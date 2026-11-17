Am 16. November 2026 waren die Websites von 178 Organisationen von einem Cyberangriff betroffen, der über Optimizely – eine weit verbreitete Plattform zur Website-Optimierung – erfolgte.

Bei diesem sogenannten „Supply-Chain“-Angriff, der unter dem Namen OPTIMJACK bekannt wurde, wurden 188 JavaScript-Snippets kompromittiert. Die Angreifer nutzten eine Schwachstelle in der Optimizely-Plattform aus, um eine vielseitig einsetzbare Schadsoftware direkt in vertrauenswürdige Skripte einzuschleusen, die über das offizielle Content Delivery Network (CDN) von Optimizely ausgeliefert wurden.

In einer offiziellen Mitteilung zum Vorfall bestätigte Optimizely, dass ein unbefugter Akteur eine Schwachstelle im Registrierungsprozess für Konten ausgenutzt hat.

Kryptowährungs-Wallets, Kredit- und Debitkartendaten betroffen

Auswirkungen: Das Skript durchsuchte Webseiten nach Adressen von Kryptowährungs-Wallets und ersetzte diese durch andere Adressen, die von den Angreifern kontrolliert wurden. Bis Montagabend wurden Kryptowährungen im Wert von etwa 7.000 US-Dollar an Wallets übertragen, die mit dieser Kampagne in Verbindung stehen.

Zudem erfasste die Schadsoftware Kredit- und Debitkartendaten, die direkt in die Checkout-Formulare der betroffenen Websites eingegeben wurden. Kartendaten, die in isolierten Zahlungsfenstern von Drittanbietern eingegeben wurden, blieben hingegen unzugänglich.

Darüber hinaus sammelte das Toolkit Browser-Cookies und erstellte Screenshots der Bildschirminhalte, um sensible visuelle Daten zu entwenden. Zu den prominenten betroffenen Organisationen zählen unter anderem Zoom, HSBC, die BBC und IKEA.

Empfohlen wird Aktualisierung und Bankkonten-Überwachung

Nutzern, die eine der betroffenen Websites mit einem iPhone oder iPad besucht haben, wird empfohlen, sicherzustellen, dass auf ihrem Gerät eine iOS-Version neuer als 18.6 installiert ist. Dies trägt dazu bei, Schwachstellen zu schließen, die von den Toolkits „Coruna“ und „DarkSword“ ausgenutzt werden.

Darüber hinaus wird Nutzern geraten, ihre Bank- und Kreditkartenabrechnungen auf unbefugte Abbuchungen zu überprüfen, sofern sie am 16. November Zahlungsdaten direkt in ein Formular auf einer der betroffenen Websites eingegeben haben.

Vollständige Liste der 178 betroffenen Unternehmen der Optimizely Cyberattacke

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