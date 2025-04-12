Syrer und „Deutsch-Bulgare“ hacken Kioskbesitzer bei Raubüberfall Finger ab – gleich wieder auf freiem Fuß

Bild: UME & AI

In Dortmund haben zwei 13-Jährige einen Kioskbesitzer überfallen und ihm mit einer Machete einen Daumen abgetrennt. Da sie nach deutschem Recht strafunmündig sind, wurden sie nach ihrer Festnahme auf freien Fuß gesetzt und in die Obhut ihrer Familien übergeben.

Details zu dem Vorfall:

Tathergang : Die mutmaßlichen Täter, ein Syrer und ein „Deutsch-‚Bulgare’“, griffen den Ladenbesitzer zunächst mit Pfefferspray an und schlugen dann mit einer Machete zu. Dem Opfer wurde der Daumen der linken Hand vollständig abgetrennt, weitere Finger der rechten Hand wurden fast abgetrennt, und er erlitt tiefe Wunden an Brust und Bein.

: Die mutmaßlichen Täter, ein Syrer und ein „Deutsch-‚Bulgare’“, griffen den Ladenbesitzer zunächst mit Pfefferspray an und schlugen dann mit einer Machete zu. Dem Opfer wurde der Daumen der linken Hand vollständig abgetrennt, weitere Finger der rechten Hand wurden fast abgetrennt, und er erlitt tiefe Wunden an Brust und Bein. Opfer : Der 37-jährige syrische Kioskbesitzer wurde schwer verletzt und musste stundenlang operiert werden, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr.

: Der 37-jährige syrische Kioskbesitzer wurde schwer verletzt und musste stundenlang operiert werden, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr. Festnahme und Folgen : Die Polizei konnte die Täter kurz nach der Tat in der Nähe festnehmen, wobei sie die Waffen und die Beute, Bargeld, noch bei sich trugen. Aufgrund ihres Alters von 13 Jahren sind sie in Deutschland jedoch strafunmündig, weshalb keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen und sie ihren Familien übergeben werden mussten.

: Die Polizei konnte die Täter kurz nach der Tat in der Nähe festnehmen, wobei sie die Waffen und die Beute, Bargeld, noch bei sich trugen. Aufgrund ihres Alters von 13 Jahren sind sie in Deutschland jedoch strafunmündig, weshalb keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen und sie ihren Familien übergeben werden mussten. Kein Messertrageverbot: Die Polizei prüft die Anordnung eines Messertrageverbots für die Tatverdächtigen, was jedoch bei strafunmündigen Personen rechtlich kompliziert ist! Es gebe kein Ermittlungsverfahren, und sie würden nicht mehr vorgeladen. Unfassbar, zumindest für Normaldenkende!

