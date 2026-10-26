Sachsen-Anhalt: Ministerpräsidentenwahl – Merz zum Eingreifen aufgefordert!

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Schweiz : Wohlhabende Rentner sollen neue Rente an Bedürftige weitergeben

Eine Stiftung ruft Senioren dazu auf, die zusätzliche AHV-Zahlung zu spenden statt selbst zu behalten. Das Geld soll gezielt armen Älteren und Jugendlichen zugutekommen.

Bern – Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz erhalten im Dezember erstmals eine 13. AHV-Rente ausgezahlt. Die frisch ins Handelsregister eingetragene Fondation Chance 13 wendet sich nun an gutverdienende Senioren mit einem Appell: Wer finanziell nicht auf den Zuschuss angewiesen ist, soll diesen an die Stiftung überweisen. Von dort fließt das Geld an gemeinnützige Organisationen wie Pro Senectute und Pro Juventute. Hinter der Initiative stehen der Luzerner Unternehmer und Vorsorgeexperte Jörg Odermatt sowie Bankier Karl Reichmuth. Beide jeweils 150.000 Franken aus eigenem Vermögen eingezahlt. berichtet Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).