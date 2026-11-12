Notfall-Maßnahmen bei Energiekrise: Kohlekraftwerke müssen reaktiviert werden

+ Skandal um Nvidia-Boss: Seine zweite Affäre ist auch verheiratet – Aktie rauscht immer weiter ab + Nach Midterms: neue Migrantenkarawane zieht Richtung USA + Eisenstangen, Messer, Schlagring: Afghanen und Syrer prügeln sich am Bahnhof + ÖSTERREICH: Hausbewohner erschoss Einbrecher – Freispruch vom Höchstgericht bestätigt + Nicht-binäre Person bekommt erstmals Schadenersatz wegen Herr/Frau-Anrede +

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Skandal um Nvidia-Boss: Seine zweite Affäre ist auch verheiratet – Aktie rauscht immer weiter ab

Erst geriet Nvidia-Boss Jensen Huang (63) wegen einer Sex-Affäre mit einer chinesischen Geschäftsfrau unter Druck, denn die hatte sich als mutmaßliche Spionin für die China-Stasi herausgestellt.

Erst geriet Nvidia-Boss Jensen Huang (63) wegen einer Sex-Affäre mit einer chinesischen Geschäftsfrau unter Druck, denn die hatte sich als mutmaßliche Spionin für die China-Stasi herausgestellt. Jetzt soll eine weitere außereheliche Beziehung aufgeflogen sein! Huang soll auch mit einer engen Mitarbeiterin eine Affäre gehabt haben.

UPDATE: Jensen Huang tritt als CEO von Nvidia zurück.

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Nach Midterms: neue Migrantenkarawane zieht Richtung USA

Eine neue Karawane mit fast 2.000 Menschen, die offenbar aus Mittel- und Südamerika kommt, bewegt sich in Richtung der südlichen US-Grenze – nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms.

Präsident Trump droht nun damit, die aktuellen Zölle auf Mexiko zu verdoppeln, falls die Behörden die Karawane nicht daran hindern, die amerikanische Grenze zu erreichen. Er betont, dass Migranten nicht ins Land gelassen werden.

BREAKING: A new caravan of nearly 2,000 people appearing to come from Central and South America is making its way toward the U.S. southern border following Democrats’ midterm landslide. President Trump is now threatening to double current tariffs on Mexico if officials don’t stop the caravan from reaching the American border, saying that migrants will not be allowed to enter the country. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 @foxandfriends @ainsleyearhardt @kilmeade — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026



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Kohlekraftwerke müssen reaktiviert werden – was kommt da auf uns zu?

„Zur Sicherstellung der Energieversorgung, insbesondere der Erdgasversorgung, sollen dem Strommarkt vorsorglich weitere Erzeugungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, um Erdgas in der Stromerzeugung einzusparen“, heißt es in dem als Verschlusssache eingestuften Entwurf des „Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken“, der dem Handelsblatt vorliegt. […]

Die neuen Vorgaben für Notfall-Maßnahmen bei einer Energiekrise werden just in jener Woche veröffentlicht, in der Dutzende Staaten die Bevölkerung zum Anlegen von Notvorräten auffordern.

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Dass ganz Europa eine massive Energie-Krise bevorsteht, dürfte nun also auch bei der Bundesregierung angekommen sein. Bekanntlich warnte schon EU-Energiekommissar Dan Jorgensen:

„Das wird ein harter Winter für unsere Industrie, aber ganz sicher auch für unsere Bürger.“

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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Eisenstangen, Messer, Schlagring: Afghanen und Syrer prügeln sich am Bahnhof

Eisenstangen, Steine, ein Schlagring und ein Messer: Im baden-württembergischen Tuttlingen gingen zwei rivalisierende Jugendgruppen mit afghanischen und syrischen Mitgliedern gleich zweimal aufeinander los. Vier Verletzte mussten ins Krankenhaus. Dort soll der Ärger mit den Schlägern auch noch weitergegangen sein.

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Ein öffentlicher Platz wird zur Kampfarena rivalisierender Jugendbanden. Die erste Schlägerei ereignete sich am Montag gegen 17:30 Uhr. Drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wurden laut Polizei mehrfach mit einer Eisenstange attackiert. Andere Beteiligte schlugen mit den Fäusten zu oder warfen Steine. Drei Verletzte mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Doch damit hatten die Schläger offenbar noch nicht genug.

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Und selbst im Krankenhaus soll der Ärger weitergegangen sein. Eine Augenzeugin berichtete der BILD, dass zwei an der Schlägerei beteiligte junge Männer während ihrer Behandlung herumgeschrien und das Klinikpersonal beschimpft und bedrängt hätten. Die Mitarbeiter, die sich um die Verletzungen der Beteiligten kümmern mussten, sollen sich also auch noch deren aggressives Auftreten gefallen lassen haben. Weiterlesen auf report24.news

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ÖSTERREICH: Hausbewohner erschoss Einbrecher – Freispruch vom Höchstgericht bestätigt

Ein 67-Jähriger, der im Sommer 2025 in Gnigl einem ungarischen Einbrecher in den Hinterkopf geschossen hatte, war im heurigen Mai von einem Salzburger Geschworenengericht freigesprochen worden.

Der Oberste Gerichtshof wies jetzt die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch zurück.

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„Wir sind machtlos“ – Keiner kann ihn stoppen! 13-Jähriger mit 300 Straftaten

Nach einem brutalen Überfall ist die Debatte um einen 13-jährigen Intensivtäter neu entflammt. Sämtliche Behörden sehen ihre Grenzen erreicht.

Ein 13-Jähriger soll in Vorarlberg mehr als 300 Straftaten begangen haben. Nach einem weiteren mutmaßlichen Gewaltverbrechen fordert Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) nun Änderungen bei den gesetzlichen Möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe, heißt es beim ORF Vorarlberg.

Über 300 Straftaten! 13-Jähriger schon wieder erwischt

Die Kinder- und Jugendhilfe in Vorarlberg sieht ihre Möglichkeiten bei einem 13-jährigen Intensivtäter ausgeschöpft. Der Bursche soll am 3. November gemeinsam mit einem 15-Jährigen einen 64-Jährigen in Rankweil überfallen und schwer verletzt haben. Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) erhöht deshalb den Druck auf das Justizministerium. Weiterlesen auf heute.at

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Nicht-binäre Person bekommt erstmals Schadenersatz wegen Herr/Frau-Anrede

Falsche Anrede: Erstmals hat ein Gericht in Österreich einer nicht-binären Person Schadenersatz zugesprochen. Die Person wollte einen Internetvertrag abschließen, musste dabei aber zwingend zwischen den Anreden „Frau“ und „Mann“ wählen.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien wertete das als Diskriminierung. Der Telekomanbieter muss 500 Euro zahlen. Unternehmen dürfen Kund:innen laut dem Urteil keinem Geschlecht zuordnen, dem sie sich nicht zugehörig fühlen.Via ZIB

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Die zehn reichsten Menschen der Welt

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