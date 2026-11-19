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Die Bundesregierung will die verpflichtende militärische Dienstzeit von sechs auf insgesamt neun Monate ausweiten. Das Vorhaben betrifft die Ausbildung beim Bundesheer, die spätere Miliz und möglicherweise auch den Zivildienst. Für junge Männer geht es damit um Monate, die bei Ausbildung, Berufseinstieg und Lebensplanung fehlen.

Bislang dauert der Grundwehrdienst in Österreich sechs Monate, der ordentliche Zivildienst neun Monate. Die geplante Reform ist noch nicht endgültig vom Parlament beschlossen. Die Regierung strebt ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027 an. Die Begutachtungsfrist für die Gesetzesentwürfe endete am 12. November.

Was hinter den neun Monaten steckt

Nach dem vorgesehenen Stufenmodell bleiben sechs Monate Grundwehrdienst bestehen. Direkt anschließend soll ein weiterer Monat für Truppenübungen folgen. Dazu kommen insgesamt zwei Monate Milizübungen, die innerhalb von zehn Jahren absolviert werden sollen. Das parlamentarische Rechtsmonitoring nennt je nach individueller Situation auch eine Variante mit drei unmittelbar anschließenden Monaten als Zeitsoldat.

Die Regierung begründet die zusätzlichen Dienstzeiten mit der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres. Wer militärisches Gerät bedienen und im Ernstfall eingesetzt werden soll, brauche ausreichend Ausbildung und regelmäßige Übungen. Gleichzeitig sollen die monatlichen Bezüge der Grundwehrdiener auf 1.000 Euro steigen und sieben Tage Dienstfreistellung eingeführt werden.

Auch der Zivildienst könnte länger werden

Beim Zivildienst ist zunächst eine freiwillige Verlängerung um zwei Monate vorgesehen. Zusätzlich plant die Regierung eine sogenannte Wehrdienstgarantie. Wird die vorgesehene jährliche Zahl der Grundwehrdiener von 15.000 um mehr als 7,5 Prozent unterschritten, soll der Zivildienst ab dem Folgejahr verpflichtend auf elf Monate steigen. Dieser Mechanismus soll ab 2028 greifen.

Gerade diese Verknüpfung sorgt für politischen Streit. Die FPÖ befürchtet, dass sich bei zunächst gleich langen Dienstzeiten mehr junge Männer für den Zivildienst entscheiden könnten. Die Grünen verlangen bei einer Verlängerung des Zivildienstes auch eine höhere Bezahlung. Für die vorgesehenen Änderungen beim Zivildienst braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit.

Mehr Ausbildung oder längere Abwesenheit im Beruf?

Die Debatte reicht über die Kasernen hinaus. Zusätzliche Dienstmonate können den Berufseinstieg verzögern und bedeuten für Betriebe längere Abwesenheiten ihrer Beschäftigten. Zugleich erfüllen Zivildiener wichtige Aufgaben bei Rettungsorganisationen sowie im Sozial- und Gesundheitsbereich. Eine Reform muss deshalb auch berücksichtigen, wie sich die neuen Regeln auf diese Einrichtungen auswirken.

Für junge Männer stellt sich außerdem die Frage, welchen Einfluss die unterschiedliche Dauer auf ihre Entscheidung zwischen Wehrdienst und Zivildienst hat. Neben der Gewissensentscheidung spielen in der öffentlichen Diskussion auch Ausbildung, Einkommen und persönliche Verpflichtungen eine Rolle.

ARGE Meinungsvielfalt fragt auf der Straße nach

Der Kanal „ARGE Meinungsvielfalt“ hat Menschen in Österreich zu einer möglichen Verlängerung befragt. Die Antworten zeigen unterschiedliche Ansichten. Einige halten eine längere militärische Ausbildung angesichts internationaler Krisen für notwendig. Andere betonen die Bedeutung des Zivildienstes und warnen vor zusätzlichen Belastungen für junge Menschen und die Wirtschaft.

Auch bei der Frage nach gleich langen Dienstzeiten gehen die Meinungen auseinander. Manche Befragte befürworten eine Angleichung, andere möchten am bisherigen System festhalten. Die Straßenumfrage gibt Einblick in persönliche Einschätzungen der Interviewten.

Die Interviews von „ARGE Meinungsvielfalt“ sehen Sie hier im Video.

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