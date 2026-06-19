Im Europäischen Parlament in Straßburg sprach der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron mit dem Juristen Philipp Beyer über die Rolle von Medien bei politischen Kampagnen und die Frage, ob Berichterstattung Wahlen beeinflussen kann.

Kritik an Mediennetzwerken

Die Gesprächspartner äußern scharfe Kritik an großen europäischen Medienhäusern und an dem internationalen Rechercheverbund OCCRP. Sie behaupten, dass politische und finanzielle Verflechtungen zwischen staatlichen Stellen, Nichtregierungsorganisationen und Medienhäusern zu einer einseitigen Berichterstattung führen könnten.

Der Fall Ibiza

Als erstes Beispiel diskutieren Bystron und Beyer die Ibiza-Affäre rund um den damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Nach ihrer Darstellung sei das veröffentlichte Videomaterial gezielt kurz vor der Europawahl eingesetzt worden, um politische Auswirkungen zu erzielen. Beyer argumentiert, dass selbst spätere juristische Erfolge der Betroffenen den bereits entstandenen politischen Schaden nicht rückgängig machen könnten.

Die „Voice of Europe“-Affäre

Im zweiten Teil des Gesprächs geht es um Vorwürfe gegen mehrere europäischen Politiker im Zusammenhang mit der Plattform „Voice of Europe“. Bystron, der selbst von den Vorwürfen betroffen war, kritisiert insbesondere die Übernahme entsprechender Berichte durch deutsche Medien. Beyer verweist darauf, dass Medien rechtlich einen weiten Spielraum hätten, solange sie Behauptungen als Verdachtsmomente oder Mutmaßungen kennzeichnen.

Pressefreiheit und politische Verantwortung

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion ist die Frage, wo die Grenze zwischen legitimer investigative Im Mittelpunkt des Gesprächs standen zwei Ereignisse: die sogenannte Ibiza-Affäre in Österreich sowie die „Voice of Europe“-Affäre im Vorfeld der Europawahl 2024. Bystron und Beyer vertreten die Auffassung, dass beide Fälle Beispiele dafür seien, wie Medienberichte gezielt eingesetzt werden könnten, um politische Akteure kurz vor Wahlen unter Druck zu diskreditieren.

Im Fall von Petr Bystron kommt noch hinzu, dass auch die Justiz mitspielt und diesen anständigen Politiker mit fast 30 Hausdurchsuchungen schikaniert, obwohl sie genau wissen, dass es nichts zu suchen bzw. zu finden gibt. Selbst Bekannte, Freunde und ehemalige Geschäftspartner wurden von den Schikanen nicht ausgenommen.

Während die Gesprächspartner zahlreiche Medienberichte als politisch motiviert bewerten, sehen sie gleichzeitig nur begrenzte rechtliche Möglichkeiten, gegen solche Methoden vorzugehen. Gegendarstellungen und zivilrechtliche Verfahren seien zwar möglich, kämen aber häufig erst lange nach den eigentlichen politischen Folgen. Dann ist der Schaden für die Opfer derartiger Kampagnen bereits eingetreten.

Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Zum Abschluss spricht Bystron über seine Forderung nach einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Er plädiert für ein freiwilliges Finanzierungsmodell öffentlich-rechtlicher Medien. Beyer verweist darauf, dass entsprechende Änderungen grundsätzlich politisch möglich seien, sofern sich die Mehrheitsverhältnisse in den Parlamenten ändern.

Medien schaden sich letztendlich selber

Das Gespräch zeichnet das Bild eines politischen Systems, in dem Medien, Geheimdienstinformationen und Wahlkämpfe zunehmend miteinander verflochten seien. Während Bystron und Beyer darin eine Gefahr für demokratische Prozesse sehen, bleibt die Frage offen, inwieweit ihre Vorwürfe durch unabhängige Untersuchungen oder gerichtliche Entscheidungen bestätigt werden können. Unabhängig davon zeigt die Debatte, wie stark das Vertrauen in Medien und Institutionen inzwischen selbst zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen geworden ist.

Nicht ohne Grund laufen den Mainstream-Medien die Leser scharenweise davon. Dann springt die öffentliche Hand wieder ein und die Berichterstattung wird noch einseitiger. Ein Teufelskreis, dem kleine Medien wie UNSER MITTEEUROPA glücklicherweise nicht ausgesetzt sind.

Hier geht es zum Gespräch:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.