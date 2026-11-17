Laut „The War Zone“ arbeiten die USA an der nuklearen Fliegerbombe B94. Sie könnte nach Einschätzung eines US-Analysten die thermonukleare Bombe B83 ersetzen.

Die USA haben erstmals seit Jahrzehnten mit der Entwicklung einer neuen nuklearen Fliegerbombe begonnen. Das Projekt trägt die Bezeichnung B94, wie das Fachportal „The War Zone“ unter Berufung auf ein Erläuterungsdokument des Bewilligungsausschusses des US-Senats berichtet.

Dem Dokument zufolge wurden für das Vorhaben mehr als 77 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Technische Einzelheiten und der vorgesehene Einsatzzweck der Bombe wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Nach Einschätzung des US-Analysten Jeffrey Lewis soll die B94 die thermonukleare Bombe B83 ersetzen, die zur Bekämpfung tief unter der Erde liegender Ziele vorgesehen war.

Zuvor war berichtet worden, dass die USA einen Angriff auf den Iran mit der besonders sprengkräftigen konventionellen Fliegerbombe GBU-43/B MOAB erwägen, die auch als „Mutter aller Bomben“ bekannt ist. Laut CNN wies US-Präsident Donald Trump das Militär an, Angriffsoptionen auszuarbeiten, die auch den Einsatz der MOAB vorsehen. Nach solchen Angriffen solle ein Sieg über den Iran verkündet werden können. Als eines der wichtigsten möglichen Ziele gilt das Bergmassiv Kolang Gaz La in Isfahan, auch bekannt als „Pickaxe Mountain“. Darunter soll sich ein geheimer Nuklearkomplex befinden.

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