahrelang tief in der linksextremen Szene verwurzelt war. In einem bemerkenswerten Interview beschreibt sie schonungslos die Realität hinter der Fassade der „Antifaschistischen Aktion“ – und was sie sagt, deckt sich leider mit dem, was kritische Beobachter schon lange vermuten.

Ehemalige Antifa-Aktivistin bricht ihr Schweigen Endlich spricht eine Frau offen aus, die jahrelang tief in der linksextremen Szene verwurzelt war. In einem bemerkenswerten Interview beschreibt sie schonungslos die Realität hinter der Fassade der „Antifaschistischen Aktion“ –… pic.twitter.com/VRkFqVwtzJ — 爪卂ㄒ丂ㄩ卄丨爪乇 Stadtbildplanerin 🏙️ (@Shinsho_ni) November 29, 2025

+++ REALSATIRE +++

Titelseite Time verspricht Hoffnung

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung