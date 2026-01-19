„Geheime Superwaffen“ bei US-Maduro Entführung im Einsatz?

Bild: screenshot Die Zeit

Die USA setzten bei der Operation zur Gefangennahme von Diktator Nicolás Maduro eine mysteriöse Waffe ein, die angeblich venezolanische Soldaten in die Knie gezwungen hatte und sie „durch die Nase bluten und Blut erbrechen“ ließ.

Dies geht aus einem Augenzeugenbericht hervor, der am 10. Jänner von der Pressesprecherin des Weißen Hauses Leavitt auf X veröffentlicht wurde.

Lange ein Gerücht – nun bewahrheitet?

In einem erschütternden Interview beschrieb der Sicherheitsbeamte, wie amerikanische Streitkräfte Hunderte von Kämpfern ausschalteten, ohne einen einzigen eigenen Soldaten zu verlieren, mit einer Technologie, die er noch nie zuvor gesehen oder gehört hatte, wie die nypost berichtet hatte.

Schätzungsweise 100 venezolanische Sicherheitskräfte wurden laut Innenministerium bei dem Angriff am 3. Januar getötet. Es ist jedoch unklar, ob diese Todesfälle durch besagte mysteriöse Waffe verursacht wurden. Die zahlenmäßig unterlegenen Verteidiger seien hilflos gewesen, als die kleine US-Einheit sie auslöschte, erklärte ein Mann des Wachpersonals.

„Diese zwanzig Männer haben ohne einen einzigen Verlust Hunderte von uns getötet“, behauptete er. „Wir hatten keine Chance gegen ihre Technologie, gegen ihre Waffen. Ich schwöre, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

„Wir waren auf Wache, als plötzlich ohne jede Erklärung all unsere Radarsysteme ausfielen“, erklärte der Mann des Wachpersonals. „Im nächsten Moment sahen wir Drohnen, unzählige Drohnen, die über unseren Stellungen kreisten. Wir wussten nicht, wie wir reagieren sollten.“

Kurz darauf erschienen einige Hubschrauber, „kaum acht“, wie er zählte und setzten schätzungsweise nur 20 US-Soldaten in dem Gebiet ab. Doch diese wenigen Männer, so sagte er, waren mit etwas weitaus Mächtigerem als Gewehren bewaffnet.

Hochenergiewaffen im Einsatz?

„Sie waren technologisch sehr fortschrittlich“, erinnerte sich der Mann. „Sie sahen anders aus als alles, wogegen wir je gekämpft haben.“ Was folgte, sagte er, war kein Kampf, sondern ein Gemetzel.

„Wir waren Hunderte, aber wir hatten keine Chance“, sagte er. „Sie schossen mit solcher Präzision und Geschwindigkeit, es fühlte sich an, als würde jeder Soldat 300 Schuss pro Minute abfeuern.“

Dann kam die Waffe, die ihn bis heute verfolgt, zum Einsatz.

„Irgendwann feuerten sie etwas ab, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll“, sagte er. „Es war wie eine extrem heftige Schallwelle. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Kopf würde von innen explodieren.“ Die Auswirkungen waren unmittelbar und entsetzlich. „Wir alle fingen an, aus der Nase zu bluten“, erklärte er. „Einige erbrachen Blut. Wir fielen zu Boden und konnten uns nicht mehr bewegen. Wir konnten nach dieser Schallwaffe, oder was auch immer es war, nicht einmal mehr aufstehen.“

Das Weiße Haus reagierte nicht umgehend auf die Frage, ob Karoline Leavitts Beitrag, mit der Bildunterschrift „Hört auf, was ihr gerade tut, und lest das…“, darauf hindeutete, dass die Regierung die Glaubwürdigkeit des Augenzeugenberichts überprüfte.

Das US-Militär verfügt bekanntlich seit Jahren über Hochenergiewaffen, die Ziele mit Hilfe fokussierter Energie wie Mikrowellen oder Laserstrahlen neutralisieren können, aber dies könnte das erste Mal gewesen sein, dass sie von den USA im Kampf „öffentlich“ eingesetzt wurden, sagte eine ehemalige Quelle des US-Geheimdienstes gegenüber der Washington Post.

„Warnung hat gesessen – legt euch nicht mit USA an“

China soll bereits 2020 während eines Grenzkonflikts in Ladakh eine Mikrowellenwaffe gegen indische Soldaten eingesetzt haben. Die Quelle merkte an, dass diese Waffen zumindest einige der Symptome hervorrufen können, darunter Blutungen, Bewegungs- und Funktionsunfähigkeit, Schmerzen und Verbrennungen. „Ich kann nicht alle Symptome aufzählen. Aber ja, einige schon“, erklärte dazu die Quelle. „Und es gibt verschiedene Varianten davon schon seit Jahrzehnten.“

Die Botschaft scheint angekommen zu sein, „legt euch nicht mit den USA an“.

„Ich warne jeden, der glaubt, er könne es mit den Vereinigten Staaten aufnehmen“, erklärte der Mann des Wachpersonals resümierend. „Sie haben keine Ahnung, wozu sie fähig sind. Nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich nie wieder auf der anderen Seite stehen. Mit ihnen ist nicht zu spaßen.“

Der Mann erklärte abschließend, die Razzia habe bereits Schockwellen in ganz Lateinamerika ausgelöst, insbesondere nachdem Präsident Donald Trump kürzlich gewarnt hatte, Mexiko stehe nun ebenfalls „auf der Liste“.



