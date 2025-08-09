Ein Bericht der Berliner Zeitung enthüllte, dass die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen unmittelbar nach der Europawahl 2024 604.269,23 Euro an das Journalisten-Netzwerk OCCRP überwies. Auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Petr Bystron musste die Kommission den Zahlungsvorgang einräumen. Offiziell sei das Geld für die „Förderung von investigativem Journalismus“ gedacht gewesen.

Medienkampagnen gegen EU-Kritiker

Brisant ist die Nähe des OCCRP zu großen Leitmedien wie Spiegel, Zeit und Süddeutscher Zeitung, die während des Wahlkampfs massiv gegen EU-kritische Politiker agierten. Schon 2019 war das Netzwerk mit der „Ibiza-Affäre“ an einem Skandal beteiligt, der die FPÖ in Österreich zu Fall brachte und deren Stimmenanteil bei der Europawahl einbrechen ließ. 2024 folgte erneut eine Kampagne: Zahlreiche Politiker aus sechs Ländern wurden als angebliche „Moskau-Agenten“ diffamiert – ohne Beweise.

Bystron im Fadenkreuz

Besonders hart traf es AfD-Spitzenkandidat Petr Bystron, gegen den auf Grundlage von OCCRP-Berichten Ermittlungen und 23 Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden – bislang ohne Ergebnis.

Zweifel an Unabhängigkeit

Zweifel an der Neutralität des Netzwerks bestehen seit Langem. Recherchen der französischen Plattform Mediapart belegten, dass OCCRP über Jahre fast 50 Millionen Dollar aus den USA erhielt, wobei Geldgeber direkten Einfluss auf Personalentscheidungen und Themenwahl nahmen.

Rolle beim Trump-Impeachment

Zudem war OCCRP 2019 an Recherchen beteiligt, die das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump mit auslösten.

Offene Fragen an von der Leyen

Vor diesem Hintergrund werfen die Zahlungen der EU-Kommission schwere Fragen auf: Warum fördert Ursula von der Leyen ausgerechnet ein Netzwerk, das wiederholt in politische Kampagnen und Vorwürfe der Wahlbeeinflussung verwickelt war?

***

Links:

[1] https://archive.is/20250905185939/https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/exklusiv-eu-zahlte-600000-euro-an-journalisten-netzwerk-occrp-li.2354771

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002383-ASW_DE.pdf

[1] https://www.mediapart.fr/en/journal/international/021224/hidden-links-between-giant-investigative-journalism-and-us-government

[1] https://www.infowars.com/posts/coup-journalist-reveals-usaid-cia-connections-to-trumps-2019-impeachment

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.