Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und der angescjossene Polizist. | Bild wikipedia, und screenshot YT

Nach dem endgültigen Ermittlungsstand steht nun fest, dass der Schütze von Krakau weder rechts- noch linksextrem, sondern schlichtweg verrückt war. Die polnische Staatsanwaltschaft hat ausdrücklich erklärt, dass bislang keine Beweise gefunden wurden, die den Täter einer politischen Ideologie zuordnen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir neben den unerhörten Aussagen der Außenministerin Meinl-Reisinger auch auf das schäbige Verhalten vieler Mainstreammedien hinweisen, die aus diesem Massenmord „Kapital“ gegen anständige Politiker und kritische Medien schlagen wollen.

Journalistischer Doppelstandard und „Kampf gegen Rechts“

Besonders problematisch ist die Berichterstattung, bei der die politische Überzeugung eines Täters hervorgehoben wird, obwohl kein Zusammenhang zur Tat nachgewiesen ist, während eine nachgewiesene politische Motivation anderer Täter vielfach heruntergespielt wird. Stichwort: „schuldunfähig“.

Nachdem beim Anschlag in Krakau auch eine Österreicherin zu den Opfern zählte, witterten die mit viel Steuergeld auf Linie gebrachten „Qualitätsmedien” eine einmalige Chance, hier wirkungsvoll gegen „Rechts” vorgehen zu können. So konnte man beispielsweise in den unterschiedlichen, offensichtlich gleichgeschalteten österreichischen Medien praktisch wortwörtlich dasselbe lesen.

Hier einige Beispiele von den vielen fast identischen Berichten dazu:

„Bei dem mutmaßlich ‚rechtsextremen‘ motivierten Anschlag starb auch eine Niederösterreicherin.“ krone.at

„Bei dem mutmaßlich rechtsextrem motivierten Anschlag in Krakau mit sechs Toten und 15 Verletzten am Samstag ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen.“ orf.at

„Bei einem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag am Samstag auf dem Krakauer Marktplatz ist eine 51-jährige Frau aus Niederösterreich getötet worden.“ Tiroler Tageszeitung.

„Nach einem mutmaßlich „rechtsextrem“ motivierten Schusswaffenangriff im polnischen Krakau mit sechs Todesopfern hat die Staatsanwaltschaft am Sonntag Ermittlungen wegen „Terrorismus“ eingeleitet.“ stern.de

Den Vogel schoss der linksgerichtete „Standard“ ab, der Fake News mit Fake News bekämpfen wollte. Bereits in der Überschrift stufte das mit jährlich über drei Millionen Steuergeldern subventionierte Presseorgan die Morde in Krakau als „rechtsextremen Terroranschlag“ ein.

Und nicht nur das. Im Artikel kam auch die österreichische Außenministerin zu Wort, die die Gelegenheit nutzte, um gegen „Rechts“ herzuziehen. Die NEOS-Politikerin der österreichischen Verliererampel wird dort wie folgt zitiert:

„Rechtsextremismus entsteht nicht über Nacht. Extremismus wächst überall dort, wo menschenfeindliche Rhetorik salonfähig wird. Wo Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden. Wo politische Verantwortungsträger wegsehen, relativieren oder Hass gezielt verstärken, weil es ihnen politisch nützt. Das zerstört unsere Gesellschaft und bedroht unsere Sicherheit.“

Es ist eine Schande, dass auf diese Weise anständige Politiker mit Lügen diffamiert werden sollen. Die Ministerin, die die österreichische Neutralität am liebsten sofort und gegen den Willen von 80 % der Österreicher aufgeben will, möge doch endlich ihren Hut nehmen.

Analyse von UNSER MITTELEUROPA der manipulativen Vorgangsweise:

Vorschnelle politische Zuschreibung: Jemand bezeichnet den Täter als rechtsextrem, obwohl die Beweislage noch unklar ist. Politische Instrumentalisierung: Jemand nutzt die Tat, um eine politische Forderung Agenda („Kampf gegen Rechts“) durchzusetzen. Bewusste Irreführung: Jemand verbreitet eine Behauptung, obwohl er weiß, dass sie falsch ist.

Das sind unterschiedliche Vorwürfe. Gerade der dritte ist ohne konkrete Beweislage schwer zu rechtfertigen und besonders schäbig.

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