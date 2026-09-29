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Ryan Perkins: Dem Schuldenimperium fehlen zur Eroberung „neue Welten“– Teil 1b

VonRedaktion

Sep. 30, 2026 #Eroberung, #Imperialismus, #Marx, #Ryan Perkins, #Schuldenimperium
Das Schuldenimperium sucht verzweifelt zu Lasten der Zukunft nach Sicherheiten | Quelle: Substack Ryan Perkins modifiziert durch UM AI generiert
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