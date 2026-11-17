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Das Magazin hat das Titelbild seiner Jahresvorschau „The World Ahead“ veröffentlicht. Es zeigt unter anderem Waldbrände, Panzer und einen fallenden Börsenchart.

Das britische Magazin „The Economist“ rechnet für 2027 mit weltweiten Krisen und politischen Umbrüchen. In seiner jährlichen Vorschau „The World Ahead“ stellt es zehn Prognosen für das kommende Jahr vor.

Auf dem Titelbild sind Waldbrände, Panzer, Kriegsschiffe, Explosionen, eine Wahlurne und ein fallender Börsenchart zu sehen. Daneben finden sich eine Weltraumrakete, ein Satellit, ein Filmstreifen und ein Mikrochip in Form eines Gehirns.

Zu den wichtigsten politischen Fragen zählt das Magazin die Zukunft der USA nach der Präsidentschaft Donald Trumps. „Das Rennen um die Nachfolge Donald Trumps wird beginnen. Doch er wird keine ‚lahme Ente‘ sein, sondern eher ein zerstörerischer ‚wütender Vogel‘“, schreiben die Autoren.

Die Vorschau befasst sich auch mit den Folgen des Krieges im Nahen Osten und dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in Europa. Für die französische Präsidentschaftswahl prognostiziert das Magazin einen Sieg Marine Le Pens. Zudem warnt es vor Risiken für die Stabilität der weltweiten Finanzmärkte und nennt Taiwan als möglichen Krisenherd.

Einen großen Teil der Vorschau widmet das Magazin der künstlichen Intelligenz. Es erwartet wachsenden Unmut über große Technologiekonzerne und steigende finanzielle Risiken durch die Verschuldung von Unternehmen der Branche. Die Autoren halten ein weiteres Jahr mit Rekordhitze, Dürren und Waldbränden für möglich. Zugleich rechnen sie mit einem wachsenden Interesse an erneuerbaren Energien.

In der Raumfahrt dürften die Kosten für Raketenstarts dank der Weiterentwicklung des Starship-Systems von SpaceX sinken. Zugleich erwartet das Magazin ein zunehmendes Interesse an Rechenzentren im Erdorbit.

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