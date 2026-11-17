Präsident der Mongolei tritt zurück + US Luftangriffe auf iranische Insel Qeshm + Klimapolitik: Netto Null Politik: Kolossale Kosten, winziger Nutzen + Tritte gegen den Kopf! Fünfjähriges Mädchen in Köln brutal attackiert + Deutschland will eine Milliarde in Lulas Regenwaldfonds einzahlen + Riesen Quallen-UFO über Alaska entdeckt

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Präsident der Mongolei tritt zurück

Der mongolische Präsident, Uchnaagiin Chürelsüch, hat am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt.

Der Schritt folgte auf Vorwürfe von Machtmissbrauch und Bestechung, sowie auf Berichte über angebliche Verstrickungen in Skandale, die er als „unglaublich und äußerst schwerwiegend“ bezeichnete. Dabei kündigte er an, gegen diejenigen rechtlich vorzugehen, die seinen Ruf geschädigt haben.

Die mongolische Verfassung sieht vor, dass der Parlamentspräsident das Amt des Staatspräsidenten übergangsweise übernimmt. Innerhalb von vier Monaten nach dem Rücktritt von Chürelsüch muss eine Neuwahl stattfinden. Via @satellit_de!

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US Luftangriffe auf iranische Insel Qeshm

Den ersten Berichten zufolge haben die USA mehrere Luftangriffe auf die iranische Insel Qeshm durchgeführt, bei denen Raketen- und Luftabwehrstellungen ins Visier genommen wurden.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und die Armee melden den Abschuss zweier US-Drohnen über der Straße von Hormus sowie in der Nähe der Insel Qeshm; zudem berichten iranische Militärstellen, dass in der strategisch wichtigen Wasserstraße Schiffe nach dem Auflaufen auf Seeminen in Brand geraten seien. Via Telegram @PressTV

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Klimapolitik: Netto Null Politik: Kolossale Kosten, winziger Nutzen

Während in Antalya bei COP31 wieder Tausende Diplomaten, Bürokraten und Aktivisten das Mantra „Netto Null bis 2050“ skandieren, liefert der dänische Statistiker und Präsident des Copenhagen Consensus, Bjørn Lomborg, eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die fällt vernichtend aus. (…)

Globales Net Zero bis 2050 kostet laut mittlerer Schätzung der UN-Modelle 255 Billionen Dollar (in heutigen Preisen). Der vermiedene Klimaschaden beträgt lediglich 24 Billionen Dollar. Das ergibt eine Rendite von 9 Cent pro ausgegebenem Dollar.

Selbst unter den übermäßig optimistischen UN-Annahmen bleibt Net Zero ein schlechtes Geschäft. Ein Abkommen, das nur funktioniert, solange niemand die Zahlen prüft, ist keines. Weiterlesen auf tkp.at

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Tritte gegen den Kopf! Fünfjähriges Mädchen in Köln brutal attackiert

Schon wieder eine Tat, die fassungslos macht: In Köln (NRW) wurde ein kleines Mädchen plötzlich und ohne Grund von einer völlig fremden Frau attackiert. Vor den Augen der entsetzten Mutter soll sie mehrfach gegen den Kopf des Kindes getreten haben. Ein mutiger Passant griff ein und stoppte die Angreiferin.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Köln ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmittag, dem 12. November, im Kölner Stadtteil Kalk (dem buntesten Bezirk Kölns). Eine 26-jährige Frau soll ein fünfjähriges Mädchen auf der Dillenburger Straße aus heiterem Himmel angegriffen und mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Das Kind war mit seiner Mutter unterwegs. Zwischen der Angreiferin und dem Mädchen soll keinerlei Verbindung bestanden haben. (…) Weiterlesen auf report24.news

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127 Milliarden Euro mehr: Deutschland droht der Gasnotstand

In Deutschland droht eine Energiekatastrophe. Seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten im Februar haben sich die Gaspreise in Europa verdreifacht.



Für Deutschland sieht die Lage besonders katastrophal aus: Dem Land könnten bereits im März 2027 die Gasvorräte ausgehen, stellt der deutsche Focus fest. Die wirtschaftlichen Folgen machen sich bereits bemerkbar. Die Porzellanmanufaktur Kahla, die 182 Jahre lang bestand, stellt den Betrieb ein. Der Grund: unverhältnismäßig hohe Gasausgaben, die 70 % aller Betriebskosten ausmachten.

Am 11. November waren die europäischen Speicher zu durchschnittlich 72 % gefüllt, die deutschen hingegen nur zu 58 %. Diese Diskrepanz unterstreicht die extreme Anfälligkeit Deutschlands. Weiterlesen auf focus.de

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Merz’ teures Versprechen: Deutschland will eine Milliarde in Lulas Regenwaldfonds einzahlen

Als Bundeskanzler Friedrich Merz im vergangenen Jahr zur Klimakonferenz nach Brasilien reiste, brachte er ein großzügiges Gastgeschenk mit.

Er versprach: Deutschland werde sich mit einem namhaften Betrag an einem internationalen Regenwaldfonds beteiligen, den Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ins Leben gerufen hat. Inzwischen steht fest, wie teuer das Versprechen von Belém werden soll: eine Milliarde Euro. (…)

Während in Deutschland Autobahnbrücken zerbröckeln, Schultoiletten vergammeln und Schwimmbäder wegen Sanierungsstaus geschlossen werden, geht die Bundesregierung also eine neue Milliardenverpflichtung im Ausland ein. Dabei stehen auch im KTF bestehende Förderprogramme unter Spardruck. Die Bundesregierung will mit ihrer Beteiligung privates Kapital mobilisieren. Das deutsche Geld soll grundsätzlich verzinst und später zurückgezahlt werden. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Riesen Quallen-UFO über Alaska entdeckt

Ein riesiges, Quallen-ähnliches UFO wurde gefilmt, wie es in Richtung einer US-Militärbasis in Alaska schwebte, bevor es innerhalb von Minuten verschwand: „Nur Gott und die Regierung wissen, was es ist“.

Sara Jane Osborn erzählte der Daily Mail, dass sie einen Regenbogen in Anchorage fotografierte, als ein dunkles Objekt über entfernten Bäumen in der Nähe dessen auftauchte, was sie für die Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) hielt.

Die Begegnung ereignete sich am 15. Juni gegen 10.13 Uhr, erinnerte sie sich, während der Abendhimmel hell blieb. Das Objekt schien baumelnde Anhängsel zu haben, die sich unabhängig bewegten, während es schwebte und sich von einer Seite zur anderen drehte. Osborn schätzte, dass es etwa drei Minuten lang sichtbar war, bevor es fast so abrupt verschwand, wie es auftrat.

„Es verschwand fast so schnell, wie es kam“, sagte Osborn. Seine scheinbare Größe verwirrte sie auch, mit einem kleinen Flugzeug, das während ihres Ausflugs entdeckt wurde, der im Vergleich winzig aussah. Osborn sagte, die Suche habe danach keinen Drachen, seinen Betreiber oder eine andere Erklärung für das, was sie gesehen hatten, aufgedeckt.

Sie fügte hinzu, dass „nur Gott und die Regierung“ wissen würden, was es war, und beschrieb einen unheimlichen Anblick, der sie und ihren Mann Pete auf der Suche nach Antworten zurückließ. Quelle

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