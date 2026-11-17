Die Verhandlungsteams der Ukraine, der USA und Europas haben am 16. November über eine Beilegung des Ukraine-Krieges beraten. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal mit.

An der Videokonferenz nahmen auf US-Seite nach Angaben Selenskyjs die Sondergesandten des US-Präsidenten, Steve Witkoff und Jared Kushner, teil. Die europäische Seite sei mit allen Vertretern dabei gewesen, die auch an den Gesprächen mit Russland teilnehmen sollen. Dazu zählten Vertreter Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens und Polens sowie der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates und der NATO.

„Heute gab es ein weiteres Gespräch zwischen den Verhandlungsteams der Ukraine, der USA und Europas. […] Das Gespräch war schwierig, aber es hat ein Ergebnis gebracht. Wir werden uns in Berlin im Rahmen der Koalition der Willigen treffen und konkrete gemeinsame Schritte für die weiteren Verhandlungen ausarbeiten“, schrieb Selenskyj.

Die diplomatischen Bemühungen liefen „auf Hochtouren“, betonte der ukrainische Präsident. Die Ukraine brauche ein „würdiges Ende“ des Krieges und Sicherheitsgarantien.

Die Sprecherin der Europäischen Kommission, Paula Pinho, erklärte am 16. November, die Europäer seien bereit, an der nächsten Verhandlungsrunde zur Ukraine teilzunehmen.

EU-Ratspräsident António Costa hatte am 13. November angekündigt, dass Vertreter der EU-Institutionen und der fünf Länder Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Polen die europäische Seite bei den Verhandlungen vertreten würden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte ebenfalls, dass die europäische Beteiligung im Format „E5+EU“ erfolgen werde.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse