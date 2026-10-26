Sollte ihm Aufenthaltsgenehmigung ermöglichen: Nordmazedonier schwängerte 13-Jährige

+ Frankreich fällt: 70.000 Polizisten sind auf den Straßen, und der Louvre ist geschlossen + Serbien wählt Vucic ab – Dieser räumt Niederlage bei entscheidenden serbischen Wahlen ein + Iran startet Drohnen-Angriff auf Kurden im Irak + Sprit wird knapp: Schweiz plant Tempo 80 auf allen Autobahnen + Lieber eine Ziege vergewaltigen als eine Frau? +

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Frankreich fällt: 70.000 Polizisten sind auf den Straßen, und der Louvre ist geschlossen

Etwa 110.000 Menschen marschierten in Paris im Regen, nachdem die Behörden die Route vom Stadtzentrum und Denkmälern wie dem Arc de Triomphe weggerückt hatten.

Fox berichtete später von Zusammenstößen mit Tränengas und Wasserwerfern. Ähnliche Szenen ereigneten sich in Städten wie Orléans, Nizza und Bordeaux. Die Demonstranten nannten sinkende Bildungsstandards und die steigenden Lebenshaltungskosten. Große Museen schlossen aus Angst, sie könnten nach den Unruhen und Plünderungen der letzten Woche zu Zielen werden.

Wenn der Louvre die Türen verriegeln muss, versagt das System. Europa ist nicht ruhig. Es managt den Niedergang mit Tränengas.

🚨 FRANCE IS FALLING: 70,000 police are on the streets, and the LOUVRE is closed. About 110,000 marched in Paris in the rain after authorities pushed the route away from the city center and monuments like the Arc de Triomphe. Fox reported clashes later with tear gas and water cannons. Similar scenes hit cities including Orléans, Nice, and Bordeaux. Protesters cited falling education standards and the rising cost of living. Major museums shut amid fears they could become targets after last week’s riots and looting. When the Louvre has to lock the doors, the system is failing. Europe is not calm. It is managing decline with tear gas. This is a warning. America cannot go down the same road. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 24, 2026

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Serbien wählt Vucic ab – Dieser räumt Niederlage bei entscheidenden serbischen Wahlen ein

Serbien ist in eine neue politische Ära eingetreten, nachdem die „Studentenliste“ die Parlamentswahlen gewonnen hat. Die Bewegung, die aus monatelangen Studentenprotesten hervorging, hat sich zur wichtigsten politischen Kraft des Landes entwickelt.

Vorläufigen Ergebnissen zufolge erreicht die „Studentenliste“ 135 bis 140 Sitze – eine klare Mehrheit. Aleksandar Vučić, der ehemalige Präsident und Vorsitzende der Serbischen Fortschrittspartei, räumte seine Niederlage ein. Die „Studentenliste“ erhielt rund 2,2 Millionen Stimmen (52 %), während auf die Fortschrittspartei 1,72 Millionen Stimmen (32,3 %) entfielen. Die Wahl wurde weithin als Urteil über die zehnjährige Machtausübung von Vučić betrachtet. Via disclose.tv

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Iran startet Drohnen-Angriff auf Kurden im Irak

Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) schickte am späten Samstag Drohnen auf das Hauptquartier der iranischen kurdischen Oppositionsgruppe Komala in der Region Balisan im irakischen Kurdistan, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr, wie von Bloomberg gemeldet.

Der Drohnenangriff verursachte „erhebliche Schäden und Opfer“, so die staatlichen Medien. (…) Kurdische und regionale nahöstliche Nachrichtenquellen sagen gleichzeitig, dass Irans Militär Artillerie und Personal in den nordwestlichen kurdischen Regionen des Landes an der Grenze zum Irak aufbaut, angesichts eines sich verschärfenden Vorgehens gegen kurdische Oppositionsgruppen und während Israel und die USA neue Angriffe androhen. Quelle

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Sollte ihm Aufenthaltsgenehmigung ermöglichen: Nordmazedonier schwängerte 13-Jährige

Es sei „Gottes Plan“ gewesen: Ein Nordmazedonier schwängerte eine 13-Jährige – er erhoffte sich dadurch die fehlenden Papiere für eine Aufenthaltsgenehmigung.

Das Landesgericht Köln sah es als erwiesen an, dass der Nordmazedonier in neun Fällen schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes begangen hat, und verurteilte ihn am vergangenen Mittwoch zu sechseinhalb Jahren Haft. Die Verteidigung hatte für eine deutlich geringere Strafe plädiert, mit dem Argument, dass der Angeklagte hätte arbeiten und für das Kind Unterhalt zahlen können. Der Richter hat das abgelehnt: „Diese Vaterschaft ergibt keine Perspektive.“

Weiterlesen auf report24.news

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23 AfD-Abgeordnete klagen gegen Ausschluss aus Parlamentarischer Gesellschaft – Kerkeling wird Ehrengast

23 AfD-Abgeordnete klagen gegen die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, eine Abgeordnetenvereinigung, weil sie nicht aufgenommen werden. Zum 75. Jubiläum soll der AfD-Verbotsbefürworter Hape Kerkeling als Redner auftreten.

In der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft (DPG) gibt es Streit um die Aufnahme von AfD-Abgeordneten. Nach Recherchen der Jungen Freiheit klagen derzeit 23 Parlamentarier gegen den Verein, weil sie bislang nicht aufgenommen wurden. Drei weitere AfD-Abgeordnete sollen wegen der Ablehnung ihrer Aufnahmeanträge vor Gericht gezogen sein. Insgesamt könnten dem Bericht zufolge bis zu 40 AfD-Politiker betroffen sein.

Die Gesellschaft versteht sich als überparteilicher Treffpunkt von Abgeordneten. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Sprit wird knapp: Nachbarland plant Tempo 80 auf allen Autobahnen

Diesel wird knapp, Millionen Liter aus Pflichtlagern sind bereits freigegeben. Jetzt bereitet die Schweiz weitere Notmaßnahmen vor: Bei einer Verschärfung der Versorgungslage könnte auf Autobahnen vorübergehend Tempo 80 gelten. Zunächst sind allerdings Sparappelle geplant.

Der Treibstoff wird knapp – und die Schweiz bereitet sich auf drastische Schritte vor. Nachdem der Bund bereits 45 Millionen Liter Diesel aus den Pflichtlagern freigegeben hat, rückt eine weitere Maßnahme in den Fokus: Tempo 80 statt 120 auf den Autobahnen. Noch ist die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht beschlossen. Die Behörden wollen aber vorbereitet sein, falls sich die Mangellage weiter verschärft.

Die Versorgungslage am Schweizer Energiemarkt gilt als angespannt. Weiterlesen auf exxpress.at

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Lieber eine Ziege vergewaltigen als eine Frau?

Ein 19-jähriger Afghane missbraucht über Wochen hinweg Ziegen und ein junges Schaf. Eines der Tiere stirbt. Vor Gericht wird eine Erklärung bekannt, die tief in ein verstörendes Verständnis von Sexualität blicken lässt: Wer sich an Tieren vergehe, wolle möglicherweise vermeiden, eine Frau zu vergewaltigen. (…)

Am 22. Juni 2026 verurteilte das Strafgericht von Aix-en-Provence den 19-jährigen afghanischen Asylbewerber Massoud S. zu zweieinhalb Jahren Haft. Zwischen Februar und April hatte er auf einem Bauernhof in Les Pennes-Mirabeau bei Marseille mehrere Ziegen und ein junges Schaf sexuell missbraucht. Eine Ziege starb. Nachdem die Besitzerin Überwachungskameras installiert hatte, wurde der Täter auf frischer Tat ertappt. Dennoch bestritt er vor Gericht die Vorwürfe. Zusätzlich verhängten die Richter ein dauerhaftes Aufenthaltsverbot für Frankreich.

Der Fall aus Südfrankreich wirft eine Frage auf, der gerade angesichts der islamischen Herkunft des Täters nachzugehen lohnt: Was geschieht mit dem Verständnis sexueller Gewalt, wenn nicht die Freiheit und Würde des Opfers, sondern die aus dem Islam hergeleiteten Ansprüche des Mannes den Ausgangspunkt bilden? Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Fehlende Stromversorgung – Microsoft steigt aus geplantem KI-Rechenzentrum aus

Microsoft stoppt KI-Rechenzentrum in Großbritannien wegen fehlender Stromversorgung. Netzanschluss ist erst in den 2030er-Jahren möglich (…)

Das Problem reicht jedoch weit über den Standort Loughton hinaus. Nach Angaben der Financial Times befinden sich in Großbritannien 315 Rechenzentrumsprojekte mit zusammen rund 73 Gigawatt Anschlussleistung in der Warteschlange. Zum Vergleich lag die britische Stromhöchstlast zuletzt bei etwa 45 Gigawatt. Allerdings handelt es sich bei den 73 Gigawatt um beantragte Kapazitäten und nicht um tatsächlich gleichzeitig benötigte Leistung. Via blackout-news.de

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ÖSTERREICH- Bundeskanzler Stocker: „Es wird die bedingungslose Sozialhilfe nicht mehr geben“

Laut dem Bundeskanzler soll die Sozialhilfe-Reform pro Jahr 200 Mio. Euro bringen.

Es sei die größte Reform, die diese Regierung bisher abgeliefert hat, sagt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP): Die Sozialhilfe neu wurde diese Woche finalisiert und in Begutachtung geschickt.

Mit der Reform sei ein ‚Paradigmenwechsel‘ gelungen, so der Bundeskanzler: „Es wird die bedingungslose Sozialhilfe nicht mehr geben.“ Via kurier.at

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