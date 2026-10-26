Großer Andrang beim FPÖ-Neutralitätsfest mit Herbert Kickl und begeisterten Besuchern

Fotos: FPÖ

Gute Stimmung, kulinarische Köstlichkeiten und ein klares Bekenntnis zur österreichischen Neutralität: Das Neutralitätsfest der FPÖ am 26. Oktober stand ganz im Zeichen von Heimatverbundenheit, Bürgernähe und persönlichen Begegnungen. Im Mittelpunkt: FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der sich viel Zeit für die Besucher nahm.

Großer Andrang beim FPÖ-Neutralitätsfest: Herbert Kickl feierte mit zahlreichen Besuchern den Nationalfeiertag

Der österreichische Nationalfeiertag ist traditionell ein Tag, an dem an die Unabhängigkeit, Freiheit und immerwährende Neutralität Österreichs erinnert wird. Die FPÖ nutzte diesen besonderen Anlass auch heuer, um gemeinsam mit zahlreichen Besuchern zu feiern und die Bedeutung der österreichischen Neutralität hervorzuheben.

Großer Andrang und gemütliche Feststimmung

Bereits am Vormittag herrschte vor der FPÖ-Zentrale gleich hinter dem Parlament reges Interesse am Festgeschehen. Die Nachfrage nach Würsteln, Gulasch und Bier war schon in der Früh groß. Neben kulinarischen Angeboten sorgte auch ein Familienprogramm für Abwechslung. Das Fest bot Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, politische Themen zu diskutieren und den Nationalfeiertag in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

Herbert Kickl zeigte sich volksnah

Herbert Kickl zeigte sich einmal mehr von seiner volksnahen Seite. Statt politischer Ansprachen standen diesmal der unmittelbare Kontakt mit den Menschen und das gemeinsame Feiern im Vordergrund. Der gut gelaunte FPÖ-Chef half auch persönlich bei der Versorgung der Gäste mit Gulasch aus. Die Fans machten unzählige Selfies mit ihm aber auch mit anderen FPÖ-Politikern die zahlreich anwesend waren und auch beim Ausschenken von Getränken in lockerer Atmosphäre mithalfen.

Ein Nationalfeiertag im Zeichen der Gemeinschaft

Das Neutralitätsfest zeigte, wie sich politische Anliegen mit einem geselligen Fest für die Bevölkerung verbinden lassen. Für die FPÖ war das Fest eine Gelegenheit, ihre Verbundenheit mit Österreich, seiner Neutralität und den Menschen zum Ausdruck zu bringen. Auch die anwesenden Landwirte unterstrichen mit ihrer persönlichen Präsenz nicht nur bodenständige Festkultur, sondern auch ihre Verbundenheit mit den Freiheitlichen.

So wurde der Nationalfeiertag ein Tag des gemeinsamen Feierns und des Austauschs. (CR)

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