Estland bereitet digitale Exilregierung für den Fall einer „russischen Besatzung“ vor

Estland hat eine Strategie für den Fall einer „Besatzung“ durch Russland ausgearbeitet. Demnach soll das Land mithilfe staatlicher Cloud-Dienste vom Ausland aus regiert werden können. Das berichtet „Politico“.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, haben die estnischen Behörden eine neue Strategie entwickelt, um das Land für einen „Weltuntergang“ zu wappnen. Sollte das Staatsgebiet besetzt werden, könnten damit sämtliche digitalen Dienste des Staates vom Ausland aus betrieben werden.

Tallinn bereitet sich laut „Politico“ darauf vor, seine staatlichen Dienste in die Cloud zu verlagern, falls Rechenzentren physisch zerstört werden oder ausländische Truppen einmarschieren.

„Estland verfügt bereits über eine Sicherungskopie seiner Daten in seiner ‚digitalen Botschaft‘ in Luxemburg. Sie ist im Grunde eine Kopie des staatlichen Bauplans und umfasst alles von den Bevölkerungsregistern über die Grundbücher bis hin zum Gesetzeswerk des Landes“, heißt es in dem Bericht.

Derzeit entwickelt die Regierung geschützte Anwendungen auf Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure und Amazon Web Services sowie auf ihrer eigenen staatlichen Cloud-Plattform, schreibt „Politico“.

Am 8. September erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump, Moskau hege keinerlei aggressive Pläne gegen Europa. Bereits zuvor hatte Putin bei einem Treffen mit den Leitern internationaler Nachrichtenagenturen am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg Aussagen über einen möglichen russischen Angriff auf die NATO als „Unsinn“ und als Provokation bezeichnet.

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