Man kann sich wie in einer Science-Fiction-Geschichte fühlen. Ein Raketenmogul, der Computer in den Weltraum bringen will, wurde zum ersten Billionär der Welt. Drohnen haben die Kriegsführung neu definiert.

Tom Standages zehn Trends im Jahr 2027

Taxis fahren selbst. Künstliche Intelligenz-Modelle werden abtrünnig. Humanoide Roboter sind auf dem Vormarsch. Es gibt Injektionen, die Sie dünner und gesünder machen – wenn Sie es sich leisten können. Alles, was fehlt, sind die Aliens. Sie werden wahrscheinlich nicht im Jahr 2027 erscheinen. Aber hier sind zehn andere Dinge, auf die man achten sollte.

1. Die Post-Trump-Ära

Wenn sich der Staub von den Midterms absetzt, wird das Rennen um die Nachfolge von Donald Trump beginnen. Aber er wird keine lahme Ente sein – eher wie ein zerstörerischer Angry Bird. Erwarten Sie mehr Executive Orders, juristische Winkelzüge, plötzliche Umbenennungen, grandiose Bauprojekte und militärische Abenteuer, während er wütend versucht, seinen Einfluss zu behalten und sein Vermächtnis zu gestalten. In der Zwischenzeit wird sich die Welt fragen, wie ein Post-Trump-Amerika aussehen könnte.

2. Nachbeben im Iran

Eine saubere Lösung des Konflikts scheint unwahrscheinlich, sodass die Unsicherheit anhalten wird. Aber der Krieg von Herrn Trump hat Amerikas Status verändert; seine Verbündeten vertrauen ihm nicht mehr und seine Feinde fürchten ihn nicht mehr. Die Folgen des Krieges werden sich im Laufe des Jahres 2027 ausbreiten, die Regionalpolitik umgestalten, die Energieflüsse neu konfigurieren und die Ernährungssicherheit gefährden, wobei der Dünger knapp werden wird. Im Iran selbst wird das Regime seinen Griff verschärfen.

3. Das heißeste Jahr aller Zeiten

2027 wird voraussichtlich das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein. Ein „Super El Niño“ wird eine Vorschau auf die wärmere Zukunft bieten, die mit mehr Dürren, Hitzewellen, Waldbränden und extremem Wetter erwartet wird, es sei denn, die Emissionen werden schnell gesenkt. Aber Herr Trump ist unwissentlich der größte Verkäufer der Welt für erneuerbare Energien geworden. Es ist der beste Weg, nicht nur den Klimawandel zu bekämpfen, sondern auch den Höhen und Tiefen der globalen Energiemärkte zu entkommen.

4. Die AI/KI-Kritik wächst

Die Risiken von KI werden unter die Lupe genommen. Die Gefahr eines Zusammenbruchs wird steigen, wenn AI/KI-Unternehmen bei komplexen, undurchsichtigen Geschäften mehr Schulden aufnehmen. Was auch immer in den Märkten passiert, leistungsfähigere Modelle werden eine Flut von Cyber-Angriffen antreiben. Unternehmen und Regierungen werden sich Sorgen über politische Risiken für AI/KI-Lieferketten machen. Bedenken über den Verlust von Arbeitsplätzen oder die Energie- und Wassernutzung von Rechenzentren werden jedoch nicht durch Daten gestützt. Die Kritik spiegelt Ängste vor imaginären Auswirkungen wider. Es mag 50 Jahre alt sein, aber „Star Wars“ scheint 2027 relevanter denn je.

5. Europas Rechtspopulismus

Der Rechtspopulismus ist seit einiger Zeit auf der ganzen Welt. Aber im Jahr 2027 werden alle Augen auf Frankreich gerichtet sein, wo Marine Le Pen von der populistischen Rechten eine gute Chance hat, die Präsidentschaft zu gewinnen. Das würde einen Schraubenschlüssel in den deutsch-französischen Motor werfen, der die Europäische Union antreibt – und die Besorgnis über die prekären öffentlichen Finanzen Frankreichs verstärken.

6. Druck am Anleihemarkt

Aber nicht nur in Frankreich sind die Anleihemärkte unter Druck. Fiskalische Verschwendung, der AI/KI-Bauboom und die erneute Inflation (durch höhere Energiepreise) erhöhen die Kreditkosten der Regierungen in der gesamten reichen Welt. Höhere Raten drücken auch Unternehmen und Haushalte. Das kann nicht ewig weitergehen. Irgendwo muss etwas kaputtgehen.

7. Taiwans Frist

Die Technologie hat die Natur des Krieges verändert, was es kleineren Mächten erleichtert, größere abzuwehren, wie sie in der Ukraine und im Iran zu sehen sind. Was bedeutet das für Chinas Entwürfe auf Taiwan? Xi Jinping soll eine Frist von 2027 gesetzt haben, damit Chinas Streitkräfte bereit sind, die Insel zu erobern. Amerika ist abgelenkt. Wird China einen Schritt machen oder auf das Ergebnis der Wahlen in Taiwan im Jahr 2028 warten? Die nächsten zwei Jahre werden gefährlich sein.

8. Der Ozempische Effekt (Abnehm-Spritze)

Neben der Unterstützung von Menschen, die abnehmen wollen, verändern die Abnehmmittel das Verbraucherverhalten, da der neue Schlanke, der sich an „Extrem-Shoppings“ beteiligt, die Kaufkraft in Kleidung, Kosmetika und Fitness vorantreibt. Der Erfolg der Medikamente hat auch das Interesse der Pharmaunternehmen an Therapien zur Langlebigkeit verstärkt.

9. Günstigerer Weltraumstart

Das riesige Starship von SpaceX wird regelmäßig Satellitenstarts durchführen. Chinesische Raketenfirmen werden die Wiederverwendung von Boostern demonstrieren. Der günstigere Start wird den Weg für private Raumstationen ebnen und Rechenzentren im Orbit bauen, was vielleicht nicht so verrückt ist, wie es scheint.

10. Neustart in Hollywood

„Star Wars“ wird zum 50-jährigen Jubiläum wiederveröffentlicht, und ein neuer Film zielt darauf ab, das Franchise neu zu starten. Die Avengers kehren zurück und ein neuer James Bond ist auf dem Weg. Angesichts des Erfolgs von Low-Budget-Filmen, die von YouTubern gemacht werden, wollen die Zuschauer jedoch etwas Neues. Doch mit seiner Darstellung einer militärischen Supermacht, die von kleinen, billigen Handwerken gedemütigt wird, sich schlecht benehmende Robotern mit ihren eigenen Absichten und ihre Warnung vor den Folgen von laxen Sicherheits- und gestohlenen Daten, könnte „Star Wars“ im Jahr 2027 relevanter sein als je zuvor.

Ein Artikel des Herausgebers Tom Standages von „The World Ahead“ via the economist.com

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