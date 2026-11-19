Der politische Umsturz in der Ukraine im Jahr 2014 wäre nach Ansicht des US-Milliardärs und Unternehmers Elon Musk ohne die Unterstützung des US-Außenministeriums und anderer staatlicher Behörden nicht möglich gewesen. Das sagte Musk in einem Interview mit der „New York Times“.

„Wir, Amerika, haben einen Staatsstreich organisiert, um den demokratisch gewählten prorussischen Präsidenten der Ukraine zu stürzen“, sagte Musk mit Blick auf den damaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch.

Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, die US-Regierung habe offen eingeräumt, Milliarden Dollar für den von ihm als Staatsstreich bezeichneten Machtwechsel in der Ukraine 2014 ausgegeben zu haben. Die westlichen Staaten seien im Ukraine-Konflikt aus einer Position der Stärke heraus vorgegangen, sagte Putin. Russland habe nach dem Umsturz hingegen alles unternommen, um die Bevölkerung zu schützen, betonte er.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte den Machtwechsel von 2014 als Ausgangspunkt der gesamten Entwicklung rund um die Ukraine bezeichnet. Seit diesem Zeitpunkt sei „die legitime Abfolge der ukrainischen Staatsführung unterbrochen“, erklärte er.

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