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Deutschlands derzeitiger energiepolitischer Kurs könnte schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft haben. Das berichtet die Zeitung „Bild“ unter Berufung auf eine Studie der Denkfabrik Republik 21.

„Gesellschaft und Wirtschaft werden die Energiewende nicht überleben“, lautet das Fazit der Autoren. Ihrer Einschätzung zufolge könnte die Umsetzung der derzeitigen Energiepolitik bis 2045 zwischen 10 und 13,8 Billionen Euro kosten.

Die Autoren kritisieren den Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung sowie den Mangel an neuen Kapazitäten zur Stromerzeugung. Zudem weisen sie auf Deutschlands wachsende Abhängigkeit von Importen aus China hin und warnen vor möglichen Stromausfällen bei Lieferunterbrechungen.

Im Oktober bezeichnete die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel die deutsche Energiepolitik als „die dümmste und törichtste der Welt“. Hohe Strompreise schwächten die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und zwängen sie dazu, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern oder Insolvenz anzumelden, sagte Weidel.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte den Atomausstieg im Jänner als schweren strategischen Fehler bezeichnet, den es zu korrigieren gelte. Deutschland verfüge über zu wenig eigene Kapazitäten zur Stromerzeugung, sagte Merz. Die letzten drei deutschen Kernkraftwerke wurden im April 2023 abgeschaltet.

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