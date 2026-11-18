Trump trifft Xi und Putin: Dreier-Treffen läuft! + Bulgarien: Der ärmste EU-Staat widersetzt sich Brüssel + Entlastungs-Farce: Ein Jahr weniger Stromsteuer + Drei Monate Spritpreisdeckel + Geld für Impfopfer? Staat zahlt lieber Millionen für Anwälte im Kampf gegen Impfgeschädigte + Netzbetreiber lehnen reihenweise Stromanschlüsse ab

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Trump trifft Xi und Putin: Dreier-Treffen läuft! In ihren Händen liegt jetzt die ganze Welt

Experten sehen Signale, dass die Großmächte Krieg und Krisen unter sich ausmachen. Händeschütteln, das es in dieser Konstellation noch nie gab! Die Staatschefs der USA, von China und Russland sind das erste Mal überhaupt zusammengekommen. […]

Beobachter befürchten ein „neues Jalta“. Damit erinnern sie an das historische Treffen von USA, Großbritannien und der Sowjetunion im Februar 1945 auf der Krim. Die Staatschefs der Länder berieten damals über die Neuordnung Europas nach dem Krieg und trafen Entscheidungen, die auch die Zukunft anderer Staaten bestimmten.

Die heutige Sorge: Trump, Xi und Putin könnten wichtige Fragen der Weltpolitik ebenfalls unter sich aushandeln – über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg. […] Putin erwartet nach Kremlangaben in Shenzhen auch ein Zweiertreffen mit Trump. Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen am Rande des Gipfels. Die beiden Staatschefs würden sich demnach über die Konflikte in der Ukraine und in Iran austauschen, sollte sich die Gelegenheit zu einem Vier-Augen-Gespräch bieten. Via bild.de

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Bulgarien: Der ärmste EU-Staat widersetzt sich Brüssel

Die EU hat ein gewaltiges Problem! Immer mehr Mitgliedstaaten wollen sich von Brüssel nichts mehr vorschreiben lassen. Nun rebelliert sogar das ärmste EU-Land, Bulgarien. Energie, Finanzen und Migration – die neue Regierung in Sofia will keinerlei Vorgaben mehr erfüllen.

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Die Erfahrungen Bulgariens sind insofern interessant, als eine neue Überlebensstrategie erprobt wird: Können die Konsolidierung der Macht und die Logik des souveränen Eigeninteresses (“ich zuerst”) die staatliche Handlungsfähigkeit inmitten des systemischen Niedergangs der Europäischen Union wiederherstellen? Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Entlastungs-Farce: Ein Jahr weniger Stromsteuer + Drei Monate Spritpreisdeckel

Nach monatelangem Streit feiert Schwarz-Rot seinen angeblichen „Durchbruch“. Doch wer genauer hinsieht, erkennt die nächste Mogelpackung:

Die Stromsteuer wird nur vom 1. Januar bis 31. Dezember 2027 auf das europäische Mindestmaß gesenkt. Danach ist die Finanzierung völlig offen. Der groß angekündigte Spritpreisdeckel gilt sogar nur drei Monate.

Für einen Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Verbrauch bedeutet die Stromsteuer-Senkung rechnerisch gerade einmal 7,75 Euro Ersparnis im Monat. Merz verkündet trotzdem stolz: „Wir haben Wort gehalten.“ Tatsächlich liefert die Regierung lediglich einen zeitlich begrenzten Rabatt und verkauft ihn als dauerhafte Entlastung.

Besonders bitter: Während Berlin angeblich kein Geld für nachhaltige Entlastungen der eigenen Bürger findet, wurden die ukrainischen Renten im März um 12,1 Prozent indexiert. Vermutlich mit deutschem Steuergeld. Via AUF1 am Abend

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Christenfeindliche Übergriffe nehmen zu: 2.465 Vorfälle in Europa registriert

Während der „Red Week“ werden Kirchen und bekannte Gebäude in Europa rot angestrahlt, um auf die weltweite Verfolgung von Christen aufmerksam zu machen. Doch auch in Europa steigt die Zahl der dokumentierten Übergriffe: Eine Wiener Beobachtungsstelle zählt für 2025 insgesamt 2.465 christenfeindliche Hassverbrechen und Vorfälle.

Rote Lichter an Kirchen, Denkmälern und öffentlichen Gebäuden: Mit der jährlichen „Red Week“ macht die Organisation „Kirche in Not“ auf die Verfolgung von Christen aufmerksam. In Paris werden etwa Notre-Dame und die Brücke Pont Neuf beleuchtet, auch das Europaparlament in Straßburg beteiligt sich an der Aktion. Die Farbe Rot soll an das Blut der Märtyrer erinnern und ein Zeichen der Solidarität setzen, berichtet euronews.com.

Doch nicht nur in anderen Teilen der Welt, auch in Europa gibt es Anlass zur Sorge. Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa (OIDAC Europe) hat für das Jahr 2025 mindestens 2.465 christenfeindliche Hassverbrechen und Vorfälle erfasst. Weiterlesen auf exxpress.at

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Geld für Impfopfer? Staat zahlt lieber Millionen für Anwälte im Kampf gegen Impfgeschädigte

Mehr als 150 Millionen Euro will Deutschland sich die anwaltliche Verteidigung von Impfstoffherstellern bis 2030 kosten lassen: So viel Steuergeld wird also in die Hand genommen, um zu verhindern, dass Opfer der Corona-Impfkampagnen entschädigt werden.

Die Geschädigten bekommen keine Unterstützung. Ein Rechtsanwalt kritisiert ein aktives Parteiergreifen des Staates für die „Täter“. Wie sollen Impfopfer da zu ihrem Recht kommen?

Vielsagende Prioritäten: Für die Verteidigung von Pharmakonzernen ist Geld vorhanden. Wer dagegen wegen eines mutmaßlichen Corona-Impfschadens vor Gericht zieht, erhält vom Bund keine Unterstützung. Das geht schwarz auf weiß aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Demnach finanzierte der Bund zum Stichtag 30. Juni 2026 in insgesamt 863 laufenden Gerichtsverfahren die anwaltliche Vertretung der beklagten Impfstoffhersteller ganz oder teilweise. In sämtlichen Verfahren machen die Kläger gesundheitliche Schäden infolge einer Corona-Impfung geltend. Weiterlesen auf report24.news

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Netzbetreiber lehnen reihenweise Stromanschlüsse ab

Wie das Handelsblatt berichtet, können Netzbetreiber in zahlreichen Regionen neue Großverbraucher derzeit nicht mehr anschließen. Betroffen sind Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe und Rechenzentren. Kommunen müssen Investitionsprojekte ablehnen, Unternehmen können ihre Standorte nicht wie geplant erweitern. (…)

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Hinter den Engpässen steht auch der durch die Energiewende ausgelöste Umbau des Energiesystems. Die politisch vorangetriebene Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Wärmeversorgung lässt den Bedarf an leistungsfähigen Stromanschlüssen stark steigen. (…) Hinzu kommt der wachsende Strombedarf von Rechenzentren. Der Netzausbau hält mit dieser Entwicklung vielerorts nicht Schritt. (…)

Nicht nur Zukunftsbranchen, sondern auch bereits bestehende Betriebe sind von den Netzengpässen betroffen. Der Klebstoffhersteller Tesa hat dem Bericht zufolge für seine Produktionsstandorte in Hamburg und Offenburg zusätzliche Netzkapazitäten beantragt. Beide Anträge wurden abgelehnt.

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ÖSTERREICH – „DDR-Veröffentlichungsorgane“: Bablers Medien-Murks im Parlament zerpflückt

Im Nationalrat wurde am Mittwoch das höchst umstrittene Babler-Medienpaket durchgepeitscht. Die FPÖ nannte es „verfassungswidrig“.

Vor allem die Zustellförderung für ausgewählte Medien in Höhe von 22,5 Millionen Euro im Jahr wurde zerpflückt. Wie berichtet, gilt diese für abonnierte Kaufzeitungen und regionalen Wochenzeitungen. Gratiszeitungen wie „Heute“ sind hingegen ausgeschlossen.

[…]

Der freiheitliche Erstredner Michael Schilchegger sprach deshalb von einer „unfassbaren Klientelförderung auf dem Rücken der Steuerzahler“ und von „objektiver Willkür“. Noch schärfer formulierte es sein Parteikollege Markus Tschank. Die Regierung subventioniere damit „marode Medienunternehmen“, es handle sich um ein „Rettungspaket für Mainstream-Medien“. Weiterlesen auf heute.at

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