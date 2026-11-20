+ Ukraine bildet jetzt Teenager für den Krieg aus + Sicherheitsrisiko EU-Kommission: Gehackt und trotzdem für digitale ID + Grüne lügen über Gründe der stillgelegten Kernkraftwerke + Verfassungsschutz-Kontrolle: AfD erstmals im Gremium in Sachsen-Anhalt + Konsumkredite in Österreich: Für Kauf auf Rechnung und Mini-Kredit wird jetzt Ihr Budget geprüft

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Ukraine bildet jetzt Teenager für den Krieg aus

An neuen Kadettenschulen lernen Jungen und Mädchen im Alter von 15 Jahren, Brustwunden zu behandeln, Drohnen zu erkennen und bombardierte Gebäude zwischen ihrem Mathematik- und Geschichtsunterricht zu betreten.

Das Militär braucht mindestens 30.000 neue Rekruten pro Monat, nur um seine Zahlen zu behalten, und jedes dieser Kinder kann sich an dem Tag anmelden, an dem sie 18 Jahre alt werden.

Fast 5 Jahre nach dem Krieg steht die nächste Generation bereits auf.

🇺🇦 Ukraine is now training teenagers for war, and it’s not just the boys anymore. At new cadet schools, boys and girls as young as 15 learn to treat chest wounds, spot drones and enter bombed buildings between their math and history classes. The military needs at least 30,000 new recruits a month just to keep its numbers, and every one of these kids can sign up the day they turn 18. Nearly 5 years into the war, the next generation is already being lined up. Source: The Washington Post / Writer: Julie

https://t.co/hghA4gXZow — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026



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Sicherheitsrisiko EU-Kommission: Gehackt und trotzdem für digitale ID

Zum dritten Mal in diesem Jahr ist die EU-Kommission gehackt worden. Trotzdem verlangt sie von 450 Millionen Menschen, ihre Identität zu digitalisieren und ihr die Daten anzuvertrauen.

Die EU-Kommission hat bekanntgegeben, (erneut) Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Vermutlich wollte man den Angriff vertuschen, denn erst nachdem Politico darüber berichtet hatte, bestätigte man den Vorfall, der „KI-unterstützt“ gelaufen sein soll.

Die Kommission ist jene Institution, die eine Internet-Altersverifikation verlangt und will, dass alle Bürger eine EU-Digital-ID-App auf ihrem Smartphone installieren – alles im Namen der Sicherheit. Aber „bei der eigenen Sicherheit scheint die Organisation jedoch keine besonders gute Figur zu machen“, schreibt Reclaim The Net. Aufgrund des Angriffs waren interne Tools für Mitarbeiter der Kommission rund zehn Tage nicht verfügbar. Weiterlesen auf tkp.at

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„Kommt alle!“ – Linken-Abgeordneter lädt die halbe Welt nach Europa ein

Der kurdischstämmige Linken-Abgeordnete Mirze Edis ruft Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zur Einwanderung nach Europa auf. Die Europäer sollen damit für den Kolonialismus der Vergangenheit bezahlen. Das kommt davon, wenn Politiker ohne Deutschland-Bezug Politik in Deutschland machen.

Mirze Edis, seines Zeichens kurdischstämmiger Abgeordneter der Linkspartei, will die Überfremdung Deutschlands und Europas noch weiter vorantreiben. „Kommt bitte alle nach Europa und lebt wie wir im Wohlstand“, verkündet der aus der Türkei stammende Politiker in einem TikTok-Video. Seine Botschaft richtet sich ausdrücklich an die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Während Deutschland seit Jahren mit den Folgen der Massenzuwanderung ringt, verteilt der Linken-Politiker aus dem Bundestag heraus großzügige Einladungen.

„Wir als Europäer haben euch jahrhundertelang ermordet, versklavt und beraubt“, erklärt Edis. Welches „wir“ meint er denn, zumal er selbst Kurde ist und seine Wurzeln in der Türkei liegen – welche übrigens als Osmanisches Reich den Moslem-Imperialismus vorantrieb und Europa ebenfalls islamisieren wollte, und laut Erdogan immer noch will. Europas heutiger Wohlstand sei vor allem der Ausbeutung anderer Kontinente zu verdanken. Weiterlesen auf report24.news

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„Geostrategische Expertise“: Baerbock wird Beraterin bei US-Lobbyagentur

Vom Auswärtigen Amt in die Lobbybranche: Annalena Baerbock wird künftig Unternehmen als Beraterin zur Seite stehen. Ihre neue Agentur vertritt zahlreiche Konzerne gegenüber der deutschen Politik und ist auch an der Beratung des Wirtschaftsministeriums beteiligt.

Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat einen weiteren Job angenommen. Künftig wird die 45-Jährige als Beraterin für die internationale Kommunikations- und Lobbyagentur FGS Global tätig sein. Wie das Handelsblatt am Freitag berichtet, übernimmt Baerbock dort die Position eines sogenannten „Senior Advisor“.

„Wir freuen uns sehr, dass Annalena Baerbock für uns ab sofort bei einzelnen Projekten unserer Kunden ihre geostrategische Expertise einbringen wird“, erklärte die Europachefin von FGS Global, Brigitte von Haacke, gegenüber dem Handelsblatt.

FGS Global ist eine international tätige Strategie- und Kommunikationsberatung mit Hauptsitz in New York.

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Grüne lügen über Gründe der stillgelegten Kernkraftwerke

Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat in der ARD Falschinformationen über den Zustand der zuletzt stillgelegten Kernkraftwerke verbreitet.

Wegen Sicherheitsmängeln hätten diese nicht länger laufen können, behauptete Brantner. Dabei haben dieser Einschätzung sogar die eigenen Experten der Bundesregierung längst widersprochen. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Verfassungsschutz-Kontrolle: AfD erstmals im Gremium in Sachsen-Anhalt

Der Landtag von Sachsen-Anhalt wählte am 19. November sein vierköpfiges Parlamentarisches Kontrollgremium, für das eine Mehrheit aller Abgeordneten nötig ist. Erstmals sitzen darin zwei AfD-Abgeordnete aus dem Salzlandkreis: Tobias Rausch (Landtagspräsident) und Matthias Büttner, beide ehemalige Immobilienkaufleute.

Die weiteren Mitglieder sind Chris Schulenburg (CDU, Polizeibeamter) und Thomas Schulze (BSW, zuvor im Justizvollzug); mindestens einer muss der Opposition angehören.

Das Gremium kontrolliert den Verfassungsschutz, der in Sachsen-Anhalt dem Innenministerium untersteht. Der AfD-Vorschlag erhielt 44 Stimmen, genau die Summe aus AfD- (39) und BSW-Sitzen (5), während Schulze 43 Stimmen bekam. Kandidaten anderer Fraktionen scheiterten. Das deutet auf eine vorherige Absprache zwischen AfD und BSW hin. Via epochtimes.de

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Konsumkredite in Österreich: Für Kauf auf Rechnung und Mini-Kredit wird jetzt Ihr Budget geprüft

Seit 20. November gelten in Österreich strengere Regeln für Konsumkredite. Betroffen sind auch Kleinkredite unter 200 Euro, Nullprozent-Finanzierungen und „Jetzt kaufen, später zahlen“.

Das neue Verbraucherkreditgesetz setzt eine EU-Richtlinie um. Bisher waren viele Kleinbeträge und zinsfreie Finanzierungen von der Bonitätsprüfung ausgenommen, das ist jetzt vorbei. Wer etwa bei Klarna „in 30 Tagen bezahlen“ wählt, muss in der App künftig sein monatliches Einkommen und seine Ausgaben angeben.

Für die Arbeiterkammer ist die Sache klar: Ist die Bonität schlecht oder die Rückzahlung fraglich, darf der Kredit nicht vergeben werden. Außerdem gibt es bessere Informationspflichten bei variabel verzinsten Krediten. Bestimmte Haustürgeschäfte, bei denen vor allem ältere Menschen zu überteuerten, kreditfinanzierten Käufen gedrängt werden, sind verboten. Ist eine Rate überfällig, müssen Banken frühzeitig passende Lösungen anbieten. Weiterlesen auf exxpress.at

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