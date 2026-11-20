Die Präsidenten Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump nach deren 3er-Gipfel | Quelle: Press Büro Kreml

Die eskalierende Spirale an Kriegs-Chaos lässt die Weltöffentlichkeit hoffen, dass eine bessere Abstimmung zwischen den drei Supermächten der drohenden Weltkriegsgefahr einen Riegel wird vorschieben können.

Die neue Weltordnung auf multipolarer Grundlage oder das Ende globaler Allein- & Hegemonialherrschaft

Von REDAKTION | Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft [APEC], gegründet im Jahr 1989, repräsentiert 21 Staaten mit rund 60% der Weltwirtschaftsleistung und knapp 50% der Weltbevölkerung. Der diesjährige Gipfel der APEC-Wirtschaftsführer fand unter dem Vorsitz der Volksrepublik China vom 18. -19. November in Shenzhen, China statt. Dieser Umstand bot die Möglichkeit zu einem Dreiertreffen der Präsidenten der entscheidenden Supermächte, woran sich sehr hohe Erwartungen der Weltöffentlichkeit knüpfen.

Am Donnerstag den 19. November 2026 kam es zur historisch bisher ersten gemeinsamen Zusammenkunft der Präsidenten von China, Russland and den USA. Zusätzlich zu den Präsidenten nahmen die folgenden Amtsträger besagter Länder an dem Dreier-Gipfel teil:

Für die chinesische Seite:

Cai Qi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter des Generalbüros des Zentralkomitees der KPCh,

Wang Yi, Mitglied des Politbüros und Direktor des Büros der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten der KPCh sowie Außenminister,

Ma Zhaoxu, stellvertretender Außenminister,

Xie Feng, außerordentlich bevollmächtigter Botschafter der Volksrepublik China in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Zhang Hanhui, außerordentlich bevollmächtigter Botschafter der Volksrepublik China in der Russischen Föderation.

Für die russische Seite:

Sergey Lawrow, Außenminister,

Anton Siluanow, stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister,

Maxim Oreschkinder, stellvertretende Stabschef der Präsidialverwaltung,

Juri Uschakow, Berater des Präsidenten,

Andrej Belousow, Verteidigungsminister.

Für die amerikanische Seite:

Marco Rubio, Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten,

Scott Bessent, Finanzminister,

Howard Lutnick, Handelsminister,

Stephen Miller, Stabschef des Weißen Hauses,

David Perdue, außerordentlich bevollmächtigter Botschafter der USA in der PRC.

Den Pressenvertretern war es gestattet den Eröffnungserklärungen der drei Staatschefs anfänglich persönlich beizuwohnen:

Der Präsident der Volksrepublik China eröffnete die historische Zusammenkunft:

Xi Jinping: Ich möchte Sie zum trilateralen Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten besonders begrüßen.

Der erste trilaterale Gipfel in diesem Format ist wahrlich ein Meilenstein. Das Hauptthema unserer heutigen Diskussion wird die Wahrung des Weltfriedens sowie die Förderung der strategischen Stabilität in den Beziehungen zwischen den Großmächten sein. Denn Frieden stellt das ewige Streben der Menschheit dar.

Unser Planet hatte bereits über 10.000 Kriege mitzuerleben und die beiden größten – die Weltkriege – haben beispielloses Leid über die Menschheit gebracht. Weltweit schwelen inzwischen mehr als 60 lokale Konflikte. Die Geschichte lehrt uns, dass gute Beziehungen zwischen den Großmächten die Welt sicherer machten, …

… während eine Konfrontation zwischen diesen nur Chaos nach sich zöge!

Vor mehr als 80 Jahren kämpften unsere drei Länder als Eckpfeiler der globalen antifaschistischen Front Seite an Seite und errangen den Großen Sieg, wodurch der friedliche Himmel über uns möglich wurde. Die Geschichte liefert uns dazu die wertvollsten Lehren. Wir müssen das historische Gedächtnis bewahren und die Zukunft auf dessen Fundamenten errichten.

Die Welt von heute besteht nicht mehr aus insularen Gemeinschaften. Ich sage vielmehr, dass die Menschheit hingegen einem globalen Dorf gleicht. Wir gedeihen und leiden gemeinsam als ein einziges Ganzes und teilen dasselbe Schicksal. In diesem globalen Dorf tragen die Großmächte eine besondere Verantwortung. Gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen den Weltmächten sind nicht nur eine Option unter vielen, sondern stellen den einzig gangbaren Weg dar.

In den letzten Jahren haben wir aktiv daran gearbeitet, die chinesisch-russischen Beziehungen einer umfassenden Partnerschaft und strategischen Zusammenarbeit in der neuen Ära zu stärken und gleichzeitig konstruktive, strategische und stabile chinesisch-amerikanische Beziehungen aufzubauen. Wir fördern eine Architektur der Beziehungen zwischen den Großmächten im Geiste der friedlichen Koexistenz, der umfassenden Stabilität und einer ausgewogenen Entwicklung. Dies kommt nicht nur unseren drei Ländern zugute, sondern der ganzen Welt.

Angesichts der beispiellosen– erstmals seit vielen Jahrhunderten – globalen Umwälzungen kann die Welt nicht mehr als friedvoll bezeichnet werden. Doch gerade in schwierigen Zeiten wird das Pflichtbewusstsein auf die Probe gestellt. Als führende Weltmächte und ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben unsere drei Länder:

ein würdiges Beispiel abzugeben,

gemeinsam auf die globalen Herausforderungen einzugehen,

Frieden und Stabilität auf der ganzen Welt sicherzustellen,

unseren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit weiter zu stärken!

Liebe Kollegen, ich möchte nun Ihre Ansichten vernehmen:

Präsident Putin, Sie haben das Wort – bitte:

Wladimir Putin: Präsident Xi Jinping, Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump – zunächst möchte ich der chinesischen Seite und dem Präsidenten der Volksrepublik China meinen Dank für die Organisation des heutigen Treffens aussprechen:

Es ist das erste Mal, dass ein solches Treffen stattfindet, bei dem die Staatschefs von drei Ländern zusammentreffen, die alle ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind: Russland, China und die Vereinigten Staaten!

Unsere drei Länder verbindet nicht nur unser Status als Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, sondern vor allem unsere gemeinsame Verantwortung für die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit:

Wir gehören zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen!

Daher tragen wir eine besondere Verantwortung zur Wahrung und Stärkung des Systems zum Völkerrecht, das mit der Gründung dieser universellen Organisation Gestalt angenommen hat – ein System, das auf der Charta der Vereinten Nationen und den darin verankerten Grundsätzen beruht.

Natürlich sollten wir auch globale und regionale Wirtschaftsbeziehungen sowie die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit erörtern. Unsere Länder haben viele gemeinsame Interessen, wenn es um die Lösung regionaler Konflikte geht, darunter natürlich auch den Konflikt in der Ukraine. Ich habe dieses Thema gestern mit dem chinesischen Präsidenten besprochen und heute haben wir dieser Angelegenheit auf Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten bei unserem bilateralen Treffen große Aufmerksamkeit gewidmet.

Wir teilen auch gemeinsame Interessen bezüglich der Bekämpfung aktueller Bedrohungen und Herausforderungen – dazu zählt internationaler Terrorismus, grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und derartig ähnliche Bedrohungen.

Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass Russland, China und die Vereinigten Staaten sowie unsere Völker einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität weltweit leisten können, solange wir konstruktiv und im Geiste der Partnerschaft auf Grundlage gegenseitigen Respekts, der Gleichberechtigung und eines Interessenausgleichs zusammenarbeiten.

Vielen Dank!

Xi Jinping: Vielen Dank!

Das Wort hat Präsident Trump:

Donald Trump: Vielen Dank, Präsident Xi und vielen Dank für den außerordentlich herzlichen Empfang bei meiner Rückkehr nach China. Ich war im Laufe der Jahre schon mehrfach hier gewesen. Es ist unglaublich, wie sich alles entwickelt hat. Dies ist bereits mein zweiter Besuch in diesem Jahr, nach unserem wunderbaren Staatsbesuch in Peking im Mai. Das war etwas ganz Besonderes und tatsächlich ist dabei viel erreicht worden.

Es ist mir eine Ehre, hier in Shenzhen zu sein und ich möchte Präsident Xi zur Ausrichtung des sehr erfolgreichen APEC-Gipfels gratulieren. Dieser war höchst produktiv – in diesem Saal wurden großartige Ideen entwickelt, was sehr gut ist!

Ich freue mich sehr, dass dieser Aufenthalt uns auch die Gelegenheit zu diesem ersten trilateralen Treffen zwischen den Staatschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas bietet. Heute schreiben wir in diesem Sinne und …

… ich denke auch in vielerlei anderer Hinsicht – wirklich Geschichte!

Unter uns drei gibt es viel zu besprechen und viel davon haben wir bereits getan.

Als Präsidenten von drei der größten Länder der Welt tragen wir eine besondere Verantwortung dafür, einen offenen, respektvollen und produktiven Dialog zu Themen, die nicht nur unsere Bevölkerungen, sondern den gesamten Planeten betreffen, zu führen. Allzu oft haben vormalige Staatschefs es vermieden, mit Nationen, zu denen es Meinungsverschiedenheiten gab, zu sprechen. Wir vertreten die gegenteilige Ansicht und sind uns dessen ganz sicher. Nach der alten Schule, die sich geweigert hatte, über die Probleme zu sprechen, wurde noch nie Konflikte gelöst. So wurde noch nie Frieden geschaffen, nachdem man Gelegenheiten zum Dialog und zum Austausch ausgeschlagen hatte.

Gemeinsam schlagen wir einen anderen Kurs ein. Dieser historische Gipfelt bietet uns die Chance, neue Möglichkeiten und Ansätze für eine Reihe sehr wichtiger Themen zu finden – von denen die meisten jedem in diesem Raum bekannt sind – um hoffentlich eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen – eine sehr, sehr viel bessere und sicherere Zukunft.

Als die mit Abstand drei größten Atommächte der Welt sind die Vereinigten Staaten, Russland und China in einer einzigartigen Position, um erörtern zu lassen, wie die Zahl der Atomwaffen auf der Erde reduziert und auch das Risiko gemindert werden könnte, sodass diese Waffen niemals zum Einsatz kämen. Deren Zerstörungskraft ist unglaublich und schier unvorstellbar.

Neben der Prüfung der Möglichkeiten für einen Abrüstungsprozess in unseren eigenen Ländern, muss ich zugeben, dass es offen gesagt, eine sehr schwierige Aufgabe darstellt, Atomwaffen aufzugeben, nachdem man bereits über solche verfügt. Es scheint schwer, sie als Staatschef eines Landes dann aufgeben zu lassen.

Das fällt schwer, doch so läuft das Leben. Man verfügt über Tausende von Waffen und soll sie aufgeben, doch es gibt neben uns noch andere Länder, die zwar in viel geringerer Zahl, aber dennoch ebenfalls schon über Atomwaffen verfügen. Es ist also keine leichte Sache, sie aufzugeben.

Es ist aber auch von entscheidender Bedeutung, dass wir zusammenarbeiten, um der Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen in anderen Ländern weltweit entgegenzuwirken. Genau das tun wir in Bezug auf den Iran. Wir werden nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt.

Zu diesem Zweck werden wir heute über all diese Probleme, die weltweit die Menschen bewegen, sprechen. Wir sind dabei den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu erörtern und haben das schon getan. Präsident Putin und ich haben heute dazu eine lange und ausführliche Diskussion geführt. Darum ging es im Wesentlichen bei diesem Gespräch. Ich meine, es tut sich etwas. Er und ich hoffen, dass auch die andere Seite ein Ende dieses Krieges will.

Zu einem weiteren Bereich möglicher Zusammenarbeit zwischen uns werde ich Wege vorschlagen, wie wir die Souveränität unserer Nationen vor skrupellosen globalistischen Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof schützen könnten. Letzterer ist außer Kontrolle geraten und wie wir alle übereinstimmend feststellen, weit über seine Zuständigkeiten hinausgegangen.

Heute findet also das allererste trilaterale Treffen zwischen unseren Ländern statt: Es ist mir eine Ehre, mit Wladimir hier zu sein. Und es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein, Herr Präsident. Was für eine große Leistung haben Sie vollbracht! Man denke nur daran: Es begann vor nur 40 Jahren und ich glaube, der größte Schub davon fand in den letzten 20 bzw. 25 Jahren statt. Es gibt hier eine Großstadt, eine der größten Städte weltweit, die makellos ist. Was ist das nur für eine Leistung!

Es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein und auch zu sehen, was wir erreichen können!

Vielen Dank!

Xi Jinping: Danke!

[…]

Danach setzten die drei Staatschefs ihre Gespräche, doch ohne Medienbegleitung, fort. Zum Ergebnis des historischen Dreier-Gipfels wurde von den Staatschefs von China, Russland und USA im Anschluss eine gemeinsame „Deklaration des Friedens“ herausgegeben. Diese lautet:

Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik China, Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation und Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, trafen sich am 19. November 2026 in Shenzhen. Die Staatschefs Russlands und der USA sprachen China als Gastgeber dieses historischen trilateralen Gipfeltreffens ihre Anerkennung dafür aus. Die drei Staatschefs führten einen eingehenden Meinungsaustausch zur aktuellen internationale Lage …

… und verpflichteten sich zur Wahrung der strategischen Stabilität und internationalen Sicherheit!

Erstens: Als ständige Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verpflichteten sich China, Russland und die Vereinigten Staaten, die UNO zu reformieren, damit diese effektiver auf globale Herausforderungen reagieren und ihrem grundlegenden Auftrag zur Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit gerecht werden kann.

Zweitens: Die drei Länder beabsichtigen, die Produktion und Lieferung von raffinierten Erdölprodukten zum Wohle aller Nationen steigern zu lassen. Sie bekräftigten die Bedeutung stabiler Energieflüsse.

Drittens: Die drei Staatschefs erkannten an, dass der Grundsatz der staatlichen Zustimmung und die Achtung der Immunität staatlicher Amtsträger von größter Bedeutung sind und waren sich einig, dass der Internationale Strafgerichtshof und andere ähnliche Gremien ihre Zuständigkeit nicht missbrauchen dürfen.

Viertens: Die drei Staatschefs bekräftigten, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf. Die drei Länder werden einen Dialog über die Reduzierung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen.

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

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