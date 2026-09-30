NATO übt die Erstürmung eines Schiffes mit russischer Besatzung – Zeichen der Eskalation?

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NATO hat bei einem groß angelegten Manöver in der Nordsee die Erstürmung eines Schiffes mit einer fiktiven russischen Besatzung geübt. Bei der Übung „Exercise Strike Warrior“ wurden Szenarien mit Raketen- und Luftangriffen, U-Boot-Abwehr sowie Boarding- und Entermannövern durchgespielt.

Zehn portugiesische Marinesoldaten wurden per Hubschrauber auf das deutsche Versorgungsschiff FGS Berlin abgesetzt. Sie besetzten die Brücke und den Maschinenraum und nahmen anschließend Personen fest, die im Szenario russische zivile Seeleute darstellten.

Die britische Zeitung The Telegraph stellt den Vorfall in den Zusammenhang mit den Operationen westlicher Staaten gegen die sogenannte russische „Schattenflotte“. Im Juni hatten britische Marinesoldaten und Sicherheitskräfte tatsächlich einen Tanker im Ärmelkanal betreten. London erklärte damals, die Operation habe im Einklang mit nationalem und internationalem Recht stattgefunden.

Bei dem Manöver erklärte die NATO, das Bündnis bereite sich angesichts der Spannungen mit Russland auch auf mögliche Konfrontationen auf See vor. Gleichzeitig betonten Vertreter der Allianz den defensiven Charakter der Übungen.

Während der Manöver vor der schottischen Küste wurden verschiedene Szenarien möglicher Gefechtssituationen nachgestellt. Unter anderem übten die NATO-Streitkräfte den Schutz mehrerer eigener Fregatten vor einem möglichen Luftangriff, während diese von dem deutschen Versorgungsschiff betankt wurden.

Darüber hinaus wurde die Landung auf einem Schiff simuliert, dessen Besatzung aus Personen bestand, die russische Zivilisten darstellten. Die portugiesischen Soldaten führten mehrere Anlandungsversuche durch. Zehn Marineinfanteristen sprangen aus Hubschraubern auf das Deck des Versorgungsschiffes und führten anschließend einen Angriff durch. Sie besetzten die Brücke und den Maschinenraum und nahmen die als russische zivile Besatzung eingesetzten Personen fest.

An der von Großbritannien geführten „Exercise Strike Warrior“ nehmen rund 1.300 Soldaten aus mehreren NATO-Mitgliedstaaten teil.

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