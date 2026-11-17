+ Teheran droht mit Ermordung Trumps + Friedensbemühungen à la Selenski: Ukraine greift Krim-Brücke an + Roboter liefert aus bayerischem Rewe-Markt + Krankenhausgesellschaft warnt vor Pleiten und Stellenabbau: 127.000 Jobs in Gefahr + ÖSTERREICH: 50 Migranten attackieren Brauchtumsveranstaltung mit Steinen +

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Teheran droht mit Ermordung Trumps

Israel soll die USA gewarnt haben, dass der Iran plant, Trump und seine Spitzenbeamten mit sprengstoffbeladenen Drohnen anzugreifen. Und das geschieht kurz bevor Trump nach Asien fliegt, um sich mit führenden Politikern aus aller Welt zu treffen.

DHS-Minister Markwayne Mullin bezeichnete die Drohnen-Drohungen des Irans als „sehr ambitioniert“ und erklärte, Amerika sei bereit. „Wir sind innerhalb der Vereinigten Staaten gut vorbereitet. Wir beobachten das jeden Tag.“

Der Iran feuerte zudem Drohnen auf US-Streitkräfte in Bahrain ab, die jedoch abgeschossen wurden, bevor sie ihr Ziel erreichten. Angesichts der Plakate in Teheran, auf denen mit der Ermordung Trumps gedroht wird, muss jede Warnung ernst genommen werden. Quelle

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Friedensbemühungen à la Selenski: Ukraine greift Krim-Brücke an

Die ukrainischen Streitkräfte haben die Krim-Brücke angegriffen, teilte der Republikchef, Sergej Aksjonow, am Montag mit. „Der Feind hat einen Schlag ausgeführt.

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In diesem Zusammenhang wird der Verkehr voraussichtlich bis zum Mittag eingeschränkt bleiben“, schrieb er auf Social Media.

Dabei betonte Aksjonow, dass alle notwendigen Einsatzkräfte mobilisiert worden seien, um die Folgen des Angriffs zu beseitigen. Für Reisen zwischen der Halbinsel und der Region Kuban bestehe die Möglichkeit, auf Fähren umzusteigen. Via @ostnews_faktencheck!

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Nach nur elf Tagen: Kampagne gegen Islamismus gestoppt

Muslime meinten, sie werden mit der neuen Kampagne des Innenministeriums unter Generalverdacht gestellt – nun gibt Innensenatorin Eva Högl (SPD) dem Druck nach und beendet die neue Aufklärungs-Offensive gegen Islamismus.

Nur kurz nach Bekanntwerden von Kritik aus der muslimischen Gemeinschaft hat Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) die aktuelle Kampagne des Bremer Verfassungsschutzes gegen den Islamismus vorzeitig beendet: Die Plakate mit dem Motiv eines Wolfs im Schafspelz, die seit dem 4. November auf öffentlichen Anzeigetafeln und digitalen Screens im Stadtbild zu sehen waren, werden nicht länger gezeigt.

„Mir ist in den vergangenen Tagen bewusst geworden, dass die jüngste Kampagne des Verfassungsschutzes viele Muslime im Land tief getroffen hat“, erklärte dazu Eva Högl. Und die Innensenatorin sagte: „Das bedauere ich zutiefst.“ Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Roboter liefert aus bayerischem Rewe-Markt

Erstmals rollt in Bayern ein Lieferroboter im öffentlichen Straßenverkehr. Das sechsmonatige Pilotprojekt des Roboterherstellers Innok Robotics ist in Regenstauf im Landkreis Regensburg gemeinsam mit dem örtlichen Rewe-Markt gestartet worden. (…)

Bisher dürften autonom fahrende Roboterfahrzeuge lediglich innerhalb eines Betriebsgeländes genutzt werden, sagte Alwin Heerklotz, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Innok Robotics. (…) Zahlreiche Industriekunden hätten jedoch Werksgelände, die durch öffentliche Straßen miteinander verbunden seien. Das Pilotprojekt soll genau hier den Weg freimachen.

Die Route zwischen der Innok-Firmenzentrale und dem Rewe-Markt bietet Heerklotz zufolge optimale Bedingungen, um das Verhalten des Systems im realen Straßenverkehr außerhalb abgeschlossener Betriebsgelände detailliert zu begleiten und zu erproben. Der Roboter sei mit laserbasierter Sensorik ausgestattet, er könne Hindernisse, Kreuzungen und Verkehrsschilder erkennen. Quelle

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Krankenhausgesellschaft warnt vor Pleiten und Stellenabbau: 127.000 Jobs in Gefahr

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einem massiven Stellenabbau: Durch die jüngsten Reformen seien 127.000 Klinikjobs bedroht. DKG-Chef Gaß befürchtet eine neue Pleitewelle und hält die geplanten Notfallzentren für unterfinanziert. (…)

Gleichzeitig befürchteten 92 Prozent, dass die Bevölkerung nicht ausreichend über die neuen Strukturen informiert werde, sagte Gaß und verwies dazu auf eine aktuelle Blitzumfrage der DKG. 83 Prozent der Kliniken, die nicht INZ-Standort werden, erwögen einen Rückzug aus der Notfallversorgung, auch aus haftungsrechtlichen Gründen. Via epochtimes.de

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ÖSTERREICH: 50 Migranten attackieren Brauchtumsveranstaltung mit Steinen

Rund 50 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund am Samstagabend einen traditionellen Krampuslauf im oberösterreichischen Ansfelden mit Steinen attackiert.

Dabei sind nach Polizeiangaben drei Menschen verletzt worden. Die Veranstalter sahen sich gezwungen, den Lauf vorzeitig abzubrechen. (…)

Der Bürgermeister fordert nun schärfere Konsequenzen für jugendliche Gewalttäter und deren Eltern. „Ich, wir als Gesellschaft, wollen keine Szenen wie in Paris sehen. Der Gesetzgeber ist nun gefordert. Es braucht altersgerechte Strafen für jede Altersgruppe und auch die Eltern gehören zur Verantwortung gezogen!“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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