Eine linke Diktatur ist die größte Gefahr fürs Land – hier sind die Beweise!

JULIAN REICHELT | Die größte Gefahr der Gegenwart kommt aktuell mehr und mehr ans Licht: Es sind ein links-grünes politisch-mediales Milieu und Teile von Politik, ÖRR und NGO-Strukturen, die eine „rechtsextreme Machtergreifung“ als größte Gefahr propagieren– und sie reagieren darauf mit Forderungen nach Verboten, Zensur und Einschränkungen gegen Opposition und freie Medien.

Damit droht ein steuer- und gebührenfinanzierter Weg in eine „linke Diktatur“. Wir geben das Versprechen: NIUS macht sich mit keiner Partei gemein und ist auch gegenüber einer AfD-Regierung kritisch, genauso wie wir es bei CDU, SPD und Grünen waren. Die Causa Günther bringt jedoch auch kluge Stimmen an die Oberfläche, für die wir sehr dankbar sind. Etwa stellt die Kabarettistin Simone Solga genau die richtigen Fragen. Warum die Verbots-Bestrebungen gegen neue Medien und gegen die größte Oppositionspartei ein Alarmsignal sind, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“



