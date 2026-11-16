Geheime Mission „Volia“ – Frankreichs Soldaten im Einsatz in der Ukraine

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Seit dem Sommer 2026 sollen kleine Teams unter dem Kommando eines französischen Generals in der Ukraine Soldaten ausbilden und militärisches Gerät instand setzen. Als Tarnung dient laut RFI die französische Ausbildungsmission Gerfaut in Polen.

Französische Soldaten sind nach Informationen des Radiosenders Radio France Internationale (RFI) mindestens seit dem Sommer 2026 im Geheimen in der Ukraine im Einsatz. Unter Berufung auf Quellen berichtet der Sender, ihr Auftrag bestehe darin, die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Eine Beteiligung an Kampfhandlungen sei nicht vorgesehen.

Die geheime Mission trägt dem Bericht zufolge den Namen «Volia» und wird von einem französischen General geleitet. Kleine Teams übernehmen für begrenzte Zeit Aufgaben wie die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Spezialisten warten und reparieren zudem militärisches Gerät. Dadurch verkürzen sich die Transportwege, und das Gerät kann schneller wieder an der Front eingesetzt werden.

Um die französische Militärpräsenz in der Ukraine geheim zu halten, werde die Ausbildungsmission Gerfaut als Tarnung genutzt, berichtet RFI. Sie läuft seit Februar 2023 in Polen und ist Teil der EU-Mission EUMAM Ukraine.

Die EU richtete EUMAM Ukraine im Oktober 2022 auf Ersuchen Kiews ein. Seitdem haben im Rahmen des Programms mehr als 100.000 ukrainische Soldaten eine Ausbildung absolviert. Die Mission wurde bis Mitte November 2028 verlängert. Für diesen Zeitraum stehen knapp 300 Millionen Euro zur Verfügung.

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