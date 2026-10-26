Sachsen-Anhalt: Ministerpräsidentenwahl – Merz zum Eingreifen aufgefordert!

Vor der Ministerpräsidentenwahl wächst der Druck auf die CDU in Sachsen-Anhalt. Die SPD-Abgeordnete Rasha Nasr fordert Bundeskanzler Friedrich Merz zum Eingreifen gegen eine Wahlhilfe für die AfD auf.
Weiter sagte Nasr: „Ich erwarte, dass Friedrich Merz noch vor der Ministerpräsidentenwahl persönlich nach Sachsen-Anhalt fährt, das Gespräch mit der gesamten Landtagsfraktion sucht und unmissverständlich klarmacht, was hier auf dem Spiel steht.“ Sollten „CDU-Abgeordnete einem AfD-Ministerpräsidenten ins Amt verhelfen, wäre das eine politische Zäsur weit über Sachsen-Anhalt hinaus“, so Nasr. „Das würde selbstverständlich auch das Vertrauen in unseren Koalitionspartner im Bund massiv beschädigen.“ Weiterlesen auf welt.de
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Trotz Sparhammer in Deutschland: Audi öffnet erstes Werk in den USA
Rotstift in der Heimat, „langfristige Investition“ im fernen Georgia: VW-Tochterfirma Audi will vier Milliarden Dollar für einen neuen Standort in den USA ausgeben – mit tausenden neuen Arbeitsplätzen.
ATLANTA. Inmitten seines Sparkurses im Inland hat der deutsche Autohersteller Audi angekündigt, sein erstes eigenständiges Werk in den USA zu eröffnen. Dort sollen 4.500 neue Arbeitsplätze entstehen. „Wir haben vor, unsere größten und hochwertigsten SUVs auf den Markt zu bringen und sie hier in Macon, Georgia, zu produzieren“, sagte der Vorstandschef der Volkswagen-Tochter, Gernot Döllner, während einer Wahlkampfveranstaltung mit dem US-Präsidenten Donald Trump am Samstag. „Es ist eine langfristige Investition, weil wir an den amerikanischen Markt glauben.“
Kickl: „Erbe ruiniert“ – Rundumschlag zum Nationalfeiertag
Die Regierung würde das Fundament unserer Republik zertrümmern.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den österreichischen Nationalfeiertag für scharfe Angriffe auf die Bundesregierung und insbesondere auf die NEOS-Außenministerin genutzt. In einer Videoansprache wirft er ÖVP, SPÖ und NEOS vor, die Neutralität aufzugeben und Österreich zunehmend den Interessen der Europäischen Union unterzuordnen. Er fordert einen politischen Systemwechsel.
Schweiz : Wohlhabende Rentner sollen neue Rente an Bedürftige weitergeben
Eine Stiftung ruft Senioren dazu auf, die zusätzliche AHV-Zahlung zu spenden statt selbst zu behalten. Das Geld soll gezielt armen Älteren und Jugendlichen zugutekommen.
Bern – Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz erhalten im Dezember erstmals eine 13. AHV-Rente ausgezahlt. Die frisch ins Handelsregister eingetragene Fondation Chance 13 wendet sich nun an gutverdienende Senioren mit einem Appell: Wer finanziell nicht auf den Zuschuss angewiesen ist, soll diesen an die Stiftung überweisen. Von dort fließt das Geld an gemeinnützige Organisationen wie Pro Senectute und Pro Juventute. Hinter der Initiative stehen der Luzerner Unternehmer und Vorsorgeexperte Jörg Odermatt sowie Bankier Karl Reichmuth. Beide jeweils 150.000 Franken aus eigenem Vermögen eingezahlt. berichtet Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).
Bulgarien: Russlandfreundliche Jotowa gewinnt Präsidentenwahl
Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat am Sonntag die erste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlen gewonnen. Sie muss aber in eine Stichwahl.
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Brasilien: Amtsinhaber Lula als Präsident wiedergewählt
Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, besiegte der linke Politiker seinen Kontrahenten, den rechten Senator Flavio Bolsonaro.
Lula erhielt 51,75 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 48,25 Prozent. Dieser will die Wahl annullieren lassen.Der 80-jährige Lula tritt mit dem Wahlsieg seine bereits vierte Amtszeit an. Der Wahlausgang gilt als Überraschung, da er im ersten Wahlgang noch hinter dem Sohn des inhaftierten früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, gelegen hatte.
Sein Sieg bremst eine Welle rechter Wahlerfolge in Lateinamerika und durchkreuzt Hoffnungen von US-Präsident Donald Trump auf einen weiteren Verbündeten in der Region. Das US-Außenministerium hatte eine Kampagne für Bolsonaro unterstützt.
+++ VIDEO DES TAGES +++
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Hiergeht es zu den SHORT NEWS von gestern:
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3 Kommentare zu „Sachsen-Anhalt: Ministerpräsidentenwahl – Merz zum Eingreifen aufgefordert!“
vor 3 Tagen erinnerte die Tagesschau in dem Zusammenhang mit den Protesten in Frankreich an die Gelbwesten-Proteste 2018/2019, die mit unvorstellbarer Brutalität von Macron’s Sadisten-Polizeikräften niedergeschlagen wurde. Und natürlich hat die Tagesschau kein einziges Wort darüber verloren, wie barbarisch brutal der „liberale Diktator“ bzw. „Sonnenkönig“ Macron diese Gelbwesten-Proteste damals 2018/2019 niedergeschlagen hat.
Übrigens, bei den diesjährigen Protesten in den letzten Wochen hat Frankreichs Innenminister, sowie Macron und die örtlichen Polizeichefs mehrfach sadistische Drohungen gegen die „Gelbwesten“ ausgesprochen,um deren Teilnahme an diesen Protesten zu verhindern.Sie drohten unter anderem erneut die gefürchteten Granaten einzusetzen, die damals 2018/2019 zum Einsatz kamen, um die Proteste mit unvorstellbarer Brutalität niederzuschlagen…
Natürlich hat die Tagesschau auch diese Nachrichten komplett verschwiegen, denn Macron gehört ja zum „Club der Guten“, also zum liberalen Club der Globalisten. Deshalb darf nie etwas schlechtes über den heiligen Sonnenkönig in der deutschen Mainstream Dreckspresse geschrieben werden.Macron ist ja kein böser Rechter und kein böser Linker. Deshalb darf er das alles…
merz ist doch nicht mehr als der christliche sargnagel teuschlands))
fotzenface…flasche leer
Blutbad in Jordanien, 9 Tote: Islamistische Terroristen massakrieren Christen bei Trauerfeier
https://report24.news/blutbad-in-jordanien-9-tote-islamistische-terroristen-massakrieren-christen-bei-trauerfeier/