China bestätigt Treffen von Xi, Putin und Trump in Shenzhen

Die Staatschefs Chinas, Russlands und der USA kommen am 19. November am Rande des APEC-Gipfels zu einem Dreiertreffen zusammen.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping trifft am 19. November in Shenzhen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump zusammen. Das chinesische Außenministerium teilte mit, dass das Gespräch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im trilateralen Format stattfinden werde.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am 15. November unter Berufung auf mit den Vorbereitungen vertraute Personen berichtet, Peking habe sich dagegen ausgesprochen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine bei dem Treffen zur Sprache zu bringen.

Bereits am Vortag hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt, das Dreiertreffen der Staatschefs Russlands, Chinas und der USA werde am 19. November in Shenzhen stattfinden. Die drei Seiten hätten sich bereits auf das Treffen verständigt.

Früheren Berichten zufolge soll bei dem Gespräch auch eine Neuordnung der internationalen Beziehungen zur Sprache kommen.

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