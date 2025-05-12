100.000 Euro aus Kirchen Kollekte für erzwungenen Afghanen-Import

Geoengineering: Wer finanziert die Kontrolle von Sonnenstrahlung? + Niedersachsen sucht Reisebüro für Abschiebungen + Juristin mit Kopftuch darf nicht Richterin werden + Schüler-Demos: Fürs Klima gerne, aber bitte nicht gegen den Wehrdienst + EU – Lockerungen für gentechnisch veränderte Lebensmittel

Geoengineering: Wer finanziert die Kontrolle von Sonnenstrahlung?

In den letzten Jahren ist ein Thema verstärkt in den Fokus von Regierungen, Stiftungen und privaten Investoren gerückt: Solar Radiation Management (SRM) sind Technologien, die darauf abzielen, Sonnenstrahlung gezielt abzuschwächen oder zu reflektieren, um die Erdoberfläche künstlich zu kühlen. Eine neue Analyse zeigt, (…) wer die führenden Geldgeber sind.

Die SRM-Finanzierung wächst rasant und die jährlichen Mittel steigen seit 2018 deutlich – ab 2020 besonders stark. Waren es in frühen Jahren noch niedrige einstelligen Millionenbeträge, sind es 2023 & 2024 schon Rekordwerte von über 20 Mio. US-Dollar.

Zunehmend werden die früheren staatlichen Mittel nun von privaten und philanthropischen Geldgebern ersetzt.

Die 10 größten SRM-Finanziers (bis 2030)

UK-Regierung – 91,3 Mio. $

Simons Foundation – 50 Mio. $

US-Regierung – 39 Mio. $

Quadrature Climate Foundation – 24,2 Mio. $

Australien – 22,6 Mio. $

Awz Ventures – 15 Mio. $

Open Philanthropy – 14,7 Mio. $

EU – 10,3 Mio. $

Bill Gates – 9,7 Mio. $

V. Kann Rasmussen Foundation – 7,5 Mio. $

Unter den Top-10 befinden sich fünf private Stiftungen bzw. Einzelpersonen, die inzwischen mehr investieren als viele Staaten. Die Frage, wer in Zukunft entscheidet, wie Sonnenstrahlung beeinflusst werden soll, wird damit immer relevanter.

Video vom Wetteradler Kanal

+++

Niedersachsen sucht Reisebüro für Abschiebungen

Niedersachsen schreibt einen Auftrag für „Reisebüro-Dienstleistungen“ zur Organisation von Abschiebungen aus. Rückführungen sollen künftig zentral gebucht werden – mit strikten Vorgaben und einem Volumen von 336.000 Euro. (…)

Besonderes Augenmerk gilt Storno- und Umbuchungsgebühren. Hintergrund: Laut Bundespolizei scheitern im Schnitt zwei von drei bereits terminierten Abschiebungen kurzfristig. Das Reisebüro muss daher Tarife finden, die möglichst geringe Folgekosten verursachen.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Juristin mit Kopftuch darf nicht Richterin werden

Abwägung: Die Verwaltungsrichter sehen die Neutralität des Staates durch ein Kopftuch beeinträchtigt.

Eine Juristin darf nicht Staatsanwältin oder Richterin werden, wenn sie darauf besteht, ihr Kopftuch im Gerichtssaal zu tragen. Das haben Verwaltungsrichter entschieden.

Eine Juristin darf nicht Richterin oder Staatsanwältin werden, wenn sie nicht bereit ist, für die Gerichtsverhandlungen ihr islamisches Kopftuch abzulegen. Das hat das Verwaltungsgericht in Darmstadt entschieden. Geklagt hatte eine Rechtsanwältin, deren Bewerbung für den Staatsdienst in Hessen abgewiesen worden war, wie das Verwaltungsgericht am Montagabend mitteilte.

Weiterlesen auf faz.net

+++

Schüler-Demos: Fürs Klima gerne, aber bitte nicht gegen den Wehrdienst

Am Freitag wollen in ganz Deutschland Schüler gegen die Wehrpflicht demonstrieren. Doch schon jetzt wird in Medien gewarnt, das verletze die Schulpflicht. Da zeigt sich, was staatliche Agenda ist.

Junge Männer, ach, halbe Kinder sollen gemustert, womöglich zum Wehrdienst eingezogen werden und schließlich vielleicht in den Krieg ziehen. Am Ende müssten sie im Ernstfall sogar ihr Leben geben. Aber mitreden dürfen sie nicht? Das klingt so falsch, wie es ist. (…)

Doch schon jetzt werden im Deutschlandfunk und in anderen Medien Warnungen an die Schüler gesendet: Wer an solchen Demos teilnehme und dafür die Schule schwänze, müsse mit Konsequenzen rechnen. Die Fehlzeiten würden erfasst. Was für ein Unterschied zu den Fridays-for-Future-Demos. (…)

Der mediale Gegenwind, den nun Schüler erfahren, die gegen ihre Wehrertüchtigung auf die Straße gehen, zeigt damit endgültig, dass Fridays-for-Future-Demos vom Establishment erwünscht und gefördert wurden. Sie passten zur Agenda der Mächtigen. Der Kampf gegen die Wehrpflicht hingegen ist unerwünscht. Wer ihn aufnimmt und die Konsequenzen in Kauf nimmt, zeigt damit wirklich Mut.“

Via berliner-zeitung.de

+++

Rostock muss Kredit aufnehmen, um Gehälter zahlen zu können

Rostocks Finanzlage spitzt sich zu. Notkredit deckt nur Gehälter. Haushaltskrise zwingt die Stadt zu harten Entscheidungen (…)

Zahlreiche deutsche Kommunen kämpfen mit ähnlichen Defiziten, allerdings trifft Rostock die Lage besonders hart. Die Finanznot zeigt sich in der Tatsache, dass ein Kredit allein zur Auszahlung der Gehälter notwendig ist. Der nationale Trend verschärft den Druck zusätzlich. Viele Städte melden steigende Ausgaben und stagnierende Einnahmen.

Via blackout-news.de

+++

Kirche nutzt Kollektengelder, um das Einfliegen von Afghanen juristisch zu erzwingen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat erneut bewiesen, wie weit sich die Amtskirche von den Sorgen und Nöten der eigenen Gläubigen entfernt hat. Aus Kirchenkollekten – also aus freiwilligen Gaben der Gemeindemitglieder – stellt die EKD nun 100.000 Euro bereit, um eine NGO bei Klagen gegen die eigene Bundesregierung zu unterstützen. Ziel: Noch mehr Afghanen nach Deutschland zu holen.

“Wir geben 100.000 Euro aus Kollekten an die Kabul Luftbrücke, um die Klageverfahren der Betroffenen zu unterstützen und ihre humanitäre Versorgung zu sichern“,

kündigte Bischof Christian Stäblein, Flüchtlingsbeauftragter der EKD, in einer Pressemitteilung an. Alle verbliebenen rund 2.000 Afghanen mit Aufnahmezusage sollten nach Deutschland gebracht werden – und sollen mit dem Geld aus Kollekten klagen können, sollte die deutsche Bundesregierung stattdessen nach dem Willen des Souveräns agieren. Denn die unter Annalena Baerbock begonnene “staatlich finanzierte Fluchthilfe”, wie manch einer sie nennt, stößt in der Bevölkerung angesichts der Lage in Deutschland weder auf Gegenliebe noch auf Verständnis.

Weiterlesen auf report24.news

Update:

Das muss man sich mal geben. 100k Euro die Menschen in der Kirche -für Arme und Obdachlose in Deutschland spenden- schickt die evangelische Kirche nach Kabul pic.twitter.com/uEByQbverb — (@MissEve0109) December 3, 2025

+++

EU – Lockerungen für gentechnisch veränderte Lebensmittel

Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Entsprechende Pflanzenzüchtungen sollen in vielen Fällen von bislang strengen Gentechnikregeln ausgenommen werden, wie Unterhändler der Mitgliedsstaaten und des Parlaments mitteilten. (…)

Künftig sollen zwei Kategorien eingeführt werden. In der ersten Kategorie sollen Pflanzen mit begrenzten genetischen Eingriffen fallen, etwa durch die „Gen-Schere“ Crispr-Cas. Diese Lebensmittel sollen nun keinen Hinweis in Supermärkten mehr erhalten. Nur noch das Saatgut soll gekennzeichnet werden.

Weiterlesen auf tagesschau.de

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gentechnik-eu-einigung-lockerung-100.html

+++

Traditionsbrauerei Carl Betz geht in die Insolvenz

Das Sterben mittelständischer Brauereien setzt sich fort: Die Carl Betz GmbH & Co. KG hat vor Kurzem beim zuständigen Amtsgericht Celle einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dies geht aus einer aktuellen Bekanntmachung des Gerichts hervor. Einen Namen hat sich der Bier-Spezialist unter anderem mit der Marke „Celler Bier“ gemacht. (…)

Das Unternehmen, dessen Geschichte bis in das Jahr 1869 zurückreiche, habe in den vergangenen Jahren unter Umsatzrückgängen gelitten. Dies bestätigt der Insolvenzverwalter auf Anfrage der LZ. Trotz der finanziellen Schieflage werde der Geschäftsbetrieb der Brauerei vorerst ohne Unterbrechung fortgeführt.

Via lebensmittelzeitung.net

Christian Drosten 2025: „Wir wussten ganz früh, dass das Virus draußen viel weniger übertragen wird.“

Zitat Christan Drosten, Enquete-Kommission am 01.12.2026

Dennoch wurden Rodler ohne Maske gejagt, Parks geschlossen – viele drosten-hörige Journalisten hätten am liebsten ALLE wochenlang eingesperrt? Drosten lächelt es weg.

„Wir wussten ganz früh, dass das Virus draußen viel weniger übertragen wird.“ Sagt Drosten heute – im Jahr 2025. Dennoch wurden Rodler ohne Maske gejagt, Parks geschlossen – viele drosten-hörige Journalisten hätten am liebsten ALLE wochenlang eingesperrt? Drosten lächelt es weg. pic.twitter.com/2WL2gKxFDx — alexander moehnle (@AMoehnle) December 2, 2025

