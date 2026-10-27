Großbritannien: Bevölkerung soll „in 1.000 Tagen“ kriegsbereit sein

Verteidigungsminister Wes Streeting hat erklärt, dass Großbritannien in 1.000 Tagen kriegsbereit sein müsse, während die Regierung die Briten auffordert, Konserven und Wasserflaschen zu horten.

In einem Beitrag im The Telegraph schrieb er:

„Die Bereitschaft unserer Gegner, uns zu schaden, ist nicht neu. Bis 2030 könnten ihre Streitkräfte und ihre Kriegswirtschaft sie in die Lage versetzen, anzugreifen.“

„Das gibt uns etwas mehr als 1.000 Tage, um unsere Mission zu erfüllen: mit unseren Verbündeten bereit zu sein, zu kämpfen und zu gewinnen.“

Notfallvorräte werden angeraten

Jeder Brite wird aufgefordert, bis zu neun Liter Flaschenwasser und Lebensmittel für drei Tage zu horten, um Wetter-, Cyber- oder andere kritische Notfälle überstehen zu können. Streeting sagte, Großbritannien müsse auf „staatlich gesponserten Terrorismus“ aus Russland vorbereitet sein.

Den Menschen wurde außerdem geraten, eine Versorgung mit Decken, Bargeld, einem Erste-Hilfe-Set, einer Taschenlampe mit Batterien und einem kurbelbetriebenen FM-Radio vorzuhalten. Premierminister Andy Burnham hat die Menschen ebenfalls aufgefordert, Lebensmittel und Wasser für Notfälle zu horten.

Anfang dieses Monats forderte der Generaldirektor des MI5, Sir Ken McCallum, eine „Anstrengung der gesamten Gesellschaft“, um Bedrohungen für die nationale Infrastruktur entgegenzutreten. Er warnte, dass Hacks Bankdienstleistungen lahmlegen, Drohnen Flüge stören und Cyberangriffe auf Krankenhäuser die Gesundheitsversorgung beeinträchtigen könnten.

Gefragt, ob Großbritannien in weniger angespannte Zeiten zurückkehren könne, sagte Sir Ken:

„Wir planen auf der Grundlage, dass die Phase relativer geopolitischer Stabilität nach dem Ende des Kalten Krieges leider beendet ist und wir uns wieder in einer umkämpften Ära befinden. Wir planen auf der Grundlage, dass diese Risiken anhalten werden.“

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