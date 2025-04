Trump stellt sich hinter Marine Le Pen und gege „europäische Linke“

Hexenjagd gegen Marine Le Pen + EU ist eine akute Gefahr für den Frieden + EU beschloss Lockerungen für gentechnisch manipulierte Lebensmittel + Maul- und Klauenseuche breitet sich aus – Österreich schließt Grenzen + Ukraine greift nach Europas Gas: Rekordimporte in Sicht

+++

Hexenjagd gegen Marine Le Pen: US-Präsident Trump fordert Frankreich auf, „Marine Le Pen freizulassen“

„Die Hexenjagd gegen Marine Le Pen ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die europäische Linke „Lawfare“ einsetzt, um die freie Meinungsäußerung zum Schweigen zu bringen und ihre politischen Gegner zu zensieren – diesmal bis hin zum Versuch, sie ins Gefängnis zu bringen.

Es ist das gleiche „Drehbuch“, das gegen mich verwendet wurde – von einer Gruppe von Verrückten und Verlierern wie Norm Eisen, Andrew Weissmann und Lisa Monaco. Diese Leute haben die letzten neun Jahre mit nichts anderem verbracht – und sie sind GESCHEITERT, weil das amerikanische Volk erkannt hat, dass sie nur korrupte Anwälte und Politiker waren.“ schreibt Donal Trump auf X.

„Ich kenne Marine Le Pen nicht, aber ich schätze sehr, wie hart sie über so viele Jahre gearbeitet hat. Sie hat Niederlagen erlitten, aber sie hat nicht aufgegeben – und jetzt, kurz vor einem großen Sieg, will man sie wegen einer Bagatelle drankriegen, von der sie wahrscheinlich gar nichts wusste. Für mich klingt das nach einem ‚Buchhaltungsfehler‘. Das alles ist so schlecht für Frankreich und das großartige französische Volk, egal auf welcher Seite sie stehen. FReiheit für Le Pen!“ – so Trump weiter.

+++

EU ist eine akute Gefahr für den Frieden

Die EU ist mittlerweile eine akute Gefahr für den Frieden. EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen will aufrüsten und dämonisiert Russland. Sie behauptet, mit mehr Waffen könne die EU „die Ukraine in ein Stahlstachelschwein» verwandeln, «das für potenzielle Invasoren unverdaulich wäre.“

Doch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Waffenlieferungen sind der falsche Weg. Es braucht Gespräche und Vertrauen zwischen den Akteuren. Ich finde, die EU müsste sich für den Frieden in Europa engagieren. Auch neutrale Länder wie die Schweiz (zum Glück nicht Mitglied in der EU) und Österreich (EU-Mitglied) sollten mithelfen, dass der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr beendet werden kann. Via @DanieleGanser

+++

EU beschloss Lockerungen für gentechnisch manipulierte Lebensmittel

Die EU lockert die Standards bei Gentechnik. Mitte März wurde dafür im EU-Rat eine Mehrheit gefunden. Damit werden gentechnisch veränderte Pflanzen den natürlichen Pflanzen gleichgestellt – eine Risikobewertung entfällt.

Mitte 14. März hat der EU-Rat eine Einigung zur umkämpfen „Regulierung neuer genomischer Techniken“ gefunden. Mit qualifizierter Mehrheit wurde ein Kompromissvorschlag zur Deregulierung neuer genomischer Techniken (NGT) angenommen. Nachdem man der Bevölkerung eine mRNA-Gentherapie aufgedrängt hat, ist das der nächste Schritt zur genetisch veränderten EU. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Ex-AfD-Politikerin beleidigt: Warum bleibt „Nazinutte“ straffrei, „Schwachkopf“ bei Habeck aber nicht?

Joana Cotar stellte Strafantrag wegen Beleidigung, der abgewiesen wurde. Bei der „Schwachkopf“-Affäre um Robert Habeck gab es jedoch eine Hausdurchsuchung. Wie kann das sein?

„Heul leise, Nazinutte“ – mit diesen Worten soll die fraktionslose Ex-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar auf X beleidigt worden sein. Die ehemalige AfD-Politikerin stellte daraufhin Strafanzeige wegen Beleidigung; die Staatsanwaltschaft Meiningen ermittelte, stellte das Verfahren aber wieder ein. Man könne dem Beschuldigten nicht nachweisen, dass das Profil, von dem die Beleidigung versendet wurde, tatsächlich ihm gehöre.

Auf X stellt Cotar ihre Anzeige ins Verhältnis mit der „Schwachkopf“-Affäre. Im Zuge derer kam es Ende 2024 zu einer Hausdurchsuchung bei einem Rentner aus Bayern, der ein Meme verbreitete, in dem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mit den Worten „Schwachkopf“ bezeichnet wurde. Cotar schreibt: „Ein ‚Schwachkopf‘-Meme bringt eine Hausdurchsuchung, ein Trampolin-Witz einen Strafbefehl und 800 Euro Strafe.“ Der Begriff „Nazinutte“ bringe hingegen die Einstellung des Verfahrens, so Cotar. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Maul- und Klauenseuche breitet sich aus – Österreich schließt Grenzen: Auch Nickelsdorf betroffen

Die für Tiere gefährliche Maul- und Klauenseuche (MKS) breitet sich aus. Um das Risiko einer Einschleppung nach Österreich zu minimieren, werden ab Samstag 23 Grenzübergänge zur Slowakei und nach Ungarn geschlossen.

Auch in Nickelsdorf soll eine Grenze geschlossen werden. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Privatstraße. Der große Grenzübergang soll laut Innenministerium und Polizei Nickelsdorf jedenfalls geöffnet bleiben. Weiterlesen auf heute.at

+++

Ukraine greift nach Europas Gas: Rekordimporte in Sicht

Die Ukraine steht vor einer gewaltigen Herausforderung – und Europa soll zum Retter in der Not avancieren. Nach anhaltenden Schäden an der heimischen Energieinfrastruktur und schwindenden Gasreserven plant Kiew, gigantische Mengen Gas aus der EU zu importieren. Dabei hat die EU selbst Probleme mit der Versorgung.

[…]

Die Abhängigkeit von Importen ist für die Ukraine ein Balanceakt. Ohne eigene Reserven bleibt nur der Zukauf aus der EU, um Haushalte und Industrie über den Winter zu bringen. […] Doch es stellt sich die Frage, wer das alles bezahlen soll. Auch angesichts des Umstandes, dass die Europäer jetzt schon unter den hohen Gas- und Energiepreisen leiden – und dafür zur Kasse gebeten werden. Weiterlesen auf report24.news

Anm. d. Red.: Wir erinnern uns, dass die Ukraine seit Anfang des Jahres keine Gaslieferungen aus Russland in die EU mehr zulässt. Das scheint in den Köpfen der EU-Politiker keine Rolle zu spielen.

+++ SATIRE +++

+++ TIERE +++

***

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.